Thomas Tuchel devrait s’inspirer du FC Barcelone et aligner Anthony Gordon, estimé à 80 millions d’euros, comme titulaire pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde, plutôt que Marcus Rashford

Le transfert de Gordon au Camp Nou s’est révélé coûteux et inattendu. La volonté du joueur de quitter Newcastle, la nécessité financière des Magpies et la détermination du Barça à devancer le Bayern dans ce dossier ont permis de conclure l’affaire en moins de 24 heures, après quelques publications sur les réseaux sociaux. Le montant du deal pourrait atteindre 80 millions d’euros (69 M£ / 93 M$).

Ce mouvement a relancé un débat brûlant sur le couloir gauche de l’équipe d’Angleterre à l’approche de la Coupe du monde 2026. Gordon et Rashford, dont l’avenir est désormais incertain après l’investissement catalan dans un profil similaire, vont donc se disputer ce billet lors des prochains matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica, Thomas Tuchel ayant promis à chacun sa chance.

Pour l’instant, Rashford part favori : son style est plus spectaculaire, il a déjà scoré sous le maillot des Trois Lions, dont un triplé lors de la Coupe du monde 2022, et il a maintes fois démontré son niveau d’élite lorsqu’il est en forme.

Pourtant, Gordon pourrait s’avérer le choix le plus pertinent. Moins prolifique et moins à l’aise balle au pied, la nouvelle recrue du Barça incarne toutefois le profil type de Tuchel, s’intègre parfaitement dans le collectif et pourrait logiquement être aligné d’entrée avec les Three Lions, déterminés à mettre fin à soixante ans d’attente.