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Thomas Tuchel avait raison ! Le sélectionneur de l’Angleterre défendu après la débâcle face à l’Argentine : selon une ancienne star des Three Lions, les remplacements « judicieux » ne sont pas responsables de l’élimination en Coupe du monde
L'Argentine signe un come-back éclatant
Tuchel a trouvé en Townsend un allié indéfectible, ce dernier refusant de tenir l’entraîneur allemand pour responsable de l’élimination douloureuse de l’Angleterre à la Coupe du monde d’Atlanta. Tuchel a été vivement critiqué pour avoir remplacé le buteur Anthony Gordon par le défenseur Ezri Konsa à la 72e minute, passant ainsi à un schéma ultra-défensif à cinq derrière.
Ce repli tactique s’est retourné contre les Three Lions : Enzo Fernández puis Lautaro Martínez ont frappé tardivement, offrant à l’Argentine une victoire 2-1. Si supporters et commentateurs ont vivement critiqué ce changement de système, Townsend a défendu son entraîneur, imputant la défaite à l’inefficacité des joueurs plutôt qu’au plan de jeu.
- AFP
Les joueurs sont pointés du doigt pour les lacunes défensives.
Invité de talkSPORT pour analyser cet effondrement tactique aux lourdes conséquences, l’ancien attaquant d’Aston Villa Gabriel Agbonlahor a critiqué la décision de se replier en bloc défensif. Selon lui, passer à une défense à cinq est totalement contre-productif si les joueurs ne font pas preuve de la résistance physique nécessaire pour repousser les menaces aériennes.
Townsend a rapidement répliqué, affirmant qu’un entraîneur ne peut pas maîtriser les défaillances physiques individuelles sur le terrain. « Ce n’est pas la faute de Thomas Tuchel », a insisté Townsend. « Si nous n’avons remporté aucun duel aérien sur tous les centres qui sont arrivés dans notre surface, on ne peut pas en imputer la responsabilité à l’entraîneur. »
La nomination d'O'Reilly suscite la polémique
L’un des principaux points de discorde a été la décision de Tuchel d’aligner Nico O’Reilly aux côtés de Dan Burn, au détriment d’options offensives telles que Marcus Rashford, Bukayo Saka et Ollie Watkins. Agbonlahor a déploré ce choix, affirmant qu’il avait complètement privé l’Angleterre d’une « solution de dégagement » pour soulager la pression intense exercée par les Argentins.
Townsend a défendu l’entrée d’O’Reilly, la qualifiant de « choix plus avisé » spécifiquement conçu pour contrer les déplacements de Lionel Messi. « Non, non. Je pense que Nico O’Reilly était le bon changement », a-t-il affirmé. « Écoute, Gabby, j’ai couvert l’Argentine à deux reprises lors de cette Coupe du monde. J’ai regardé chacun de leurs matchs. Et à chaque match, Messi commence haut sur le terrain ; il essaie de récupérer le ballon dans les espaces. Au fur et à mesure que le match avance, il descend de plus en plus bas. Tu as vu les positions qu’il occupait en deuxième mi-temps. C’était presque comme s’il jouait au poste de milieu de terrain central droit. »
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Townsend assure qu'il n'existait pas d'autre option viable.
Townsend a maintenu sa position : faire entrer O'Reilly pour suivre Messi quand celui-ci descendait était plus pertinent tactiquement que d'aligner un joueur offensif dans ce rôle. « C'est ce qu'il (Messi) aime faire. Donc, le fait que Tuchel fasse entrer O'Reilly pour défendre sur Messi plus haut sur le terrain, sur l'aile gauche, est un choix plus judicieux à 15 minutes de la fin que de faire marquer Lionel Messi par Rashford. Ça n'a aucun sens », a-t-il déclaré.
Il a ensuite défendu la stratégie anglaise en fin de match, estimant que les joueurs avaient fait le maximum malgré l’absence d’une véritable solution offensive. Il a conclu : « Il n’y avait pas de solution vers l’avant. Nous n’avions aucune solution vers l’avant. Nous avons essayé. Nous avions Morgan Rogers. Nous avions Harry Kane et Bellingham qui tentaient de presser haut. Ça ne marchait pas, Gabby. Je te le promets, j’ai revu le match deux fois après le coup de sifflet final. »
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