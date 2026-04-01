Thomas Tuchel compare Harry Kane à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo après la défaite de l'Angleterre face au Japon, en l'absence de son capitaine emblématique

Malgré ce revers, le sélectionneur anglais reste convaincu que son équipe peut obtenir des résultats sans son meilleur buteur de tous les temps, même si la tâche s'avère nettement plus difficile. Tuchel a toutefois insisté sur le fait qu'il ne cherchait pas à transformer un autre joueur en une copie conforme de Kane, car un tel profil n'existe tout simplement pas.

« Nous pouvons gagner des matchs sans Harry. Nous gagnerons sans Harry, nous avons déjà gagné sans Harry. Mais c’est bien sûr plus facile de gagner des matchs avec Harry », a conclu Tuchel. « Je ne cherche pas un deuxième Harry Kane – il n’y a pas de deuxième Harry Kane. » Les Three Lions font désormais face à une période de réflexion avant de s’envoler pour les États-Unis pour leurs derniers matchs de préparation à la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica.