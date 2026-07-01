Thomas Tuchel espère que l’Angleterre tirera une « véritable confiance » de ses difficultés face à la RD Congo, après avoir surmonté le « pire début de match possible » pour garder intact son rêve de Coupe du monde

Tuchel a admis que son équipe avait connu un début de match cauchemardesque dans cette rencontre à élimination directe, lorsque Brian Cipenga, laissé seul dans la surface de réparation, a battu Jordan Pickford à son premier poteau. Ce but inscrit dès la septième minute a pris de court les favoris d’avant-tournoi, mais, malgré la pression initiale, l’entraîneur allemand a salué la force mentale dont a fait preuve son équipe pour renverser la vapeur.

« Si tout se passait comme on le souhaitait, on aurait marqué un but dès le début, puis un autre, et l’après-midi aurait été facile », a déclaré Tuchel à BBC Sport. « Il faut gérer chaque situation au fur et à mesure qu’elle se présente. Ils ont marqué très tôt. Après la pause pour s’hydrater, nous avons eu quatre ou cinq occasions. La situation de penalty ne nous a pas été favorable. Nous avons continué à attaquer, encore et encore. La réaction et la conviction de nos joueurs sont exceptionnelles. Nous avons trouvé le moyen de gagner. C’est largement mérité. »