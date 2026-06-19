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Adhe Makayasa

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Thomas Tuchel enchaîne les victoires ! La FIFA modifie sa politique concernant les photographes de la Coupe du monde après la plainte du sélectionneur anglais, qui se plaignait de « ne pas pouvoir voir son équipe »

T. Tuchel
Angleterre
Angleterre vs Croatie
Croatie
Coupe du monde

Thomas Tuchel a obtenu de la FIFA la modification de ses consignes médiatiques d’avant-match, après une expérience frustrante lors de ses débuts dans le tournoi au Texas. Le sélectionneur de l’Angleterre s’était plaint qu’un mur compact de photographes de presse lui masquait totalement la vue sur ses joueurs pendant les hymnes nationaux, ce qui a poussé l’instance dirigeante du football à mettre en place immédiatement un compromis tactique.

  • Tuchel impose une révision de la politique

    L’ancien entraîneur du Bayern Munich a manifesté son agacement face à l’exiguïté des espaces médias sur la ligne de touche de l’AT&T Stadium, juste avant la victoire spectaculaire de l’Angleterre 4-2 contre la Croatie. Pour installer un terrain aux dimensions réglementaires, la surface de jeu avait dû être surélevée de 1,2 mètre, réduisant d’autant la zone vitale le long de la touche. Cette contrainte logistique a contraint une cinquantaine de professionnels des médias à se masser directement dans le champ de vision du technicien, lui bouchant complètement la vue sur son équipe lors d’un moment particulièrement émouvant.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un entraîneur exaspéré implore la FIFA

    Thomas Tuchel a exprimé sa profonde déception en conférence de presse après la rencontre, expliquant que la foule massée sur la ligne de touche lui a interdit de profiter d’un moment historique qu’il attendait depuis son enfance.

    Il a déclaré : « Je dois vous dire quelque chose. Je supplie la FIFA de changer la position des photographes pendant l’hymne national, car je ne voyais pas mon équipe. C’était un moment très spécial, et je me tenais devant un mur de 50 photographes sans pouvoir voir un seul joueur.

    Cela a un peu gâché mon expérience. C’est très émouvant. Quand j’étais jeune et que j’ai commencé à entraîner, c’était trop beau pour que je puisse rêver d’un tel moment. »

  • La direction du club ajuste sa stratégie

    En réponse aux remarques du sélectionneur anglais et de plusieurs responsables du tournoi, la FIFA a rapidement rétabli un dispositif de compromis déjà employé dans d’autres compétitions internationales. Conformément aux nouvelles directives, les photographes seront regroupés au plus près de la ligne médiane, au lieu d’être dispersés dans les zones techniques. Par ailleurs, les membres du staff technique ne seront plus contraints de rester sur le banc pendant les hymnes nationaux ; ils pourront se déplacer latéralement pour bénéficier d’une vue dégagée sur le cercle central.

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    L'incertitude plane toujours sur la prochaine rencontre.

    L'instance dirigeante a déjà testé ce protocole adapté lors du match du groupe A qui a opposé jeudi la République tchèque à l'Afrique du Sud à Atlanta. Selon BBC Sport, il reste à voir si ces mises à jour régulières dans les médias parviendront à dissiper complètement les inquiétudes persistantes du sélectionneur. La Fédération anglaise de football cherche actuellement à obtenir davantage de précisions et attend de pouvoir s'entretenir officiellement et directement avec les dirigeants de la FIFA avant que l'Angleterre ne reprenne la compétition pour son prochain match de phase de poules.

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