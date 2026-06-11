Getty Images Sport
Traduit par
Thomas Tuchel estime que l’Angleterre est prête pour une Coupe du monde « exceptionnelle », à la suite de sa victoire convaincante face au Costa Rica
Victoire aisée en Floride
L'équipe de Tuchel a livré une performance impressionnante et dominante en Floride, malgré un coup d'envoi retardé d'une heure en raison d'orages locaux. Des buts de Declan Rice, un penalty d’Anthony Gordon et une tête d’Ollie Watkins en fin de match ont assuré une victoire confortable, prolongeant la série record de l’Angleterre à neuf succès consécutifs à l’extérieur ou sur terrain neutre. Autre point positif : le groupe est resté indemne, Jude Bellingham se montrant particulièrement en vue au poste de numéro 10 à l’approche du tournoi.
- Getty Images Sport
Tuchel salue la cohésion du groupe
Après le coup de sifflet final à Orlando, l’entraîneur s’est dit extrêmement satisfait de la discipline tactique et de la cohésion affichée par ses joueurs. Revenant sur cette prestation de haut niveau, Tuchel a déclaré : « Nous avons fixé le ton dès la réunion d’avant-match et les joueurs étaient prêts. Si nous parvenons à maintenir ce niveau de jeu, à progresser au fil du tournoi et à conserver la cohésion, la fraternité et l’esprit d’équipe dont nous avons fait preuve aujourd’hui, alors nous pourrons créer un lien exceptionnel avec nos supporters et vivre, je l’espère, une expérience extraordinaire. »
L'entraîneur savoure la pression du tournoi
La prestation des Three Lions a mis en lumière la fluidité tactique actuelle de l’Angleterre. Les deux ailiers, Gordon, nouvelle recrue du FC Barcelone, et Noni Madueke, d’Arsenal, ont constamment déstabilisé la défense costaricaine.
Conscient de l’énorme pression qui accompagnera la phase finale, Tuchel a prévenu : « C’est la Coupe du monde et elle arrive. Dès le coup d’envoi, nous la ressentirons… la tension montera, mais c’est généralement ce que j’apprécie le plus : se sentir vivant. »
- Getty Images Sport
Les ajustements finaux au Kansas
L'équipe regagne West Palm Beach pour une séance d'entraînement supplémentaire et un match de préparation à huis clos contre le Miami FC, afin de peaufiner sa condition. Après un court repos, les hommes de Tuchel rejoindront leur camp de base principal à Kansas City pour finaliser leurs préparatifs avant l'entrée dans le vif du sujet. L'Angleterre lancera officiellement sa quête du titre mondial dans exactement six jours, en affrontant une solide équipe croate à Dallas le 17 juin.