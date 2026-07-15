Après avoir déjà remporté un quart de finale tendu contre la Norvège, au cours duquel l’Angleterre a réussi à neutraliser l’attaquant norvégien, Tuchel est convaincu qu’une concentration tactique similaire pourra mettre hors jeu le légendaire numéro 10 argentin.

« C’est incroyable de voir comment il y parvient à chaque fois, de tant de façons différentes », a admis Tuchel en évoquant Messi, âgé de 39 ans. « Il trouve des espaces, il saisit les occasions, et le plus important, c’est que toute l’équipe adhère à cette idée. Nous devons donc faire preuve de courage et couper ses lignes de passe. C’est un joueur différent d’Erling Haaland, mais nous avons bien géré Erling, alors nous trouverons la solution cette fois-ci. »



