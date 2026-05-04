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Thomas Tuchel est invité à reconsidérer ses plans pour la Coupe du monde concernant Harry Maguire, jugé « parfait » : le défenseur de Manchester United vaut « son pesant d’or » pour l’Angleterre
Débuts en 2017 : combien de sélections Maguire a-t-il disputées avec l’Angleterre ?
Pendant un temps, Maguire semblait même avoir perdu sa place dans les plans de l’équipe nationale, manquant presque le vol vers la grande compétition de la FIFA.
Finalement convoqué lors de la trêve internationale de mars 2026, il a pris part aux rencontres amicales disputées à Wembley contre l’Uruguay et le Japon, portant son total de sélections en équipe A à 66.
Une grande partie de ces sélections s’est déroulée lors de grands tournois : deux Coupes du monde et un Championnat d’Europe, au cours desquels il a contribué aux demi-finales de 2018 et à la finale perdue face à l’Italie en 2021.
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Réserve de talents : la concurrence pour les places de défenseur central en équipe d'Angleterre
Il n’a jamais déçu son pays. Certes, quelques doutes subsistent sur sa forme en club et il a perdu son brassard de capitaine à Old Trafford ; pourtant, sa grande expérience et son approche pragmatique de la défense ont longtemps été précieuses pour l’Angleterre.
Ces atouts pourraient bien être de nouveau sollicités d’ici les prochaines semaines, alors que les Three Lions visent un premier titre majeur dans le football masculin depuis 1966. Tuchel a toutefois indiqué qu’il comptait aussi sur Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, John Stones, Trevoh Chalobah, Fikayo Tomori et Jarell Quansah, tous issus d’un vivier de talents toujours plus riche.
Sans détour : pourquoi Maguire serait « parfait » pour mener l’Angleterre vers la Coupe du monde
Ce groupe manque cruellement d’expérience en matière de tournois, ce qui pourrait bien jouer en faveur de Maguire. Gray estime que ce défenseur de 33 ans, qui a récemment prolongé son contrat à Manchester, devrait être titularisé.
L’ancien arrière latéral de Sunderland et des Wolves, qui compte trois sélections, a confié en exclusivité à GOAL via Casinocanada : « Je pense qu’il a été excellent pour Man United cette saison, mais disposer de cette expérience dans le vestiaire est absolument crucial – tout comme Jordan Henderson, qui devrait lui aussi figurer dans la liste pour la Coupe du monde.
Avoir ces vétérans, ces joueurs qui ont déjà vécu et réussi de grandes compétitions, est précieux. Je sais qu’Harry et Jordan forment le duo idéal pour stabiliser le navire si besoin.
Je pense qu’ils sont parfaits à avoir à ses côtés, et qu’ils feront le travail de Thomas Tuchel à sa place, et je pense que c’est ce que Thomas a compris. Tuchel et son staff ne peuvent pas tout contrôler à eux seuls ; avoir Harry et Jordan à l’hôtel, en réunion ou à la salle de jeux est donc essentiel pour maintenir tout le monde sur la bonne voie. »
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Date limite : avant quelle échéance Tuchel doit-il dévoiler sa liste pour la Coupe du monde 2026 ?
Reste à savoir si Tuchel, qui a prolongé son contrat avec la Fédération anglaise de football jusqu’en 2028, suivra ce conseil ou s’il le ignorera. Il doit d’abord remettre une liste préliminaire pouvant compter jusqu’à 55 joueurs avant le 11 mai, puis fixer une sélection finale de 26 joueurs avant le 30 mai.
L’Angleterre, qui peaufinera sa préparation par des matchs amicaux contre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande, débutera sa quête de gloire en Coupe du monde face à la Croatie, le 17 juin, à l’AT&T Stadium d’Arlington (Texas). Elle croisera ensuite le fer avec le Ghana et le Panama dans le groupe L.