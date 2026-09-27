AFP
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Thomas Tuchel et Harry Kane balayent les affirmations selon lesquelles le verdict sur le fair-play financier de Manchester City aurait distrait l'Angleterre lors de sa défaite en Espagne
Tuchel reste concentré au milieu de la tempête de l’Etihad
Tuchel a fermement rejeté les suggestions selon lesquelles ses joueurs avaient été perturbés par le feuilleton judiciaire en cours entourant Manchester City. L’Angleterre s’est inclinée de justesse 3-2 face à l’Espagne à Wembley samedi soir, un résultat intervenu seulement 24 heures après l’émergence de rapports suggérant que City devrait être reconnu coupable de la majorité de ses 115 chefs d’accusation en Premier League. Avec le trio de City Marc Guehi, Nico O’Reilly et Elliot Anderson tous titularisés, le timing de cette nouvelle était loin d’être idéal pour l’équipe nationale.
« Pas pour moi, mais je peux imaginer que peut-être pour les joueurs de Manchester City. Je ne commenterai pas cela. Je pense que c’est une affaire judiciaire en cours, donc je ne commenterai pas cela. Je n’en ai pas fait un sujet. Ce n’était pas un sujet pour moi », a déclaré Tuchel.
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L’entraîneur soutient le dialogue ouvert des joueurs
Tuchel a insisté sur le fait que, tout au long du rassemblement international, son attention est restée strictement centrée sur le football, soulignant qu’il était entièrement absorbé par les réunions d’équipe, les séances d’entraînement et la préparation du match contre l’Espagne. Il a clairement indiqué que suivre l’actualité extérieure ou les développements en dehors du terrain n’était pas une priorité pour lui personnellement pendant le rassemblement. Même s’il a reconnu que les joueurs avaient plus de temps libre et avaient probablement évoqué la situation en cours en dehors des activités de l’équipe, Tuchel a vu ce dialogue ouvert d’un bon œil.
« J’entends les dernières nouvelles au camp, je le ressens tout le temps, donc je pense seulement à l’Espagne, à l’entraînement et aux réunions. Pas pour moi. Les joueurs ont plus de temps que moi, donc bien sûr j’imagine qu’ils en parlent, mais c’est bien qu’ils le fassent et je ne les ai pas sentis distraits », a déclaré Tuchel.
Le capitaine de l’Angleterre confirme des discussions au sein du groupe
Si Tuchel a tenté de dissocier la performance du récit extra-sportif, le capitaine Harry Kane a admis que la situation avait bien été un sujet de discussion dans le vestiaire. Kane a reconnu que les joueurs étaient au courant des développements, mais a insisté sur le fait que le groupe sait parfaitement faire la part des choses entre les intérêts de leurs clubs et leurs responsabilités internationales. L’attaquant expérimenté estime que cette capacité à compartimenter les différentes pressions constitue depuis longtemps une force du groupe actuel de l’Angleterre, même lorsque l’actualité concerne d’éventuelles sanctions aussi importantes pour le club de leurs coéquipiers.
« Il y a eu une discussion, mais au bout du compte, quand nous sommes avec l’Angleterre, cela a été un grand point fort pour nous, nous mettons en quelque sorte le football de club de côté et cette semaine n’a pas été différente », a-t-il déclaré à ITV Sport.
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En vue du match contre la Tchéquie
Alors que le verdict concernant City continue de dominer les gros titres sportifs à travers le monde, Tuchel doit désormais veiller à ce que son groupe reste protégé du bruit extérieur. Les appels à l’annulation des titres de City n’ont fait qu’ajouter au cirque médiatique entourant le verdict. L’Angleterre n’a pas le temps de s’attarder sur la défaite contre l’Espagne, puisqu’elle doit se déplacer en Tchéquie mardi. Cet enchaînement rapide offre une occasion immédiate au contingent de City de se racheter et de prouver que son attention reste uniquement portée sur les obligations en sélection nationale.
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