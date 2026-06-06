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Thomas Tuchel affiche son « inquiétude » après avoir découvert une photo prise par un journaliste juste avant le match amical de préparation à la Coupe du monde entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande
Les Three Lions surmontent leurs problèmes sur le terrain
D’après le Daily Mail, la préparation des Three Lions pour le tournoi est perturbée par un problème de terrain. Le Raymond James Stadium, habituellement équipé d’une pelouse synthétique, a été recouvert il y a seulement une semaine d’un gazon temporaire de type « plug and play ».
L’enceinte, qui accueille habituellement une surface synthétique, a dû être réaménagée avec du gazon naturel pour la rencontre à venir. Cette situation a poussé les responsables des infrastructures de la Fédération anglaise, présents sur place, à entrer en contact avec les organisateurs du stade après que des photos ont révélé un aspect légèrement décousu par endroits.
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Tuchel veut se rendre compte par lui-même
Le sélectionneur de l’Angleterre a indiqué qu’il restait vigilant face à d’éventuels problèmes logistiques, mais qu’il voulait d’abord se rendre sur place pour évaluer le stade avant d’ajuster son plan tactique. Lors d’une conférence de presse vendredi, Tuchel a déclaré : « J’ai vu une photo prise par un journaliste qui m’a un peu inquiété, mais nous prendrons une décision une fois sur place.
Si des problèmes surviennent, nous pourrons y répondre. Le plan est de jouer 45 minutes avec deux équipes complètes, afin que chacun dispose du même temps de jeu. Ensuite, nous maintiendrons le même niveau d’intensité durant les trois jours suivants. C’est le programme, et pour l’instant, nous nous y tenons. »
La profondeur de l'effectif mise à l'épreuve en Floride
Les Three Lions doivent actuellement se passer de plusieurs stars d'Arsenal, notamment Eberechi Eze, Noni Madueke, Declan Rice et Bukayo Saka, qui bénéficient d'une période de repos après leur récente participation à la finale de la Ligue des champions.
Le gardien de Crystal Palace, Dean Henderson, s’est parfaitement intégré après avoir soulevé un trophée européen, tandis que plusieurs jeunes talents de Premier League ont pris le relais pour renforcer les effectifs à l’entraînement dans le camp de West Palm Beach, où l’humidité est accablante.
Malgré ces absences, Tuchel dispose d’un groupe de 27 joueurs aptes et a été informé par les instances officielles que la pelouse devrait être praticable.
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La phase de groupes se profile à l’horizon
L'Angleterre conclura son stage en Floride par un match amical face au Costa Rica, le 10 juin. Le groupe, qui compte plusieurs stars, s'installera ensuite à Kansas City, son camp de base officiel pour le tournoi, afin de peaufiner ses réglages tactiques.
Un parcours exigeant dans le groupe L attend ensuite les Three Lions : ils entameront leur campagne par un match d’ouverture contre la Croatie à Dallas le 17 juin, puis croiseront le fer avec le Ghana et le Panama lors de leurs deux autres sorties de groupe.