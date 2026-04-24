Thomas Tuchel estime que Morgan Gibbs-White, un « milieu de terrain complet », « mérite sa place » dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde, alors que la star de Nottingham Forest est en concurrence avec Phil Foden et ses coéquipiers pour intégrer le groupe

Scott Sellars, ancien directeur technique des Wolves, a accompagné la progression de Gibbs-White depuis son adolescence jusqu’à sa place de titulaire en Premier League. Selon lui, la polyvalence et la mentalité du milieu de terrain n’ont rien à envier aux joueurs d’élite actuellement dirigés par Tuchel. Il a souligné la capacité unique du joueur à faire la différence dans les matchs serrés et s’est dit stupéfait par sa récente exclusion du groupe national.

Expliquant pourquoi le joueur phare de Forest mérite une place dans l’avion pour la Coupe du monde cet été, Sellars a déclaré à la BBC : « J’ai toujours pensé qu’il jouerait pour l’Angleterre et, chez les jeunes, il était comparable aux meilleurs. J’ai travaillé avec Phil Foden à City, je connaissais donc son niveau et j’ai toujours estimé que Morgan était du même calibre.

Sa mentalité et son attitude lui offriront toujours des opportunités au plus haut niveau. Rien de ce qu’il a accompli ne m’étonne. La première chose qui m’a frappé chez lui, vers 15 ans, c’est son enthousiasme, sa manière d’aborder le jeu et sa soif de toucher le ballon. Et quand il avait le ballon, il faisait la différence. »







