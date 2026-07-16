AFP
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Thomas Tuchel affirme être « à 100 % » engagé pour conduire l’Angleterre à l’Euro 2028, tout en pointant un « gros problème » à régler suite à la déception de la Coupe du monde
Tuchel vise la victoire à l'Euro 2028
Au lendemain de la douloureuse défaite 2-1 de l'Angleterre face à l'Argentine mercredi soir, des questions se sont inévitablement posées quant à l'avenir du poste d'entraîneur. Cependant, Tuchel, qui a signé en février un nouveau contrat de deux ans pour consolider sa position, a immédiatement écarté tout doute quant à sa volonté de mener à bien ce projet jusqu’au prochain Championnat d’Europe, où l’Angleterre visera un premier sacre après deux finales perdues consécutives.
Interrogé sur sa volonté de mener l’équipe jusqu’à l’Euro 2028, l’ancien coach de Chelsea a répondu sans détour : « À 100 % », avant d’ajouter : « Il reste encore beaucoup à améliorer, et j’en suis plus que ravi. » « Il reste encore beaucoup à améliorer, et je suis plus que ravi de m’y atteler. » Bien que les Three Lions aient laissé filer leur avantage d’un but à cinq minutes de la fin contre l’Argentine, la FA continue de soutenir fermement son sélectionneur à la veille du match de classement face à la France. Le directeur général Mark Bullingham a d’ailleurs confirmé sur LinkedIn que « Thomas et son staff vont remobiliser tout le monde pour cette rencontre, puis nous guider vers la qualification pour l’Euro 2028, que nous organiserons à domicile. »
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Repérer le décalage tactique
Si Tuchel a exprimé sa fierté envers son effectif, il s'est montré franc quant à un problème récurrent qui a miné les performances de l'Angleterre sur la plus grande scène internationale. Il pointe un écart frustrant entre la qualité affichée à l’entraînement et celle démontrée dans l’environnement à haute pression d’un match à élimination directe de tournoi. Cette dichotomie s’est particulièrement illustrée après la victoire 2-1 de l’Angleterre contre la Norvège en Coupe du monde, lorsque Tuchel a publiquement qualifié la performance de l’équipe de « bâclée » et de « chanceuse ».
« J’ai dit après le match contre la Norvège que je constatais un décalage entre ce que je vois à l’entraînement sur le plan footballistique et ce qui se passe en match », a expliqué Tuchel. « Je pense que nous pouvons mieux nous imposer balle au pied. Je continue de croire que nous pouvons montrer à quel point nous sommes de bons footballeurs. Je le vois à l’entraînement et à chaque stage : cette qualité est toujours là. Ici, à la Coupe du monde, j’ai encore le sentiment qu’un palier nous attend, qu’il faut passer à la vitesse supérieure pour soulever le titre suprême. »
Résoudre le problème de l’ADN
L'une des principales préoccupations de Tuchel reste la capacité de l'Angleterre à conserver la possession du ballon et à dicter le rythme du match lorsque l'adversaire commence à riposter. Après l'ouverture du score d'Anthony Gordon à la 55e minute contre l'Argentine, les Three Lions ont perdu le contrôle de la rencontre, une tendance que l'entraîneur estime ancrée dans l'identité footballistique du pays.
« Je pense que la possession du ballon joue un rôle crucial », a fait remarquer Tuchel. « Ce n’est peut-être pas dans notre ADN comme c’est le cas pour les Espagnols, les Argentins ou les Brésiliens. Prendre le ballon, contrôler le jeu et le ballon, c’est aussi un gros problème. » Interrogé sur la tendance à reculer et à défendre un avantage dans les grands matchs, le technicien a été catégorique : « Si c’est le cas, il faut que ça change. »
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« J'ai savouré chaque instant »
L’Angleterre affrontera la France dimanche en petite finale, avec l’intention de conjurer le sort qui la poursuit dans cette rencontre après ses défaites de 1990 et 2018 pour la troisième place. Malgré l’élimination en demi-finale, Tuchel assure avoir « adoré chaque jour » de la compétition et maintient sa confiance dans le mental de son groupe, déjà marqué par plusieurs échecs à ce stade de l’épreuve.
« Je suis très satisfait d’eux et j’ai apprécié chaque jour », a conclu Tuchel. « Et j’ai apprécié chaque minute des 55 premières. Parce que je pense que nous étions là, prêts à nous battre, à ne pas rester passifs, mais à nous lancer et à tout tenter. Nous n’avons tout simplement pas su faire face au revirement de situation. »
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