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Thomas Tuchel compare Harry Kane à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo après la défaite de l'Angleterre face au Japon, en l'absence de son capitaine emblématique
L'Angleterre peine sans son joueur phare
Cette défaite décevante à Wembley fait suite à un match nul 1-1 sans relief contre l'Uruguay la semaine dernière, laissant Tuchel face à de nombreuses interrogations à l'approche de la Coupe du monde. Alors que son capitaine assistait au match depuis les tribunes, l'Angleterre n'a pas réussi à se montrer incisive. La star de Manchester City, Phil Foden, a été aligné en tant que « faux numéro 9 », mais a peiné à se montrer décisif, tandis que les précédentes tentatives avec Dominic Solanke et Dominic Calvert-Lewin n'ont pas non plus permis de trouver une alternative convaincante à la star du Bayern Munich, Kane.
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Tuchel défend le fait de compter sur Kane
Lorsqu'on lui a demandé si l'équipe dépendait trop de son capitaine de 32 ans, Tuchel a cité les plus grands joueurs de l'histoire pour étayer son propos. « Eh bien, pourquoi l'Argentine ne compterait-elle pas sur Messi ou le Portugal sur Cristiano Ronaldo ? », a déclaré Tuchel sur ITV. « C'est tout à fait normal. Des joueurs clés nous ont quittés, des figures de proue. On l'a un peu constaté. Il nous a manqué du mordant dans les 20 derniers mètres lors des deux matchs. En l'absence d'Harry Kane, nous ne sommes plus aussi dangereux. Le Bayern Munich, en l'absence d'Harry Kane, n'est plus aussi dangereux. Aucune équipe au monde n'est aussi dangereuse. »
L'entraîneur riposte face aux rumeurs de pression
L'ambiance à Wembley est devenue tendue après le but victorieux de Kaoru Mitoma, mais l'ancien entraîneur de Chelsea n'était pas d'humeur à se prononcer sur la question de savoir si les attentes pesaient sur ses jeunes joueurs. Tuchel est resté ferme dans sa conviction que le groupe devait simplement s'adapter à l'environnement très exigeant du football international. Lorsqu'on lui a demandé si le maillot devenait trop lourd à porter pour certains, l'entraîneur a refusé d'entrer dans le débat, déclarant : « Je ne veux pas m'engager dans cette discussion car je pense que ce que nous voulons faire et la manière dont nous voulons jouer sont très clairs, et je préfère me concentrer davantage sur les principes. Cela s'accompagne de pression. Cela s'accompagne de bruit, quand on joue pour l'Angleterre. C'est comme ça, c'est tout. »
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« Il n'y a pas de deuxième Kane »
Malgré ce revers, le sélectionneur anglais reste convaincu que son équipe peut obtenir des résultats sans son meilleur buteur de tous les temps, même si la tâche s'avère nettement plus difficile. Tuchel a toutefois insisté sur le fait qu'il ne cherchait pas à transformer un autre joueur en une copie conforme de Kane, car un tel profil n'existe tout simplement pas.
« Nous pouvons gagner des matchs sans Harry. Nous gagnerons sans Harry, nous avons déjà gagné sans Harry. Mais c’est bien sûr plus facile de gagner des matchs avec Harry », a conclu Tuchel. « Je ne cherche pas un deuxième Harry Kane – il n’y a pas de deuxième Harry Kane. » Les Three Lions font désormais face à une période de réflexion avant de s’envoler pour les États-Unis pour leurs derniers matchs de préparation à la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica.