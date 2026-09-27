Tuchel a fermement rejeté les suggestions selon lesquelles ses joueurs avaient été perturbés par le feuilleton judiciaire en cours entourant Manchester City. L’Angleterre s’est inclinée de justesse 3-2 face à l’Espagne à Wembley samedi soir, un résultat intervenu seulement 24 heures après l’émergence de rapports suggérant que City devrait être reconnu coupable de la majorité de ses 115 chefs d’accusation en Premier League. Avec le trio de City Marc Guehi, Nico O’Reilly et Elliot Anderson tous titularisés, le timing de cette nouvelle était loin d’être idéal pour l’équipe nationale.

« Pas pour moi, mais je peux imaginer que peut-être pour les joueurs de Manchester City. Je ne commenterai pas cela. Je pense que c’est une affaire judiciaire en cours, donc je ne commenterai pas cela. Je n’en ai pas fait un sujet. Ce n’était pas un sujet pour moi », a déclaré Tuchel.