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Thomas Tuchel exhorte Elliot Anderson, la star anglaise de la Coupe du monde, à « rester humble » alors que son transfert record vers Manchester City fait l'objet de rumeurs
Tuchel affirme qu'Anderson est un joueur complet
Tuchel a exprimé son admiration pour Anderson, le qualifiant de joueur complet alors que les rumeurs d’un transfert colossal persistent. Depuis ses débuts en équipe nationale en septembre dernier, le milieu de terrain a vu sa cote grimper en flèche et s’impose comme un pilier de la sélection anglaise en vue de la Coupe du monde 2026.
Après la victoire 3-0 de l’Angleterre face au Costa Rica en match de préparation, Tuchel s’est montré dithyrambique : « C’est un joueur de haut niveau, il n’y a rien d’autre à dire ; il a tout pour lui. Je suis heureux qu’il soit avec nous à ce niveau et c’est un joueur clé pour nous. »
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Manchester City sur le point de signer un contrat record au Royaume-Uni
Selon The Athletic, Forest a clairement fait savoir à City qu’il n’était pas disposé à vendre Anderson, malgré le rejet d’une deuxième offre colossale. La dernière proposition des Citizens atteignait pourtant un montant garanti de 106 millions de livres sterling, record britannique, auquel s’ajoutaient des bonus pouvant porter le total à 120 millions. Malgré ces chiffres vertigineux, les Wooden Boys refusent de lâcher leur joueur tant que le deal ne battra pas le record national, fixé à 125 millions versés par Liverpool à Everton pour Alexander Isak l’été dernier.
De son côté, Tuchel se veut catégorique : ce feuilleton n’affectera pas le moral du joueur. Interrogé sur l’offre de City, le sélectionneur anglais a répondu : « Pas de commentaire ! Il ne semble pas affecté. C’était une performance incroyable, donc tout va bien. »
Rester humble malgré l'euphorie ambiante
La principale préoccupation de Tuchel est qu'Anderson conserve les qualités humaines et sportives qui l'ont mené à ce niveau. L'entraîneur allemand espère qu'un éventuel transfert à l'Etihad Stadium n'altérera pas le bon sens de ce joueur de 23 ans, alors qu'il se prépare pour le plus grand tournoi de sa carrière.
Réagissant aux rumeurs intenses et aux montants astronomiques évoqués, Tuchel a clarifié la situation : « Même si un transfert se concrétise, j’espère qu’il restera la même personne. Rien ne changera du jour au lendemain pour lui ; s’il se réveille, ce ne sera pas un nouveau joueur. Les gens essaieront de lui mettre la pression, mais en réalité, rien ne change ; il change simplement de club, et ce sont les règles du jeu. Espérons qu’il restera tel qu’il est : un footballeur humble, déterminé et ambitieux. »
- AFP
Pas de distractions au sein du camp anglais
À la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Croatie, Tuchel se félicite de la concentration affichée par Anderson et l’ensemble de ses coéquipiers. Si des joueurs comme Anthony Gordon ont déjà franchi un cap – l’ailier vient tout juste de s’engager avec Barcelone –, l’entraîneur assure que le groupe reste pleinement focalisé sur sa mission nord-américaine.
« Je ne m’éterniserai pas sur la question de savoir si cela constitue un coup de pouce ou non. Sur le terrain d’entraînement, je ne vois aucune distraction et un engagement total de sa part ; c’est ce qui se dégage de lui », a ajouté Tuchel au sujet d’Anderson. S’agissant du transfert de Gordon au Barça, il a ajouté : « Je pense que cette étape lui a donné un regain de confiance, mais j’espère que cela ne changera pas son style de jeu, car je suis persuadé que c’est ce que Barcelone attend de lui. »