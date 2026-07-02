Tuchel ne laisse rien au hasard alors que son équipe se prépare pour un match décisif des huitièmes de finale contre le Mexique, l’un des pays co-organisateurs. Le coup d’envoi de la rencontre étant prévu lundi matin à 1 h (heure de Londres), le sélectionneur allemand a suggéré sur le ton de la plaisanterie que les parents devraient privilégier l’équipe nationale plutôt que la routine scolaire habituelle en soirée.

« Rédigez une excuse pour l’école et laissez-les regarder le football », a déclaré le sélectionneur de l’Angleterre après la rencontre. « Ils ont encore tant d’années d’école devant eux, mais la Coupe du monde n’a lieu que tous les quatre ans. Laissez-les regarder : dans quatre jours, il y aura un très, très grand match et nous avons besoin du soutien de tout le monde, surtout celui des enfants. »