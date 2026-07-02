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Thomas Tuchel encourage les parents à « rédiger une excuse » pour permettre à leurs enfants de veiller tard et de soutenir l’Angleterre lors de son match des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre le Mexique, programmé à 1h du matin
Tuchel appelle à un soutien national
Tuchel ne laisse rien au hasard alors que son équipe se prépare pour un match décisif des huitièmes de finale contre le Mexique, l’un des pays co-organisateurs. Le coup d’envoi de la rencontre étant prévu lundi matin à 1 h (heure de Londres), le sélectionneur allemand a suggéré sur le ton de la plaisanterie que les parents devraient privilégier l’équipe nationale plutôt que la routine scolaire habituelle en soirée.
« Rédigez une excuse pour l’école et laissez-les regarder le football », a déclaré le sélectionneur de l’Angleterre après la rencontre. « Ils ont encore tant d’années d’école devant eux, mais la Coupe du monde n’a lieu que tous les quatre ans. Laissez-les regarder : dans quatre jours, il y aura un très, très grand match et nous avons besoin du soutien de tout le monde, surtout celui des enfants. »
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Kane, héros d'un retournement de situation historique
Les « Three Lions » se sont qualifiés pour le tour suivant grâce à l’instinct de prédateur d’Harry Kane. Après l’ouverture du score de Brian Cipenga pour la RD Congo dès la 7^e minute, le capitaine anglais a inscrit un doublé dans les 15 dernières minutes pour offrir une victoire 2-1. Ce renversement de situation est historique : il s’agit seulement de la deuxième fois que l’Angleterre remporte un match de Coupe du monde de la FIFA après avoir concédé l’ouverture du score, après la finale de 1966.
Kane, désormais auteur de 13 buts en Coupe du monde, a souligné l’importance de la force mentale en phase à élimination directe : « Nous avons parlé des moments de gloire. Cela peut arriver à n’importe qui dans l’équipe, que ce soit moi, un arrêt du gardien, un tacle défensif, peu importe qui. Nous vivons tous des moments de gloire et, pour moi, c’était aujourd’hui », a déclaré l’attaquant du Bayern. « Il faut rester patient dans ce genre de matchs. Les deux derniers matchs se sont déroulés de manière similaire et, évidemment, quand on arrive en phase à élimination directe, la pression est plus forte, le risque est plus grand. »
L’altitude d’Azteca représente un défi majeur
La ténacité de l’Angleterre est récompensée par un déplacement à Mexico, dans l’emblématique Estadio Azteca. Situé à plus de 2 000 mètres d’altitude, le stade pose un défi physique unique auquel, comme le reconnaît Tuchel, son équipe ne peut se préparer pleinement en si peu de temps. L’entraîneur a souligné que l’altitude constituera un désavantage majeur, ses joueurs ne pouvant s’y adapter physiquement en seulement quatre jours.
« C’est peut-être l’un des matchs les plus beaux et les plus passionnants que l’on puisse disputer contre le Mexique à l’Azteca, et de nombreux obstacles nous attendent », a déclaré Tuchel. « Sans parler de l’altitude, qui constituera bien sûr un gros désavantage, car nous ne pouvons pas nous y adapter physiquement, et en quatre jours, c’est tout simplement impossible. D’autres obstacles pourraient se présenter, mais nous y sommes préparés. Nous disposons peut-être aujourd’hui du cadre idéal pour croire sincèrement que nous sommes prêts à relever ce défi. Lorsque les choses se compliqueront, nous trouverons les solutions. »
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L'avantage clinique reste l'élément décisif.
Le vice-capitaine anglais Declan Rice a aussitôt salué le capitaine Harry Kane après la victoire étriquée d'Atlanta. Malgré un jeu d'équipe parfois désordonné, disposer d'un finisseur de classe mondiale constitue un avantage que peu de nations possèdent. Rice a rappelé l'incroyable bilan de l'attaquant, soulignant que le joueur du Bayern Munich a désormais marqué 72 buts pour son club et sa sélection cette saison. « Si on lui donne une occasion, c'est un but », a fait remarquer le milieu de terrain d'Arsenal. « C'est tout simplement incroyable, il faut lui rendre hommage. »
Une efficacité qui pourrait s’avérer décisive face au Mexique, toujours inviolé dans le tournoi. Portés par le public de l’Azteca, les coorganisateurs représenteront l’ultime test pour le schéma tactique de Tuchel et les ambitions de titre de l’Angleterre.