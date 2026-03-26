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Thomas Tuchel dit à Trent Alexander-Arnold qu'il « doit simplement accepter » de ne pas avoir été retenu en équipe d'Angleterre après un appel téléphonique avec la star du Real Madrid
Un coup de fil difficile pour le Madrilène
Tuchel a confirmé avoir eu un entretien direct avec Trent Alexander-Arnold pour lui expliquer pourquoi la star du Real Madrid n’avait, une fois de plus, pas été retenue en sélection nationale. Les espoirs du joueur de 27 ans de jouer un rôle de premier plan lors de la prochaine Coupe du monde ont pris un coup dur, puisqu’il se retrouve en réalité relégué au rang de septième choix dans un effectif de défenseurs droits déjà très encombré.
S'adressant aux médias avant le match amical de l'Angleterre contre l'Uruguay, Tuchel a révélé la teneur de son récent échange avec la star de Liverpool. « Je sais que cela fait du bruit quand on laisse un joueur comme Trent sur le carreau », a-t-il admis. « Nous avons eu un appel. J'ai essayé de lui expliquer la situation, mais il doit simplement l'accepter. C'est juste un choix. Un choix sportif, un choix difficile, et peut-être un choix cruel. Peut-être injuste dans une certaine mesure, mais ces choix doivent être faits. »
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L'essor des arrières latéraux rivaux
Dans sa dernière sélection de 35 joueurs, Tuchel a choisi de faire confiance à Tino Livramento, Djed Spence et Ben White pour combler le vide sur le flanc droit de sa défense. Même si Reece James est actuellement indisponible pour cause de blessure et que les piliers de l'équipe, Kyle Walker et Kieran Trippier, ne font plus partie du cadre international, Alexander-Arnold n'a pas réussi à convaincre le sélectionneur allemand qu'il avait sa place dans l'équipe.
Tuchel a expliqué pourquoi il s'était tourné vers White, d'Arsenal, qui vient de faire son retour, plutôt que vers le joueur de Madrid. En effet, lorsque Jarell Quansah s'est retiré de la sélection, c'est White qui a été appelé plutôt qu'Alexander-Arnold. « Le choix s'est porté sur Ben White parce que je l'ai vu jouer ici lors de la finale de la Coupe contre Man City. Il avait disputé le match de Ligue des champions juste avant et avait immédiatement retrouvé son niveau habituel. C'était l'occasion pour moi de le rencontrer en personne, de voir comment il s'intègre au groupe », a expliqué le sélectionneur anglais.
Tuchel privilégie la continuité et la forme
Le sélectionneur anglais semble déterminé à récompenser les joueurs qui se sont illustrés lors des précédentes fenêtres de sélection, laissant Alexander-Arnold sur la touche. Depuis l'arrivée de Tuchel, l'ancien joueur de Liverpool n'a disputé qu'un seul match en tant que remplaçant – une brève apparition contre Andorre en juin dernier –, tandis que ses rivaux ont su saisir leur chance pour impressionner le nouveau staff technique.
« Je pense savoir ce que Trent nous apporte, c'est pourquoi j'ai choisi Ben et Tino Livramento pour le côté droit », a expliqué Tuchel. « Je voulais m'en tenir aux joueurs qui ont réellement réalisé de bons stages avec nous en septembre, octobre et novembre. Ils ont également besoin de temps de jeu ; il y a beaucoup de joueurs à ce poste – dont Djed Spence – qui se battent pour une place. Je ne voulais pas les laisser de côté. »
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Les rêves de Coupe du monde ne tiennent qu'à un fil
Confronté à une quatrième exclusion consécutive du groupe, Alexander-Arnold se trouve à un tournant inquiétant de sa carrière internationale. Bien qu’il conserve une place de titulaire au Bernabéu depuis son arrivée dans la capitale espagnole, le profil unique de cet arrière latéral reste un sujet de controverse pour Tuchel, qui avait déjà choisi d’aligner Curtis Jones au poste d’arrière droit lors d’un match de qualification.
À l'approche de la Coupe du monde, le message du camp anglais est clair : la réputation passée ne compte guère sous le régime actuel. À moins d'un changement radical dans la vision tactique de Tuchel ou d'une crise croissante des blessures, l'un des joueurs les plus doués techniquement de l'Angleterre risque fort de devoir suivre le tournoi estival depuis chez lui tandis que ses coéquipiers se battront pour la gloire mondiale.