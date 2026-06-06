Thomas Tuchel dévoile sa politique concernant les transferts des joueurs anglais participant à la Coupe du monde, alors que les rumeurs vont bon train autour d'Elliot Anderson, Morgan Rogers et d'autres

Plutôt que d’imposer une interdiction stricte des discussions sur les transferts, Tuchel a opté pour une politique souple visant à trouver un équilibre entre le bien-être des joueurs et l’objectif de l’Angleterre de briller sur le terrain. S’adressant aux journalistes lors de sa première conférence de presse aux États-Unis, Tuchel a déclaré : « C’est une question de bon sens. Je préfère éviter qu’un transfert se finalise la veille ou le jour même d’une rencontre ; c’est notre ligne de conduite. Peut-être deux jours avant, mais nous évaluerons au cas par cas.

Pour le reste, si les démarches sont menées en privé, efficacement et discrètement, nous nous tenons à disposition. Cela clarifie la situation de chaque joueur : si l’un d’eux peut changer de club, nous ne nous opposerons pas.

Conscient des distractions générées par les rumeurs de transfert, il a ajouté : « Ce serait l’idéal, mais ce n’est pas la réalité. La question est de savoir dans quelle mesure il faut s’en inquiéter. Si je disais aux joueurs de ne pas s’en occuper maintenant, leurs téléphones continueraient de sonner sans arrêt. Comment voulons-nous contrôler cela ? »