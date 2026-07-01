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Thomas Tuchel espère que l’Angleterre tirera une « véritable confiance » de ses difficultés face à la RD Congo, après avoir surmonté le « pire début de match possible » pour garder intact son rêve de Coupe du monde
Tuchel appelle à la patience après une frayeur en début de match
Tuchel a admis que son équipe avait connu un début de match cauchemardesque dans cette rencontre à élimination directe, lorsque Brian Cipenga, laissé seul dans la surface de réparation, a battu Jordan Pickford à son premier poteau. Ce but inscrit dès la septième minute a pris de court les favoris d’avant-tournoi, mais, malgré la pression initiale, l’entraîneur allemand a salué la force mentale dont a fait preuve son équipe pour renverser la vapeur.
« Si tout se passait comme on le souhaitait, on aurait marqué un but dès le début, puis un autre, et l’après-midi aurait été facile », a déclaré Tuchel à BBC Sport. « Il faut gérer chaque situation au fur et à mesure qu’elle se présente. Ils ont marqué très tôt. Après la pause pour s’hydrater, nous avons eu quatre ou cinq occasions. La situation de penalty ne nous a pas été favorable. Nous avons continué à attaquer, encore et encore. La réaction et la conviction de nos joueurs sont exceptionnelles. Nous avons trouvé le moyen de gagner. C’est largement mérité. »
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La valeur d'un parcours semé d'embûches
Tuchel estime que cette remontada sera plus profitable à l’Angleterre qu’une victoire aisée, car surmonter l’adversité forge la résilience indispensable en phase à élimination directe. Selon Opta, ce renversement est historique : il s’agit seulement de la deuxième fois que l’Angleterre remporte un match de Coupe du monde de la FIFA après avoir concédé l’ouverture du score, la seule autre occasion remontant à la finale de 1966 contre l’Allemagne (4-2). Cette nouvelle solidité sera immédiatement mise à l’épreuve alors que l’Angleterre s’apprête à défier le Mexique en huitièmes de finale.
« On veut que ce soit facile et marquer le premier but », a expliqué Tuchel. « Quand on y parvient et qu’on revient au score après avoir été menés d’un but, ce sont ces expériences qui vous donnent une véritable confiance. Ils sont bien conscients de ce qu’ils ont accompli et de ce qu’il a fallu aujourd’hui. Nous avons continué à y croire. Nous avons connu le pire début de match possible : premier tir, premier but. Ensuite, la tâche s’est encore compliquée. Après la première pause hydratation, nous avons pris le dessus. Je pense que nous aurions dû obtenir un penalty. Les remplaçants sont entrés, se sont donnés à fond, et nous avons remporté la victoire. C’est largement mérité, mais nous avons dû travailler dur. »
Kane dépasse Pelé lors d'une performance historique
Malgré un jeu collectif parfois haché, Harry Kane a encore démontré son importance capitale pour les « Three Lions ». Il a d’abord ouvert le score de la tête, à bout portant, sur un centre du remplaçant Anthony Gordon. Puis, à quatre minutes de la fin, le duo a récidivé : Gordon a récupéré le ballon après un nouvel essai de Jude Bellingham repoussé par Lionel Mpasi, offrant à Kane l’occasion de déclencher une frappe imparable aux abords de la surface. Outre la qualification, ce doublé tardif lui permet d’atteindre 13 buts en Coupe du monde, dépassant officiellement le total de Pelé dans l’épreuve.
« C’est ce qu’on attend de lui ! C’est ce qu’il attend de lui-même », a déclaré Tuchel à propos de son capitaine. « Des matchs difficiles, des matchs serrés… Harry est là pour les faire basculer. C’est du plus haut niveau. »
Il a ensuite ajouté simplement : « Il ne cesse de s’améliorer. »
Ses deux frappes chirurgicales, à la 75e et à la 86e minute, ont évité à l’Angleterre la honte d’un faux pas face à une sélection congolaise bien organisée et un gardien Mpasi en état de grâce.
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L'impact des remplaçants et la cohésion de l'équipe
Les entrées de Gordon et Bukayo Saka ont fait la différence : Gordon a ainsi préparé les deux buts de Kane. Il est devenu le premier Anglais de l’histoire de la Coupe du monde à être directement impliqué dans plus d’un but en tant que remplaçant. Tuchel a salué l’impact des joueurs ayant commencé sur le banc, soulignant que leur attitude pendant les pauses d’hydratation et sur la ligne de touche avait été déterminante.
« Comme je l’ai répété tout au long du tournoi, notre énergie et notre esprit d’équipe sont au top », a souligné Tuchel. « Tout le monde comprend où nous en sommes dans la compétition. Ceux qui ne jouent pas continuent de se donner à fond et restent positifs pendant les pauses d’hydratation. Chacun se sent à l’aise quand il joue, chacun se sent à l’aise quand la rencontre se termine. Nous devons garder cet état d’esprit : si ça devient difficile, ça devient difficile, mais il ne faut pas perdre patience ni perdre confiance. Ce gardien [Lionel Mpasi] a été incroyable, avec le genre d’arrêts qu’il a réalisés. »