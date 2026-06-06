Getty Images Sport
Traduit par
Thomas Tuchel dévoile sa politique concernant les transferts des joueurs anglais participant à la Coupe du monde, alors que les rumeurs vont bon train autour d'Elliot Anderson, Morgan Rogers et d'autres
Tuchel adopte une approche pragmatique en matière de transferts pendant le tournoi
Tuchel a exposé la politique de la sélection anglaise en matière de transferts durant la Coupe du monde : les joueurs pourront finaliser leur départ vers un autre club même s’ils sont retenus en équipe nationale. Toutefois, a-t-il insisté, aucune négociation ne doit nuire à la préparation des matchs.
Plusieurs joueurs anglais sont pourtant dans l’incertitude concernant leur avenir club, notamment Morgan Rogers, Elliot Anderson et Marcus Rashford. De son côté, John Stones participe au tournoi en tant que joueur libre, une situation peu commune.
- Getty Images
Tuchel clarifie les règles gouvernant les négociations de transfert.
Plutôt que d’imposer une interdiction stricte des discussions sur les transferts, Tuchel a opté pour une politique souple visant à trouver un équilibre entre le bien-être des joueurs et l’objectif de l’Angleterre de briller sur le terrain. S’adressant aux journalistes lors de sa première conférence de presse aux États-Unis, Tuchel a déclaré : « C’est une question de bon sens. Je préfère éviter qu’un transfert se finalise la veille ou le jour même d’une rencontre ; c’est notre ligne de conduite. Peut-être deux jours avant, mais nous évaluerons au cas par cas.
Pour le reste, si les démarches sont menées en privé, efficacement et discrètement, nous nous tenons à disposition. Cela clarifie la situation de chaque joueur : si l’un d’eux peut changer de club, nous ne nous opposerons pas.
Conscient des distractions générées par les rumeurs de transfert, il a ajouté : « Ce serait l’idéal, mais ce n’est pas la réalité. La question est de savoir dans quelle mesure il faut s’en inquiéter. Si je disais aux joueurs de ne pas s’en occuper maintenant, leurs téléphones continueraient de sonner sans arrêt. Comment voulons-nous contrôler cela ? »
Tuchel reconnaît que les rumeurs de transfert font partie intégrante du football moderne.
Tuchel juge irréaliste d’interdire tout contact entre les joueurs et leurs clubs durant un grand tournoi. Il préfère donc offrir aux joueurs une stabilité leur permettant de se concentrer sur leurs responsabilités avec l’équipe d’Angleterre.
« Je suis toujours là pour aider, pour calmer le jeu », a-t-il déclaré. « Nous devons leur offrir un cadre leur permettant de gérer les distractions, de se plonger dans leur travail, de se concentrer et de donner le maximum pour remplir le rôle que nous leur confions. Je comprends que cela puisse être une source de distraction si des clubs veulent vous recruter et que des directeurs sportifs, des agents et des entraîneurs essaient de vous joindre par téléphone. C’est une réalité.
Nous recommandons toujours à un joueur de prendre sa décision avant le début d’un tournoi, et le plus tôt possible, mais ce n’est pas toujours à sa portée. Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas : c’est simplement ainsi que les choses se passent. »
- Getty Images
L'Angleterre se tourne maintenant vers le match amical face à la Nouvelle-Zélande.
L’Angleterre se concentre actuellement sur ses matchs de préparation contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica, avant de débuter la Coupe du monde face à la Croatie le 17 juin. Elle affrontera ensuite le Panama et le Ghana dans le cadre du groupe L.