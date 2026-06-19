Thomas Tuchel enchaîne les victoires ! La FIFA modifie sa politique concernant les photographes de la Coupe du monde après la plainte du sélectionneur anglais, qui se plaignait de « ne pas pouvoir voir son équipe »

Thomas Tuchel a exprimé sa profonde déception en conférence de presse après la rencontre, expliquant que la foule massée sur la ligne de touche lui a interdit de profiter d’un moment historique qu’il attendait depuis son enfance.

Il a déclaré : « Je dois vous dire quelque chose. Je supplie la FIFA de changer la position des photographes pendant l’hymne national, car je ne voyais pas mon équipe. C’était un moment très spécial, et je me tenais devant un mur de 50 photographes sans pouvoir voir un seul joueur.

Cela a un peu gâché mon expérience. C’est très émouvant. Quand j’étais jeune et que j’ai commencé à entraîner, c’était trop beau pour que je puisse rêver d’un tel moment. »