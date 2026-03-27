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Thomas Tuchel estime que Ben White « doit mettre les choses au clair » avec ses coéquipiers anglais après un long exil volontaire
Un chemin vers la rédemption
La carrière internationale de White est au point mort depuis qu'il a quitté le camp d'entraînement de l'Angleterre pour la Coupe du monde au Qatar pour des « raisons personnelles », à la suite d'un prétendu désaccord avec l'ancien entraîneur adjoint Steve Holland. Le joueur de 28 ans s'est ensuite mis hors de portée de sélection pour le reste du mandat de Gareth Southgate. Cependant, après quatre sélections et des années dans l'ombre, le défenseur polyvalent a exprimé un désir « désespéré » de revenir lorsqu'il a été approché par Tuchel. Son inclusion dans l'effectif actuel de 35 joueurs intervient alors que le sélectionneur allemand cherche à évaluer ses options défensives avant un été riche en tournois majeurs.
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Rapprocher les rangs
Tuchel a donné la priorité à la réconciliation de l'ensemble de l'équipe afin de jeter les bases d'une réintégration réussie de White au sein de la sélection anglaise. Il a expliqué : « Je pense que tout le monde mérite une seconde chance. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je ne m'y intéressais pas à 100 %, car je voulais tourner la page. Lorsque j'ai demandé à Ben s'il serait prêt à jouer pour moi et pour l'Angleterre, il m'a immédiatement répondu, sans hésiter, qu'il en serait ravi et qu'il avait hâte de revenir. Je pense qu'il est nécessaire qu'il mette les choses au clair avec ses coéquipiers, et je pense qu'il le fera lorsque les joueurs qui ont participé à la Coupe du monde avec lui seront de retour. »
Un retour en force et une grande souplesse tactique
La dernière trêve internationale avant la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada comprend des matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon, offrant ainsi une occasion idéale pour le retour de White. Tuchel a souligné que le défenseur, capable d'évoluer aussi bien au poste d'arrière droit que de défenseur central, n'a pas hésité un seul instant lorsque l'occasion s'est présentée suite à la blessure de dernière minute de Quansah.
Le sélectionneur allemand a précisé : « Quand l'occasion s'est présentée pour lui, sa réaction a été immédiate, très enthousiaste et très positive, et il était très ému, ce qui me montre qu'il y croit vraiment. Son attitude et son travail à l'entraînement ont été excellents et démontrent ses qualités. »
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Le camp divisé et le montage final
Pour gérer un calendrier exténuant, Tuchel a mis en place un « camp divisé » de 35 joueurs, dans lequel des groupes distincts évolueront lors des deux matches afin qu’aucun joueur ne soit contraint de rester dans les tribunes. Ce système unique met d’emblée la pression sur White, qui devra faire ses preuves face à l’Uruguay avant l’arrivée d’une nouvelle vague de stars confirmées pour la dernière mise à l’épreuve contre le Japon. La sélection définitive pour la Coupe du monde devant être annoncée en mai, les performances de White pendant cette période détermineront s'il remportera son duel direct avec Tino Livramento et Djed Spence pour une place assurée dans l'avion.