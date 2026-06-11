Thomas Tuchel exhorte Elliot Anderson, la star anglaise de la Coupe du monde, à « rester humble » alors que son transfert record vers Manchester City fait l'objet de rumeurs

Tuchel a exprimé son admiration pour Anderson, le qualifiant de joueur complet alors que les rumeurs d’un transfert colossal persistent. Depuis ses débuts en équipe nationale en septembre dernier, le milieu de terrain a vu sa cote grimper en flèche et s’impose comme un pilier de la sélection anglaise en vue de la Coupe du monde 2026.

Après la victoire 3-0 de l’Angleterre face au Costa Rica en match de préparation, Tuchel s’est montré dithyrambique : « C’est un joueur de haut niveau, il n’y a rien d’autre à dire ; il a tout pour lui. Je suis heureux qu’il soit avec nous à ce niveau et c’est un joueur clé pour nous. »