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Thomas Tuchel ironise : le capitaine anglais Harry Kane aurait saisi le président Donald Trump pour contester le carton rouge de Jarell Quansah, après avoir vu la star américaine Folarin Balogun échapper à toute suspension
Tuchel perplexe face à la décision concernant Balogun
Le sélectionneur de l’Angleterre a exprimé son incompréhension après la décision d’autoriser l’attaquant américain Balogun à participer aux huitièmes de finale contre la Belgique. Expulsé face à la Bosnie-Herzégovine, le joueur a bénéficié d’une mesure rare : invoquant l’article 27 de son code disciplinaire, la FIFA a reporté sa suspension, le rendant ainsi éligible pour la suite de la compétition.
Tuchel a fait part de sa frustration face à ce manque de cohérence, soulignant que les plus hautes instances avaient déjà examiné l’incident. « Tout d’abord, soyons clairs : ce n’était pas un carton rouge », a déclaré Tuchel au sujet de Balogun. « Le VAR est intervenu et, comme on le voit, trois membres de l’équipe VAR et l’arbitre ont examiné l’action ; ils ont conclu qu’il s’agissait d’un carton jaune, donc la décision était prise. Qui l’annule, quand et sur quels motifs ? Où cela s’arrête-t-il ? C’est simplement étrange. »
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La connexion Trump
La polémique a pris un tour politique après que des informations ont révélé que Donald Trump avait personnellement contacté le président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de réexaminer le cas de Balogun. Après la victoire 3-2 de l’Angleterre face au Mexique au stade Azteca, Trump s’est exprimé sur Truth Social pour saluer Harry Kane, le qualifiant de « GRAND joueur », ce qui a amené Tuchel à se demander si son capitaine ne devrait pas user de cette influence pour aider son coéquipier Quansah.
Le défenseur de Leverkusen a été expulsé lors de cette victoire spectaculaire contre le Mexique, et lorsqu’on a demandé à Tuchel si Kane pourrait faire pression sur le président américain pour qu’il intervienne de la même manière, l’entraîneur a répondu avec humour : « Peut-être, c’est un bon point de départ. »
Des interrogations sur la cohérence et le VAR
Le sélectionneur anglais s'inquiète ouvertement du seuil de tolérance si les équipes contestent chaque décision arbitrale. « Nous voulons simplement que les décisions soient cohérentes », a expliqué Tuchel. « Alors, ce carton jaune donné à Declan Rice dès la première minute… On peut maintenant en débattre sans fin. Je pense que ce n’était pas un carton jaune. Est-ce qu’on va le faire annuler ? Est-ce que la France va voir le carton jaune infligé à [Michael] Olise [contre le Paraguay] – qui n’était pas justifié – annulé ?
Où cela s’arrête-t-il ? Je ne connais pas les règles. Je ne suis pas la bonne personne à qui poser la question. Je vais attendre de voir ce qui va se passer. La question que je me pose, c’est de savoir où tracer la limite. Je n’ai pas de réponse à cela. Où cela s’arrête-t-il maintenant ? Faut-il faire appel si un carton jaune n’est pas un carton jaune ? Est-ce nous qui pensons que ce n’est pas un carton rouge, ou qui le pense ? Où cela commence-t-il et où cela s’arrête-t-il ? »
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L'Angleterre doit composer sans Quansah.
Alors que l’équipe nationale masculine des États-Unis s’apprête à réintégrer Balogun, l’Angleterre devra composer sans Quansah pour son prochain match, à moins d’un coup de théâtre similaire. La Fédération royale belge de football a qualifié la situation Balogun d’« étonnante », et les ondes de choc se propagent dans les camps du tournoi.
Malgré ces distractions extra-sportives et l’absence de Quansah, la victoire 3-2 sur le Mexique a permis aux Three Lions de valider leur billet pour le tour suivant. Pour l’instant, les joueurs doivent se recentrer sur le terrain, même si leur sélectionneur ne peut s’empêcher de plaisanter sur les rebondissements politiques insolites que connaît cette Coupe du monde.
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