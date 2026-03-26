Thomas Tuchel dit à Trent Alexander-Arnold qu'il « doit simplement accepter » de ne pas avoir été retenu en équipe d'Angleterre après un appel téléphonique avec la star du Real Madrid

Tuchel a confirmé avoir eu un entretien direct avec Trent Alexander-Arnold pour lui expliquer pourquoi la star du Real Madrid n’avait, une fois de plus, pas été retenue en sélection nationale. Les espoirs du joueur de 27 ans de jouer un rôle de premier plan lors de la prochaine Coupe du monde ont pris un coup dur, puisqu’il se retrouve en réalité relégué au rang de septième choix dans un effectif de défenseurs droits déjà très encombré.

S'adressant aux médias avant le match amical de l'Angleterre contre l'Uruguay, Tuchel a révélé la teneur de son récent échange avec la star de Liverpool. « Je sais que cela fait du bruit quand on laisse un joueur comme Trent sur le carreau », a-t-il admis. « Nous avons eu un appel. J'ai essayé de lui expliquer la situation, mais il doit simplement l'accepter. C'est juste un choix. Un choix sportif, un choix difficile, et peut-être un choix cruel. Peut-être injuste dans une certaine mesure, mais ces choix doivent être faits. »