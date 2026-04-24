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Thomas Tuchel estime que Morgan Gibbs-White, un « milieu de terrain complet », « mérite sa place » dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde, alors que la star de Nottingham Forest est en concurrence avec Phil Foden et ses coéquipiers pour intégrer le groupe
La star de Forest retrouve toute sa forme
Gibbs-White s'est remis en lice pour une sélection en équipe d'Angleterre après avoir inscrit un triplé décisif contre Burnley, portant son total à huit buts lors de ses 13 dernières apparitions. Bien qu'il n'ait pas été retenu par Tuchel pour les récents matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon, le milieu de terrain a marqué plus de buts que n'importe quel autre joueur de Premier League depuis mars, avec six réalisations à son actif. Le joueur de 26 ans dispose désormais d'un dernier mois pour convaincre le staff technique avant la date limite de soumission de la liste des joueurs, fixée au 30 mai.
- AFP
Sellars apporte son soutien à son ancien protégé
Scott Sellars, ancien directeur technique des Wolves, a accompagné la progression de Gibbs-White depuis son adolescence jusqu’à sa place de titulaire en Premier League. Selon lui, la polyvalence et la mentalité du milieu de terrain n’ont rien à envier aux joueurs d’élite actuellement dirigés par Tuchel. Il a souligné la capacité unique du joueur à faire la différence dans les matchs serrés et s’est dit stupéfait par sa récente exclusion du groupe national.
Expliquant pourquoi le joueur phare de Forest mérite une place dans l’avion pour la Coupe du monde cet été, Sellars a déclaré à la BBC : « J’ai toujours pensé qu’il jouerait pour l’Angleterre et, chez les jeunes, il était comparable aux meilleurs. J’ai travaillé avec Phil Foden à City, je connaissais donc son niveau et j’ai toujours estimé que Morgan était du même calibre.
Sa mentalité et son attitude lui offriront toujours des opportunités au plus haut niveau. Rien de ce qu’il a accompli ne m’étonne. La première chose qui m’a frappé chez lui, vers 15 ans, c’est son enthousiasme, sa manière d’aborder le jeu et sa soif de toucher le ballon. Et quand il avait le ballon, il faisait la différence. »
Contre toute attente, la forme du moment fait de l’exclusion un véritable coup de théâtre.
Bien que Gibbs-White n’ait disputé que six matches internationaux depuis ses débuts en 2024, Sellars estime que son efficacité offensive actuelle en fait une option plus « complète » que plusieurs de ses pairs. Il souligne qu’en Coupe du monde, où chaque rencontre se joue sous haute pression, posséder un milieu capable de conclure les actions avec la qualité de finition et l’enthousiasme de Gibbs-White pourrait s’avérer décisif lors des phases à élimination directe.
Évoquant la récente prolificité du milieu de terrain et sa préparation pour la scène internationale, Sellars a ajouté : « Lorsqu’il a joué pour l’Angleterre, ses performances ont été d’une grande qualité. Il marque des buts et, au niveau de la Coupe du monde, les matchs peuvent être très serrés ; ce sont les joueurs dotés de cette qualité de finition qui peuvent vous faire gagner le match.
« Je suis surpris qu’il ne figure pas dans la liste des 35 [joueurs sélectionnés]. Si l’on se base sur sa forme actuelle, je suis encore plus surpris. C’est probablement davantage un milieu de terrain complet qu’un numéro 10. Si d’autres joueurs ne sont pas en forme, ou s’il y a une ou deux blessures, ce qui peut toujours arriver, alors je pense qu’il mérite certainement une place dans l’équipe. »
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Derniers instants avant le match d'ouverture contre la Croatie
À 54 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde entre l’Angleterre et la Croatie à Dallas, Gibbs-White doit prolonger sa série de buts pour bouleverser la hiérarchie établie par Tuchel. Le prochain déplacement de Forest à Sunderland offre au milieu de terrain l’occasion de démontrer qu’il peut mener une équipe sous haute pression tout en luttant pour le maintien en première division. Écarté lors de la trêve internationale de mars, période durant laquelle l’Angleterre a peiné contre le Japon et l’Uruguay, le meneur de jeu entend démontrer qu’il est la réponse aux besoins créatifs des Three Lions.