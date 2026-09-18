Thomas Tuchel change tout ! Trent Alexander-Arnold et Cole Palmer rappelés en équipe d’Angleterre, Phil Foden et Jordan Henderson écartés

Tuchel a officiellement entamé le processus de reconstruction de l’équipe d’Angleterre en rappelant le duo très en vue formé par Cole Palmer et Trent Alexander-Arnold fait son retour dans le groupe à l’approche de la prochaine trêve internationale. Les deux joueurs avaient brillé par leur absence lors de la récente campagne de Coupe du monde en Amérique du Nord, mais leur forme en club a contraint le technicien allemand à reconsidérer ses options. Palmer, qui a connu une fin de saison précédente difficile, semble revigoré sous les ordres de Xabi Alonso cette saison, tandis qu’Alexander-Arnold s’est imposé comme un titulaire régulier au Real Madrid sous Jose Mourinho.

La présence de ces stars marque un changement important dans l’approche tactique de Tuchel, alors qu’il prépare son équipe pour des confrontations face à l’Espagne, la Croatie et la Tchéquie. Palmer a déjà inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives avec Chelsea cette saison, prouvant sa valeur comme l’un des joueurs les plus créatifs de Premier League. De son côté, la polyvalence d’Alexander-Arnold et la qualité de ses centres depuis le côté droit ont cruellement manqué à l’Angleterre, en particulier compte tenu du récent manque de profondeur aux postes de latéral.