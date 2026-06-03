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Gordon should start over RashfordGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Thomas Tuchel devrait s’inspirer du FC Barcelone et aligner Anthony Gordon, estimé à 80 millions d’euros, comme titulaire pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde, plutôt que Marcus Rashford

Opinion
Angleterre
A. Gordon
M. Rashford
Coupe du monde
FC Barcelone
FEATURES
Angleterre vs Nouvelle-Zélande

Lors de sa première séance d’entraînement en Catalogne – ou, du moins, la première rendue publique –, Marcus Rashford, fraîchement prêté par Manchester United, a tenté de s’exprimer en espagnol. Après avoir poursuivi des ombres lors d’un rondo, l’attaquant a adressé une phrase quasi incompréhensible à Lamine Yamal, provoquant l’hilarité du jeune Ballon d’Or en herbe. À l’inverse, la dernière recrue anglaise du Barça, Anthony Gordon, a surpris les observateurs lors de sa conférence de presse de présentation en s’exprimant déjà dans un espagnol presque courant.

Le transfert de Gordon au Camp Nou s’est révélé coûteux et inattendu. La volonté du joueur de quitter Newcastle, la nécessité financière des Magpies et la détermination du Barça à devancer le Bayern dans ce dossier ont permis de conclure l’affaire en moins de 24 heures, après quelques publications sur les réseaux sociaux. Le montant du deal pourrait atteindre 80 millions d’euros (69 M£ / 93 M$).

Ce mouvement a relancé un débat brûlant sur le couloir gauche de l’équipe d’Angleterre à l’approche de la Coupe du monde 2026. Gordon et Rashford, dont l’avenir est désormais incertain après l’investissement catalan dans un profil similaire, vont donc se disputer ce billet lors des prochains matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica, Thomas Tuchel ayant promis à chacun sa chance.

Pour l’instant, Rashford part favori : son style est plus spectaculaire, il a déjà scoré sous le maillot des Trois Lions, dont un triplé lors de la Coupe du monde 2022, et il a maintes fois démontré son niveau d’élite lorsqu’il est en forme.

Pourtant, Gordon pourrait s’avérer le choix le plus pertinent. Moins prolifique et moins à l’aise balle au pied, la nouvelle recrue du Barça incarne toutefois le profil type de Tuchel, s’intègre parfaitement dans le collectif et pourrait logiquement être aligné d’entrée avec les Three Lions, déterminés à mettre fin à soixante ans d’attente.

  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty Images

    La renaissance de Rashford

    Rappelons-le, Marcus Rashford est un joueur de grand talent. Formé à Manchester United, il était tombé en disgrâce il y a moins de deux ans après un conflit avec Ruben Amorim, déclarant alors être « prêt pour un nouveau défi ». Son prêt à Aston Villa avait suggéré un retour à son meilleur niveau, mais il était évident qu’il lui fallait un club permanent pour relancer sa carrière.

    Le Barça ne souhaitait le récupérer que sous forme de prêt, mais l’option d’achat fixée à 30 millions d’euros (26 millions de livres / 35 millions de dollars) restait tout à fait abordable. Même s’il allait devoir lutter pour grappiller du temps de jeu face à Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski et Ferran Torres, Rashford disposait enfin de la chance de se relancer.

    « Deco et moi avons évoqué nos besoins avant le début de la saison. Nous cherchions un joueur de son profil. Je suis ravi de l’avoir à Barcelone », déclarait Hansi Flick en septembre. L’Anglais a justifié cette confiance en inscrivant 14 buts et en délivrant 11 passes décisives, dont un coup franc remarquable lors du Clásico de mai, précieux pour le sacre en Liga.

    Rashford a depuis exprimé son souhait de rester au Camp Nou, et plusieurs coéquipiers ont appelé le club à lever l’option d’achat. Sa forme lui permet toujours de profiter de la bouée de sauvetage lancée par Tuchel en mars 2025, et de se présenter à son cinquième grand tournoi.

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  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty

    Décevant

    Les statistiques brutes de Gordon ne sont pas aussi impressionnantes que celles de Rashford lors de la saison 2025-2026. Si l’attaquant a bien marqué 17 buts, dont 10 en Ligue des champions, il a toutefois passé davantage de minutes sur la pelouse que son partenaire en sélection et n’a fourni que cinq passes décisives.

    Son manque d’efficacité en Premier League a pesé sur les performances des Magpies, 12es du classement. En fin de saison, l’attaquant était même marginalisé, toutes les parties anticipant un départ imminent.

  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty Images

    Caractéristiques sous-jacentes

    Ce que Gordon apporte et que Rashford n’offre pas ne se mesure pas en buts ou en passes décisives. Aujourd’hui, le football repose davantage sur les systèmes que sur les seuls éclats de talent individuel, une réalité encore plus marquée au niveau international, où les stars doivent être épaulées par un groupe de coéquipiers travailleurs et dévoués pour que la machine tourne à plein régime.

    Gordon est, au sens propre, le coéquipier idéal. Sur le terrain, il ne cesse presque jamais de courir, que son équipe ait ou non le ballon. Il effectue sans relâche des appels dans les couloirs pour se démarquer et recevoir une passe en profondeur ; même si nombre de ces efforts restent vains, il demeure toujours disponible.

    Sans le ballon, il presse sans relâche, harcelant la défense adverse. Lors d’une séquence marquante de la saison 2023-24, il a d’ailleurs dépossédé le latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold, avant de percuter, dribbler trois défenseurs et conclure l’action d’un but.

    Les données avancées confirment cette intensité : avec 7,43 km parcourus en moyenne par match la saison dernière, il devance Rashford. D’après Statsbomb, il se classe dans le 96e centile pour les actions défensives, le 98e pour les pressings et le 94e pour les contre-pressings en Premier League. Des chiffres quasi imbattables.

  • Thomas Tuchel Anthony Gordon England 2025Getty Images

    Un choix évident

    D’un point de vue tactique, la présence de Gordon s’impose comme une évidence. Si Phil Foden et Cole Palmer sont individuellement plus doués que le natif de Liverpool, aucun des deux ne s’insère aussi bien dans le système de Tuchel que lui, ce qui justifie leur absence lors de la tournée estivale.

    L’Angleterre s’articule autour d’Harry Kane, et Tuchel s’est dit prêt à s’adapter aux libertés de mouvement de son capitaine, l’encourageant à créer le jeu depuis des zones plus reculées, à condition de pouvoir compter sur un joueur capable de déborder sur les ailes pour exploiter les espaces laissés vacants par Kane. Gordon répond parfaitement à ce profil.

    Bien qu’il ait parfois occupé le poste de numéro 9 à Everton et à Newcastle, et qu’il puisse l’endosser à nouveau à Barcelone selon celui qui viendra combler le vide laissé par le départ de Lewandowski, Gordon a été formé et s’est épanoui comme un ailier traditionnel, capable de répéter inlassablement la même course – avec une efficacité constamment démontrée.

    Avec le ballon, il constitue donc le complément idéal de Kane. Sans, son abattage permet au capitaine de souffler. Les deux joueurs se sont d’ailleurs rapidement trouvés sur le terrain : en douze matchs et 528 minutes passées ensemble, l’Angleterre en a remporté neuf, dont une victoire écrasante 5-0 contre la Lettonie au cours de laquelle les deux hommes ont marqué.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Risque tactique

    C’est toujours un pari, mais l’Angleterre l’a accepté en engageant Tuchel : l’Allemand est un pur homme de système, capable d’écarter un grand nom pour préserver sa tactique.

    En remplaçant Rashford par Gordon, Tuchel poursuit donc logiquement cette tendance : le système prime sur les individualités. Les échecs de l’Angleterre de Gareth Southgate à l’Euro 2024, où le sélectionneur s’est obstinément accroché à certains joueurs malgré des performances insuffisantes, expliquent pourquoi l’Allemand pense ainsi.

    Ce n’est pas que Gordon manque de talent balle au pied – il a réussi plus de dribbles par 90 minutes que tout autre joueur de Newcastle la saison dernière – mais ce sont ses qualités moins médiatisées qui le rendent plus pertinent pour le collectif anglais. Rashford peut sembler plus spectaculaire et imprévisible, toutefois Tuchel doit assumer ce choix si les Three Lions veulent aller loin en Amérique du Nord.

  • Marcus Rashford England 2026Getty Images

    Un véritable jeu-changer

    Même si Rashford ne débute pas le match, il n’en reste pas moins un atout précieux pour le tournoi. Avec des températures caniculaires attendues tout au long de la compétition, Tuchel devra rotater son effectif pour préserver ses titulaires.

    Avec les absences de Palmer, Foden et d’autres, Rashford se présente comme l’un des rares atouts capables de faire basculer un match : une entrée en jeu peut suffire à enrichir l’attaque des Three Lions si le contexte l’exige. À l’inverse, il est moins probable que Gordon, souvent moins tranchant, soit aussi décisif, surtout si les Bleus sont menés au score.

    Reste à savoir si le Barça concrétisera le transfert de Rashford pour lui offrir un temps de jeu concurrentiel avec Gordon au niveau du club. Dans l’immédiat, la décision de Tuchel est évidente : aligner Gordon, dont les 80 millions d’euros investis doivent justifier une place de titulaire.

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