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Thomas Tuchel change tout ! Trent Alexander-Arnold et Cole Palmer rappelés en équipe d’Angleterre, Phil Foden et Jordan Henderson écartés
Tuchel rappelle des stars mises à l’écart pour la Ligue des nations
Tuchel a officiellement entamé le processus de reconstruction de l’équipe d’Angleterre en rappelant le duo très en vue formé par Cole Palmer et Trent Alexander-Arnold fait son retour dans le groupe à l’approche de la prochaine trêve internationale. Les deux joueurs avaient brillé par leur absence lors de la récente campagne de Coupe du monde en Amérique du Nord, mais leur forme en club a contraint le technicien allemand à reconsidérer ses options. Palmer, qui a connu une fin de saison précédente difficile, semble revigoré sous les ordres de Xabi Alonso cette saison, tandis qu’Alexander-Arnold s’est imposé comme un titulaire régulier au Real Madrid sous Jose Mourinho.
La présence de ces stars marque un changement important dans l’approche tactique de Tuchel, alors qu’il prépare son équipe pour des confrontations face à l’Espagne, la Croatie et la Tchéquie. Palmer a déjà inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives avec Chelsea cette saison, prouvant sa valeur comme l’un des joueurs les plus créatifs de Premier League. De son côté, la polyvalence d’Alexander-Arnold et la qualité de ses centres depuis le côté droit ont cruellement manqué à l’Angleterre, en particulier compte tenu du récent manque de profondeur aux postes de latéral.
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Du sang neuf rejoint les rangs de l’Angleterre
En plus du retour des vétérans, Tuchel a tenu sa promesse de rajeunir l’effectif. La sensation de 18 ans de Liverpool, Rio Ngumoha, qui a impressionné lors des matches de préparation de l’Angleterre à la Coupe du monde, a reçu sa première convocation en compétition officielle avec les A. Il est accompagné du milieu de Bournemouth Alex Scott, en grande forme sur la côte sud.
La sélection de 27 joueurs comprend également une première convocation sous la direction actuelle pour le défenseur d’Everton Jarrad Branthwaite, aux côtés de Lewis Hall, de Newcastle, et du jeune espoir d’Arsenal Myles Lewis-Skelly. L’attaquant de Leeds United Dominic Calvert-Lewin fait lui aussi son retour sur la scène internationale afin de renforcer les options offensives.
De grands noms écartés lors d’une sélection impitoyable
Si les nouveaux arrivants suscitent de l’enthousiasme, les gros titres se concentrent tout autant sur ceux qui ont été laissés de côté. Phil Foden, de Manchester City, est peut-être l’absence la plus choquante, puisqu’il ne figure pas dans la sélection aux côtés de Jordan Henderson, de Chelsea. L’exclusion de Henderson tranche nettement avec la Coupe du monde, où sa présence avait suscité d’importants débats. En outre, Tuchel a fait preuve d’une certaine impitoyabilité en écartant Noni Madueke, d’Arsenal, ainsi que le capitaine de Chelsea, Reece James.
Les blessures ont également joué un rôle dans la composition du groupe. Le défenseur de l’Inter Milan John Stones est forfait en raison d’un problème à la cuisse, tandis que Jason Steele, de Brighton, a été appelé pour remplacer Dean Henderson, blessé, dans les buts. Parmi les autres absents notables figurent les attaquants évoluant en Arabie saoudite Ivan Toney et Ollie Watkins, ainsi que Dan Burn et Djed Spence.
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Liste complète de l’effectif de l’Angleterre
Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)
Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
Milieux : Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (AFC Bournemouth)
Attaquants : Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal)
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