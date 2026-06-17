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Thomas Tuchel averti d’une « Coupe du monde catastrophique » après une « décision étrange » – Harry Redknapp détaille ce qui pourrait pousser le sélectionneur de l’Angleterre à démissionner
Tuchel a obtenu une prolongation de contrat jusqu'à l'Euro 2028.
Après avoir conquis plusieurs titres nationaux et une Ligue des champions lors de ses passages à la tête du Paris Saint-Germain, de Chelsea et du Bayern Munich, Tuchel a accepté de relever le défi anglais, souvent présenté comme un « calice empoisonné », dès le début de l’année 2025.
Il a mené une campagne de qualification pour la Coupe du monde parfaite – récoltant le maximum de points et ne concédant aucun but –, mais son style de jeu n’a pas convaincu tout le monde, lui qui avait promis du renouveau mais se révèle, à bien des égards, le reflet de son prédécesseur, Sir Gareth Southgate.
Gagner reste l’unique impératif, et Tuchel pourrait mettre fin à soixante ans d’attente en 2026, ramenant enfin le football chez lui après six décennies d’errance dans le désert international.
La Fédération anglaise, convaincue de détenir le bon homme, a déjà prolongé son contrat jusqu’à l’Euro 2028, qui se tiendra chez les Britanniques et les Irlandais.
Ce choix a toutefois suscité quelques interrogations, Tuchel n’ayant encore rien prouvé dans des compétitions véritablement disputées, et certaines voix se demandent déjà ce qu’il adviendrait de ces termes si les Three Lions devaient quitter l’Amérique du Nord cet été, la queue entre les jambes.
Tuchel quittera-t-il son poste après la Coupe du monde 2026 ?
Interrogé sur la nécessité de mériter un nouveau contrat plutôt que de l’obtenir gracieusement, l’ancien manager de Tottenham et de West Ham, Redknapp – s’exprimant en partenariat avec BuzzBallz – a confié à GOAL qu’une situation prometteuse pouvait vite tourner au vinaigre : « C’était une décision étrange. Espérons qu’il le mérite.
Si l’Angleterre réalise une Coupe du monde catastrophique, il va en prendre plein la figure, soyons honnêtes. Tout le monde y passe avec l’Angleterre. Nous avons eu des personnalités exceptionnelles, de grands sélectionneurs, qui ont été mis en pièces au fil des ans. Même le grand Bobby Robson a eu son lot de critiques et de reproches. Graham Taylor – un homme formidable, un homme adorable – ils en ont tous fait les frais.
« Si nous faisons une Coupe du monde catastrophique, je pense que tu seras tellement critiqué que tu n’auras probablement pas envie de rester ! »
Grands artistes : qui fait vibrer les fans aujourd’hui ?
Tuchel l’a clairement annoncé : il entend faire les choses à sa manière. À 52 ans, il a créé des remous en opérant des choix de sélection audacieux pour établir sa liste de 26 joueurs destinés à la Coupe du monde. Parmi les joueurs laissés à la maison, Redknapp estime que certains appartiennent à cette race de footballeurs spectaculaires devenue rare dans le football moderne.
Interrogé sur les joueurs pour lesquels il paierait volontiers une place, cet ancien candidat écarté par la FA pour les fonctions de sélectionneur a répondu : « Il n’y a plus les personnalités d’antan ; pour être franc, il n’y a plus beaucoup de joueurs capables de me faire bondir de mon siège.
« J’adore les joueurs qui ont un vrai talent, qui savent faire la différence, dribbler leurs adversaires et changer le cours d’un match. J’apprécie Cole Palmer quand il est au sommet de son art. Il n’a pas été retenu pour la Coupe du monde, il a raté le coche. Phil Foden aussi : ce sont deux des joueurs que j’adore regarder, deux jeunes Anglais toujours plaisants à voir évoluer. J’aime bien Eberechi Eze à Arsenal ; dès qu’il a le ballon, il a cette capacité incroyable de faire basculer un match.
« Actuellement, Manchester United ne possède plus vraiment ces joueurs d’exception qui faisaient la force des équipes de Fergie [Sir Alex Ferguson]. Il y a du talent, mais j’aimerais voir davantage de joueurs capables de faire la différence.
Je trouve que, dans les centres de formation, on insiste trop sur la passe. On ne voit plus assez de joueurs capable de dribbler, de prendre un adversaire en un contre un.
« Je déteste voir un ailier recevoir le ballon puis le renvoyer en retrait ou en transversale alors qu’il est en un contre un avec un défenseur. Avant, on se faisait étriller si on ne tentait pas de dribbler, mais aujourd’hui, hélas, c’est devenu la norme. »
- BuzzBallz
Coupe du monde 2026 : l'Angleterre et Tuchel espèrent briller en Amérique du Nord
L'Angleterre espère créer un vif enthousiasme au cours du mois à venir, sa nouvelle campagne en Coupe du monde devant débuter mercredi face à la Croatie à l'AT&T Stadium d'Arlington, au Texas. Redknapp fera partie de ceux qui suivront la rencontre à distance, dans l'espoir qu'un joueur – Tuchel ou un autre – parvienne à le faire bondir de son siège et à lui offrir une raison de crier de joie.
Pour redonner le sourire aux fans de foot cet été, BuzzBallz les invite à s’impliquer et à savourer l’aspect convivial du jeu. Pour célébrer les 21 866 jours écoulés depuis le dernier sacre anglais dans une grande compétition internationale, la marque de boissons prêtes à boire offre 21 866 produits aux supporters qui publieront sur les réseaux sociaux des photos ou vidéos originales, drôles et inattendues montrant où leurs BuzzBallz auront atterri durant le tournoi.