Thomas Tuchel estime que Ben White « doit mettre les choses au clair » avec ses coéquipiers anglais après un long exil volontaire

La dernière trêve internationale avant la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada comprend des matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon, offrant ainsi une occasion idéale pour le retour de White. Tuchel a souligné que le défenseur, capable d'évoluer aussi bien au poste d'arrière droit que de défenseur central, n'a pas hésité un seul instant lorsque l'occasion s'est présentée suite à la blessure de dernière minute de Quansah.

Le sélectionneur allemand a précisé : « Quand l'occasion s'est présentée pour lui, sa réaction a été immédiate, très enthousiaste et très positive, et il était très ému, ce qui me montre qu'il y croit vraiment. Son attitude et son travail à l'entraînement ont été excellents et démontrent ses qualités. »