D’après le Daily Mail, la préparation des Three Lions pour le tournoi est perturbée par un problème de terrain. Le Raymond James Stadium, habituellement équipé d’une pelouse synthétique, a été recouvert il y a seulement une semaine d’un gazon temporaire de type « plug and play ».

L’enceinte, qui accueille habituellement une surface synthétique, a dû être réaménagée avec du gazon naturel pour la rencontre à venir. Cette situation a poussé les responsables des infrastructures de la Fédération anglaise, présents sur place, à entrer en contact avec les organisateurs du stade après que des photos ont révélé un aspect légèrement décousu par endroits.







