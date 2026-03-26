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Thomas Tuchel adresse un avertissement sans détour à Cole Palmer concernant la « pression », alors que la concurrence s'annonce rude pour le poste de numéro 10 de l'Angleterre lors de la Coupe du monde
Tuchel en demande davantage à la star de Chelsea
Tuchel a clairement indiqué que Palmer allait devoir se battre pour assurer son avenir à long terme dans le onze de départ de l'Angleterre. Le joueur de 23 ans a connu une saison en dents de scie en raison d'une blessure récurrente à l'aine, qui l'a limité à seulement 25 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Le sélectionneur des Three Lions estime que la pression repose désormais pleinement sur le joueur de Chelsea, qui doit transposer sa forme en club sur la scène internationale et prouver qu'il est en pleine forme.
S'exprimant avant le match amical international de l'Angleterre contre l'Uruguay demain, Tuchel a détaillé les défis auxquels est confrontée la star de Chelsea. « Honnêtement, il doit faire ses preuves, car nous avons plus de données sur ce qu'il apporte quand il n'est pas là que quand il est là, donc la pression est sur lui », a expliqué Tuchel. « Il a connu une saison difficile, mais il a également traversé une période difficile en équipe nationale. Il n’a été disponible qu’une seule fois pour nous et, lorsqu’il l’était, nous avons décidé de conserver le même effectif. La concurrence est donc rude pour son poste de prédilection, le numéro 10. Il fait vraiment de son mieux. »
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Données relatives aux efforts physiques et à la récupération
Le sélectionneur anglais a souligné que les performances physiques de Palmer avaient été compromises en début de saison, ce qui avait affecté sa mobilité naturelle et son explosivité. Malgré ces difficultés, il a tout de même réussi à inscrire 10 buts et à délivrer trois passes décisives toutes compétitions confondues pour Chelsea cette saison.
« Nous avons vu de bonnes données ces derniers temps, je l’ai vu jouer en direct contre Arsenal et, pour la première fois depuis longtemps, j’ai eu le sentiment que sa foulée avait retrouvé sa longueur d’origine », a déclaré Tuchel. « Avant, j’avais l’impression qu’il n’était pas à l’aise et que sa foulée n’était pas assez longue, que l’accélération n’était pas au rendez-vous et que ses mouvements manquaient de fluidité. Il m’a fait part, ainsi qu’à Chelsea, qu’il s’était senti bien mieux pendant ce match. Il a également livré une très bonne performance contre Aston Villa, avec un énorme effort physique que nous avons pu constater, et c’était un premier pas. »
Intensité de l'entraînement et intégration au groupe
Malgré l'avertissement sévère concernant la concurrence, Tuchel a été encouragé par l'attitude de Palmer lors des récents stages d'entraînement. On a pu voir l'entraîneur partager plusieurs moments chaleureux avec le milieu de terrain, ce qui laisse penser que, même si les exigences en matière de performance sont élevées, leur relation personnelle reste solide.
« Quand je le serre dans mes bras, cela signifie qu’il sourit, sinon il n’aurait pas droit à un câlin », a déclaré Tuchel. « Il est de bonne humeur, il est ouvert, il communique et montre ses qualités. Il est très impliqué et ce sont des étapes très importantes pour démontrer sa capacité à s’intégrer au groupe et à tisser des liens au sein de celui-ci. Il aura donc sa chance lors des prochains matchs. »
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Pas de « cadeau sur un plateau » pour le n° 10
Avec un large choix de numéros 10 à la disposition de l'Angleterre, parmi lesquels Jude Bellingham, Morgan Rogers et Phil Foden, Tuchel insiste sur le fait que la sélection ne se fera pas en fonction de la réputation. Les signes concrets du rétablissement de Palmer sont encourageants, mais l'entraîneur attend de la star de Chelsea qu'elle fasse preuve d'une éthique de travail sans faille si elle veut jouer un rôle de premier plan lors de la Coupe du monde.
« Son rendement physique correspond à l'impression que nous avions qu'il lui manquait quelque chose, mais il a désormais retrouvé toute sa confiance et cela se voit à l'entraînement. Il ne se défile pas et ne se retient pas », a ajouté Tuchel. « C'est ce que nous voulions. Nous avons eu quatre séances d'entraînement et il doit se montrer à la hauteur. Il ne peut pas se retenir. Il doit comprendre qu'il se bat pour sa place et que nous n'offrirons rien à personne sur un plateau d'argent. Il l'a fait de manière très agréable, exactement comme il fallait. »