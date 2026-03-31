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Thomas Tuchel est accusé d'avoir insulté Harry Maguire en le qualifiant de cinquième choix de l'équipe d'Angleterre – une légende de Manchester United conteste cette analyse concernant la Coupe du monde
Les performances de Maguire avec Manchester United lui ont valu d'être rappelé en équipe d'Angleterre
Maguire a perdu la confiance de son sélectionneur national alors qu'il traversait une période difficile en club, peinant à s'imposer comme titulaire régulier sous les ordres de Ruben Amorim – bien que le technicien portugais privilégie un trio défensif.
Il a retrouvé les faveurs de Michael Carrick, entraîneur par intérim des Red Devils, ce qui lui a permis de revenir dans le viseur de Tuchel. Maguire a été titularisé d’emblée lors du match opposant l’Angleterre à l’Uruguay au stade de Wembley et pourrait voir son temps de jeu augmenter lors de la rencontre contre le Japon mardi.
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Tuchel s'exprime sur l'effectif des défenseurs centraux de l'Angleterre
Tuchel a toutefois déclaré à propos de son effectif de défenseurs centraux : « Je n’ai pas changé d’avis, mais je vois d’autres joueurs que j’aimerais voir débuter avec nous. Je vois d’autres joueurs devant lui, avec un profil différent. Je vois Ezri Konsa devant lui, je vois Marc Guehi devant lui. Ce n’est un secret pour personne. Je considère que Trevoh Chalobah, en termes de mobilité, était légèrement en avance sur lui. Il y a aussi John Stones, mais il a été blessé et devait donc rejoindre le stage. J’avais besoin de le rencontrer en personne pour voir comment il s’intègre au groupe. Ce sera intéressant de voir maintenant comment il s’intègre au groupe. Il restera avec nous.
« Comme je l’ai dit, il [Maguire] a un atout, bien sûr, c’est qu’il peut aussi être extrêmement important dans un tournoi, en phase à élimination directe, pour défendre une avance ou revenir au score grâce à des centres, des longs lancers et des coups de pied arrêtés. »
Dan Burn, Fikayo Tomori et Jarell Quansah sont également en lice pour une place de défenseur central, ce qui rend la concurrence encore plus rude pour Maguire. Le joueur de 33 ans, qui compte 65 sélections à son actif, n’a toutefois jamais déçu son pays.
Ferdinand n'est pas d'accord avec l'analyse de Tuchel
Dans cette optique, l'ancienne star de Manchester United, Rio Ferdinand, estime que Tuchel devrait faire preuve de plus de respect envers Maguire. L'ancien défenseur central des Three Lions a déclaré sur sa chaîne YouTube : « Maguire est un joueur capable de tenir le coup jusqu'à la fin d'un match et de le faire basculer sur des coups de pied arrêtés.
Je pense que Maguire prendra cela comme une insulte d’une certaine manière : “Attends un peu, je vaux mieux que ça”. Aux yeux de Tuchel, il utilise le mot “mobilité”. D’autres joueurs en ont davantage. Je comprends ce qu’il veut dire. Personne n’est obligé d’être d’accord avec lui.”
Ferdinand n’est pas le seul à penser qu’il faudrait réfléchir davantage à l’intégration de Maguire dans les plans visant à remporter des trophées, compte tenu de l’expérience inestimable qu’il a acquise lors des précédentes Coupes du monde et Championnats d’Europe.
Une autre légende anglaise, l’ancien arrière latéral de Nottingham Forest et de Manchester United Viv Anderson, a récemment déclaré à GOAL lorsqu’on lui a demandé si Maguire devrait prendre l’avion pour l’Amérique du Nord cet été : « Il n’a pas disputé beaucoup de matchs avant l’arrivée de Michael Carrick, mais il a intégré l’équipe et s’en est très, très bien sorti. S’il maintient ce niveau jusqu’à la fin de la saison, alors il faut le sélectionner en raison de son expérience et de tout ce qui va avec.»
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World Up 2026 : Maguire fera-t-il partie de la sélection anglaise ?
Maguire espère aider Manchester United à se qualifier pour la Ligue des champions cette saison, alors qu'il reste sept matches de Premier League à disputer. S'il se montre à la hauteur lors de ces rencontres – après avoir purgé sa suspension suite au carton rouge reçu contre Bournemouth –, il pourrait encore décrocher une place dans la sélection de Tuchel pour la Coupe du monde.