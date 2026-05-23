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Thomas Tuchel avoue ne pas connaître précisément le poste de Phil Foden, tandis que le sélectionneur anglais explique pourquoi la star de Manchester City aurait été « malheureuse » à la Coupe du monde
Une figure majeure de sa génération nous a quittés.
Vendredi, le meneur de jeu de 25 ans a fait les frais d’une sélection tactique impitoyable, rejoignant Cole Palmer, Harry Maguire et Trent Alexander-Arnold sur la liste des exclus de renom. Malgré 49 sélections depuis ses débuts en 2020, le milieu de terrain a payé cash une saison nationale irrégulière avec City, où il n’a inscrit que sept buts en Premier League. Pilier des trois dernières campagnes anglaises, il a finalement été sacrifié par Tuchel, qui a dû prendre des décisions fortes pour imposer sa rigueur tactique.
- AFP
Tuchel explique son dilemme concernant la composition de l'équipe
Expliquant le processus de réflexion éprouvant qui a conduit à écarter l'ancien lauréat du titre de « Joueur de l'année » décerné par la PFA, le sélectionneur anglais a avoué que des considérations d'ordre tactique avaient finalement dicté son choix final.
S’adressant à talkSPORT, Tuchel a expliqué : « Avec Phil, c’est un peu différent : il a été excellent lors du stage de préparation, tant à l’entraînement qu’en dehors. J’ai été très peiné de lui annoncer cette décision. J’ai vu dans sa réaction à quel point cela aurait compté pour lui d’être là. Mais il a perdu de son élan au moment crucial de la saison, surtout en deuxième partie de championnat ; on a vu des éclairs de talent ici et là, mais pas assez de preuves solides.
Au final, je ne savais pas trop à quel poste le faire jouer : est-il un numéro 10, un faux numéro 9, ou doit-il plutôt endosser un rôle à la Bernardo Silva, en tant que numéro 8 ? Il ne semble plus être un joueur d’aile, donc cela n’a pas de sens pour moi de faire venir des joueurs pour les faire jouer hors de leur position. Les avoir au camp les mettrait mal à l’aise, les rendrait malheureux, donc il faut prendre des décisions. »
La hiérarchie dans les vestiaires se consolide
Le débat tactique sur la meilleure façon d’intégrer Foden a longtemps tourmenté les sélectionneurs successifs, le joueur étant souvent cantonné sur les ailes pour laisser la place à d’autres profils créatifs. Sous le système de transition rigide instauré par Tuchel, la donne a radicalement changé : l’Allemand n’a accordé qu’une seule titularisation au produit du centre de formation de City depuis sa prise de fonction en janvier 2025. Il a préféré installer Jude Bellingham et Morgan Rogers comme options principales et les plus solides pour occuper les postes de milieux offensifs centraux.
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La rencontre du groupe L se profile
Les 26 joueurs de la sélection anglaise doivent désormais consolider rapidement leurs bases tactiques avant d'entamer une campagne exigeante dans le groupe L, face à la Croatie, au Ghana et au Panama. Les Three Lions seront soumis à un test décisif dès la première journée contre les Croates, le 17 juin à l'AT&T Stadium d'Arlington, où les choix de Tuchel seront immédiatement scrutés par le monde entier. De son côté, Foden, visiblement affecté, devra profiter de la longue trêve estivale pour digérer cette exclusion et se préparer à une transition cruciale lors de la pré-saison sous la nouvelle direction de City.