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Thomas Tuchel explique pourquoi Harry Maguire se trouve derrière Trevoh Chalobah et Ezri Konsa dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l'équipe d'Angleterre
Maguire perd du terrain dans la hiérarchie
Le sélectionneur de l'Angleterre a admis que Maguire restait clairement en marge de l'équipe, malgré une prestation « solide » pour son retour dans le groupe. Maguire a porté le brassard de capitaine des Three Lions lors de la seconde mi-temps du match amical nul 1-1 contre l'Uruguay, mais le technicien allemand n'a pas manqué de souligner que le défenseur chevronné n'était actuellement que le cinquième choix dans ses plans tactiques.
- AFP
Tuchel dévoile son classement des défenseurs centraux anglais
À l'issue du match, Tuchel s'est montré franc quant à la situation du joueur de Manchester United. « J'ai vu exactement ce à quoi je m'attendais : un jeu solide, très solide, de la part d'un défenseur central », a déclaré Tuchel. « C'est ce qu'il fait. Il est très bon balle au pied, très calme, fort dans les duels aériens et un atout sur les coups de pied arrêtés. Je n’ai pas changé d’avis, mais je vois d’autres joueurs que j’aimerais titulariser, je vois d’autres joueurs devant lui avec un profil différent. Je vois Ezri Konsa devant lui, je vois Marc Guehi devant lui. Ce n’est un secret pour personne. Je trouve que Trevoh Chalobah, en termes de mobilité, était légèrement en avance sur lui.
« Il y a aussi John Stones, mais il a été blessé, il avait donc besoin de rejoindre le groupe. J’avais besoin de le rencontrer [Maguire] en personne pour voir comment il se comporte au sein du groupe. Ce sera intéressant maintenant de voir comment il se comporte au sein du groupe. »
Les Stones se lancent dans une course contre la montre pour être prêts pour la Coupe du monde
Comme l'a mentionné Tuchel, un autre pilier de la défense anglaise confronté à un été incertain est John Stones, de Manchester City. Le joueur de 31 ans a manqué le match contre l'Uruguay après avoir ressenti une gêne au mollet à l'entraînement, dernier épisode en date d'une longue série de problèmes physiques qui l'ont limité à seulement cinq apparitions avec son club depuis novembre. Son manque de rythme a conduit certains critiques à suggérer que le joueur de City soit écarté au profit de joueurs plus réguliers.
Tuchel semble toutefois plus disposé à faire une exception pour Stones que pour Maguire en raison des qualités techniques uniques du premier. « Je ne sais pas encore, mais si vous venez à la Coupe du monde, vous devez être en forme », a averti Tuchel. « Donc, quand il est arrivé, il était en forme. Il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais il possède une bonne compréhension du jeu. L’exception à la règle signifie donc qu’il ne débute pas souvent. Je le comprends, car je suis un grand fan et je sais ce qu’il apporte à l’équipe en termes de personnalité, d’attitude et de compréhension du jeu. »
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Aucune certitude à l'approche de la date limite pour la composition des équipes
À l'approche de la Coupe du monde, Tuchel garde toutes les options ouvertes, mais n'a pas promis à Maguire une place dans l'avion. Lorsqu'on lui a demandé si le défenseur ferait partie de la sélection si celle-ci était annoncée aujourd'hui, l'entraîneur est resté évasif, soulignant que les blessures de certains joueurs jouaient actuellement en faveur de Maguire.
« Si, si, si. Nous n'avons pas besoin de dévoiler la sélection demain », a-t-il déclaré. « Il a fait un bon match. Il a fait ce qu'il fait pour Man United. Il l'a fait d'emblée. Je suis très content de lui. Pour être honnête, je n’ai pas changé d’avis. J’ai obtenu tout ce que j’attendais de lui. Si je devais l’annoncer demain, nous avons beaucoup de blessés, il pourrait en faire partie. Qui d’autre serait là au centre de la défense ? »