Thomas Tuchel avoue ne pas connaître précisément le poste de Phil Foden, tandis que le sélectionneur anglais explique pourquoi la star de Manchester City aurait été « malheureuse » à la Coupe du monde

Expliquant le processus de réflexion éprouvant qui a conduit à écarter l'ancien lauréat du titre de « Joueur de l'année » décerné par la PFA, le sélectionneur anglais a avoué que des considérations d'ordre tactique avaient finalement dicté son choix final.

S’adressant à talkSPORT, Tuchel a expliqué : « Avec Phil, c’est un peu différent : il a été excellent lors du stage de préparation, tant à l’entraînement qu’en dehors. J’ai été très peiné de lui annoncer cette décision. J’ai vu dans sa réaction à quel point cela aurait compté pour lui d’être là. Mais il a perdu de son élan au moment crucial de la saison, surtout en deuxième partie de championnat ; on a vu des éclairs de talent ici et là, mais pas assez de preuves solides.

Au final, je ne savais pas trop à quel poste le faire jouer : est-il un numéro 10, un faux numéro 9, ou doit-il plutôt endosser un rôle à la Bernardo Silva, en tant que numéro 8 ? Il ne semble plus être un joueur d’aile, donc cela n’a pas de sens pour moi de faire venir des joueurs pour les faire jouer hors de leur position. Les avoir au camp les mettrait mal à l’aise, les rendrait malheureux, donc il faut prendre des décisions. »