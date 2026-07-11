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Thomas Tuchel fustige la FIFA alors que l'Angleterre reste dans l'ignorance quant à l'alourdissement de la suspension de Jarell Quansah à deux matchs pour la Coupe du monde
L'Angleterre attend toujours des explications sur la suspension de Quansah.
Tuchel a révélé que la Fédération anglaise n’a pas été informée des raisons pour lesquelles la suspension de Quansah a été portée à deux matches après son expulsion lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Mexique. Le défenseur avait été exclu, après consultation du VAR en début de seconde période à l’Azteca, pour un tacle à hauteur de cheville sur Jesús Gallardo. Si un carton rouge direct de ce type entraîne habituellement un seul match de suspension, la sanction a été alourdie, l’incident ayant été qualifié de « faute grave ».
- AFP
Tuchel exige des explications sur la suspension de Quansah
Certains observateurs ont suggéré que les critiques post-match de Tuchel à l'égard des arbitres pourraient avoir pesé dans la balance, mais le sélectionneur anglais a affirmé n'avoir reçu aucune explication de la FIFA.
« Je ne pense pas », a-t-il affirmé aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si ses propos avaient pesé dans la balance. « Nous n’avons pas non plus d’explication. »
Tuchel avait déjà exprimé sa frustration après la victoire contre le Mexique, remettant en cause à la fois le niveau et la cohérence de l’arbitrage.
« Ce n’est tout simplement pas suffisant. Les arbitres ne sont tout simplement pas à la hauteur. Les quatrièmes arbitres ne sont tout simplement pas à la hauteur », avait-il déclaré à la BBC après la rencontre. « C’est le fond du problème. S’agit-il d’une erreur claire et évidente pour le penalty [accordé au Mexique] ? Certainement pas, mais le VAR intervient. Ils infirment une décision alors qu’il n’avait même pas sifflé de faute. Ce n’est pas suffisant. »
Tuchel exige que l'Angleterre redouble d'efforts
Malgré la polémique disciplinaire qui a marqué les préparatifs, Tuchel exige que son équipe reste concentrée sur sa mission. L’état d’esprit affiché dans l’ambiance hostile de l’Azteca a posé des bases solides, mais l’entraîneur réclame davantage d’efforts alors que la pression des phases à élimination directe monte d’un cran.
« Je pense que nous avons franchi une étape importante lors de notre dernier match, mais ce n’était qu’une étape », a averti Tuchel. « Nous avons toujours faim, nous avons toujours des rêves et nous avons toujours un grand objectif à atteindre. La prochaine étape consiste à remporter ce quart de finale. Nous avons tourné la page sur ce match. Nous emportons avec nous les éléments positifs et la confiance, mais tout ce qui compte se trouve encore devant nous. »
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L'Angleterre tourne désormais son attention vers la Norvège.
L'Angleterre se concentre désormais sur son quart de finale contre la Norvège à Miami. Si la suspension de Quansah constitue une distraction désagréable, Tuchel espère que son groupe restera concentré pour s'imposer et rejoindre le dernier carré.
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