Au lendemain de la douloureuse défaite 2-1 de l'Angleterre face à l'Argentine mercredi soir, des questions se sont inévitablement posées quant à l'avenir du poste d'entraîneur. Cependant, Tuchel, qui a signé en février un nouveau contrat de deux ans pour consolider sa position, a immédiatement écarté tout doute quant à sa volonté de mener à bien ce projet jusqu’au prochain Championnat d’Europe, où l’Angleterre visera un premier sacre après deux finales perdues consécutives.

Interrogé sur sa volonté de mener l’équipe jusqu’à l’Euro 2028, l’ancien coach de Chelsea a répondu sans détour : « À 100 % », avant d’ajouter : « Il reste encore beaucoup à améliorer, et j’en suis plus que ravi. » « Il reste encore beaucoup à améliorer, et je suis plus que ravi de m’y atteler. » Bien que les Three Lions aient laissé filer leur avantage d’un but à cinq minutes de la fin contre l’Argentine, la FA continue de soutenir fermement son sélectionneur à la veille du match de classement face à la France. Le directeur général Mark Bullingham a d’ailleurs confirmé sur LinkedIn que « Thomas et son staff vont remobiliser tout le monde pour cette rencontre, puis nous guider vers la qualification pour l’Euro 2028, que nous organiserons à domicile. »