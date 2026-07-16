Thomas Tuchel avait raison ! Le sélectionneur de l’Angleterre défendu après la débâcle face à l’Argentine : selon une ancienne star des Three Lions, les remplacements « judicieux » ne sont pas responsables de l’élimination en Coupe du monde

Tuchel a trouvé en Townsend un allié indéfectible, ce dernier refusant de tenir l’entraîneur allemand pour responsable de l’élimination douloureuse de l’Angleterre à la Coupe du monde d’Atlanta. Tuchel a été vivement critiqué pour avoir remplacé le buteur Anthony Gordon par le défenseur Ezri Konsa à la 72e minute, passant ainsi à un schéma ultra-défensif à cinq derrière.

Ce repli tactique s’est retourné contre les Three Lions : Enzo Fernández puis Lautaro Martínez ont frappé tardivement, offrant à l’Argentine une victoire 2-1. Si supporters et commentateurs ont vivement critiqué ce changement de système, Townsend a défendu son entraîneur, imputant la défaite à l’inefficacité des joueurs plutôt qu’au plan de jeu.