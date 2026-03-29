Thomas Tuchel explique pourquoi Harry Maguire se trouve derrière Trevoh Chalobah et Ezri Konsa dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l'équipe d'Angleterre

À l'issue du match, Tuchel s'est montré franc quant à la situation du joueur de Manchester United. « J'ai vu exactement ce à quoi je m'attendais : un jeu solide, très solide, de la part d'un défenseur central », a déclaré Tuchel. « C'est ce qu'il fait. Il est très bon balle au pied, très calme, fort dans les duels aériens et un atout sur les coups de pied arrêtés. Je n’ai pas changé d’avis, mais je vois d’autres joueurs que j’aimerais titulariser, je vois d’autres joueurs devant lui avec un profil différent. Je vois Ezri Konsa devant lui, je vois Marc Guehi devant lui. Ce n’est un secret pour personne. Je trouve que Trevoh Chalobah, en termes de mobilité, était légèrement en avance sur lui.

« Il y a aussi John Stones, mais il a été blessé, il avait donc besoin de rejoindre le groupe. J’avais besoin de le rencontrer [Maguire] en personne pour voir comment il se comporte au sein du groupe. Ce sera intéressant maintenant de voir comment il se comporte au sein du groupe. »