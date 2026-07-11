Certains observateurs ont suggéré que les critiques post-match de Tuchel à l'égard des arbitres pourraient avoir pesé dans la balance, mais le sélectionneur anglais a affirmé n'avoir reçu aucune explication de la FIFA.

« Je ne pense pas », a-t-il affirmé aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si ses propos avaient pesé dans la balance. « Nous n’avons pas non plus d’explication. »

Tuchel avait déjà exprimé sa frustration après la victoire contre le Mexique, remettant en cause à la fois le niveau et la cohérence de l’arbitrage.

« Ce n’est tout simplement pas suffisant. Les arbitres ne sont tout simplement pas à la hauteur. Les quatrièmes arbitres ne sont tout simplement pas à la hauteur », avait-il déclaré à la BBC après la rencontre. « C’est le fond du problème. S’agit-il d’une erreur claire et évidente pour le penalty [accordé au Mexique] ? Certainement pas, mais le VAR intervient. Ils infirment une décision alors qu’il n’avait même pas sifflé de faute. Ce n’est pas suffisant. »