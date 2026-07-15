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Thomas Tuchel est convaincu que l'Angleterre saura contenir l'« incroyable » Lionel Messi en demi-finale de la Coupe du monde, après avoir déjà muselé Erling Haaland
Tuchel s'inspire du modèle Haaland
Après avoir déjà remporté un quart de finale tendu contre la Norvège, au cours duquel l’Angleterre a réussi à neutraliser l’attaquant norvégien, Tuchel est convaincu qu’une concentration tactique similaire pourra mettre hors jeu le légendaire numéro 10 argentin.
« C’est incroyable de voir comment il y parvient à chaque fois, de tant de façons différentes », a admis Tuchel en évoquant Messi, âgé de 39 ans. « Il trouve des espaces, il saisit les occasions, et le plus important, c’est que toute l’équipe adhère à cette idée. Nous devons donc faire preuve de courage et couper ses lignes de passe. C’est un joueur différent d’Erling Haaland, mais nous avons bien géré Erling, alors nous trouverons la solution cette fois-ci. »
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Kane met en garde contre l'obsession pour Messi
Si les discussions d’avant-match à Atlanta ont largement porté sur Messi, qui dispute son 206e match international, le capitaine anglais Harry Kane met en garde contre l’erreur de trop se focaliser sur un seul joueur. L’attaquant du Bayern Munich a exhorté ses coéquipiers à ne pas oublier que l’Albiceleste est une équipe très équilibrée, bien au-delà du génie de son capitaine.
« Il est l’un des meilleurs, voire le meilleur joueur du monde depuis près de 20 ans », a déclaré Kane. « Tout le monde sait à quel point il peut être dangereux. Mais nous jouons contre l’Argentine, pas contre Messi. Nous affrontons une équipe formidable, composée de joueurs fantastiques. Même si l’attention sera concentrée sur Messi et les grands joueurs, nous savons que cela va bien au-delà. C’est fou de voir depuis combien de temps il évolue au plus haut niveau sans avoir jamais affronté l’Angleterre. »
L'enjeu est de taille pour les Three Lions
Pour Kane, cette demi-finale constitue l’apogée d’une carrière déjà légendaire. À la veille de son 121e match international, ce qui lui permettra de dépasser Wayne Rooney au rang des joueurs de champ les plus capés du pays, l’attaquant nourrit plus que jamais l’ambition de soulever enfin un trophée majeur, après les déceptions de la Coupe du monde 2018 et des derniers Championnats d’Europe.
« Quelle occasion ! Les champions du monde en demi-finale. Je repense à mon enfance, quand je rêvais de disputer ce genre de matchs. On ne peut pas faire mieux. Je suis donc vraiment impatient. Et, oui, c’est une équipe très difficile à affronter », a ajouté Kane. Il est également revenu sur ce cap personnel en déclarant : « C’est encore un moment spécial. J’ai dépassé quelques grands noms : Beckham et ses 115 sélections, puis Wazza et ses 120 capes. Des légendes anglaises. »
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Tuchel perçoit un changement d'ambiance
Bonne nouvelle pour le camp anglais : Declan Rice devrait bien être aligné d’entrée. Le milieu d’Arsenal, remplacé à la mi-temps de la victoire 2-1 contre la Norvège en raison d’un léger malaise, s’est remis à temps pour ce match décisif. Tuchel sent que son groupe est prêt à saisir sa chance et à franchir un cap vers l’immortalité footballistique.
« C’est le moment de tout donner », a déclaré Tuchel. « Il est important et tout à fait normal d’être ému avant ces matchs. Je veux toutefois rester concentré sur ce qu’ils doivent faire. Je sens un nouveau changement d’ambiance dans le camp. “Oh wow, on y est presque maintenant.” » Avec Messi en tête de la course au Soulier d’or avec huit buts, suivi de Kane et Jude Bellingham à six buts chacun, le décor est planté pour une bataille historique pour une place en finale contre l’Espagne.
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