Pendant un temps, Maguire semblait même avoir perdu sa place dans les plans de l’équipe nationale, manquant presque le vol vers la grande compétition de la FIFA.

Finalement convoqué lors de la trêve internationale de mars 2026, il a pris part aux rencontres amicales disputées à Wembley contre l’Uruguay et le Japon, portant son total de sélections en équipe A à 66.

Une grande partie de ces sélections s’est déroulée lors de grands tournois : deux Coupes du monde et un Championnat d’Europe, au cours desquels il a contribué aux demi-finales de 2018 et à la finale perdue face à l’Italie en 2021.