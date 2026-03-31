Thomas Tuchel est accusé d'avoir insulté Harry Maguire en le qualifiant de cinquième choix de l'équipe d'Angleterre – une légende de Manchester United conteste cette analyse concernant la Coupe du monde

Tuchel a toutefois déclaré à propos de son effectif de défenseurs centraux : « Je n’ai pas changé d’avis, mais je vois d’autres joueurs que j’aimerais voir débuter avec nous. Je vois d’autres joueurs devant lui, avec un profil différent. Je vois Ezri Konsa devant lui, je vois Marc Guehi devant lui. Ce n’est un secret pour personne. Je considère que Trevoh Chalobah, en termes de mobilité, était légèrement en avance sur lui. Il y a aussi John Stones, mais il a été blessé et devait donc rejoindre le stage. J’avais besoin de le rencontrer en personne pour voir comment il s’intègre au groupe. Ce sera intéressant de voir maintenant comment il s’intègre au groupe. Il restera avec nous.

« Comme je l’ai dit, il [Maguire] a un atout, bien sûr, c’est qu’il peut aussi être extrêmement important dans un tournoi, en phase à élimination directe, pour défendre une avance ou revenir au score grâce à des centres, des longs lancers et des coups de pied arrêtés. »

Dan Burn, Fikayo Tomori et Jarell Quansah sont également en lice pour une place de défenseur central, ce qui rend la concurrence encore plus rude pour Maguire. Le joueur de 33 ans, qui compte 65 sélections à son actif, n’a toutefois jamais déçu son pays.