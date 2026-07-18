Thomas Tuchel aurait-il fait son temps ? Un ancien attaquant de Premier League lance une bombe sur Pep Guardiola après l'élimination de l'Angleterre de la Coupe du monde

Si Morrison a d’abord défendu l’entraîneur en poste, il n’a pas tardé à souligner qu’un nom en particulier changerait complètement la donne pour le poste de sélectionneur de l’Angleterre. Depuis le départ de Guardiola de Manchester City, l’idée de voir le génie catalan prendre les rênes de l’équipe nationale reste un rêve pour de nombreux supporters.

Selon lui, si l’opportunité d’engager ce multiple vainqueur de la Premier League se présentait, la FA serait imprudente de ne pas saisir sa chance, quel que soit le statut contractuel de Tuchel ou le moment où le poste deviendrait vacant.

« Beaucoup de gens citent Pep Guardiola. Si Pep se libère, il faut saisir cette chance à deux mains, car c’est lui l’homme de la situation. Mais je ne vois tout simplement pas la FA opérer un changement pour le moment », a-t-il ajouté. « Le nom de Zinedine Zidane a été évoqué, mais il semble qu’il se dirige vers la France, avec le départ de Didier Deschamps. Jürgen Klopp, également cité, devrait prendre la tête de l’Allemagne.

« Pep est donc probablement le seul candidat disponible si l’Angleterre décidait de changer de sélectionneur. Dans l’immédiat, l’Angleterre doit se préparer pour ce match pour la troisième place que personne ne souhaite vraiment disputer. Je ne comprends pas pourquoi ce match fait toujours partie du tournoi, car il est sans intérêt à mes yeux. Certains de ces joueurs veulent simplement partir en vacances, se ressourcer et se préparer pour la saison. »