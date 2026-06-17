Après avoir conquis plusieurs titres nationaux et une Ligue des champions lors de ses passages à la tête du Paris Saint-Germain, de Chelsea et du Bayern Munich, Tuchel a accepté de relever le défi anglais, souvent présenté comme un « calice empoisonné », dès le début de l’année 2025.

Il a mené une campagne de qualification pour la Coupe du monde parfaite – récoltant le maximum de points et ne concédant aucun but –, mais son style de jeu n’a pas convaincu tout le monde, lui qui avait promis du renouveau mais se révèle, à bien des égards, le reflet de son prédécesseur, Sir Gareth Southgate.

Gagner reste l’unique impératif, et Tuchel pourrait mettre fin à soixante ans d’attente en 2026, ramenant enfin le football chez lui après six décennies d’errance dans le désert international.

La Fédération anglaise, convaincue de détenir le bon homme, a déjà prolongé son contrat jusqu’à l’Euro 2028, qui se tiendra chez les Britanniques et les Irlandais.

Ce choix a toutefois suscité quelques interrogations, Tuchel n’ayant encore rien prouvé dans des compétitions véritablement disputées, et certaines voix se demandent déjà ce qu’il adviendrait de ces termes si les Three Lions devaient quitter l’Amérique du Nord cet été, la queue entre les jambes.