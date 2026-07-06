Le sélectionneur de l’Angleterre a exprimé son incompréhension après la décision d’autoriser l’attaquant américain Balogun à participer aux huitièmes de finale contre la Belgique. Expulsé face à la Bosnie-Herzégovine, le joueur a bénéficié d’une mesure rare : invoquant l’article 27 de son code disciplinaire, la FIFA a reporté sa suspension, le rendant ainsi éligible pour la suite de la compétition.

Tuchel a fait part de sa frustration face à ce manque de cohérence, soulignant que les plus hautes instances avaient déjà examiné l’incident. « Tout d’abord, soyons clairs : ce n’était pas un carton rouge », a déclaré Tuchel au sujet de Balogun. « Le VAR est intervenu et, comme on le voit, trois membres de l’équipe VAR et l’arbitre ont examiné l’action ; ils ont conclu qu’il s’agissait d’un carton jaune, donc la décision était prise. Qui l’annule, quand et sur quels motifs ? Où cela s’arrête-t-il ? C’est simplement étrange. »



