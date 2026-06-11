La prestation des Three Lions a mis en lumière la fluidité tactique actuelle de l’Angleterre. Les deux ailiers, Gordon, nouvelle recrue du FC Barcelone, et Noni Madueke, d’Arsenal, ont constamment déstabilisé la défense costaricaine.

Conscient de l’énorme pression qui accompagnera la phase finale, Tuchel a prévenu : « C’est la Coupe du monde et elle arrive. Dès le coup d’envoi, nous la ressentirons… la tension montera, mais c’est généralement ce que j’apprécie le plus : se sentir vivant. »