Thomas Tuchel adresse un avertissement sans détour à Cole Palmer concernant la « pression », alors que la concurrence s'annonce rude pour le poste de numéro 10 de l'Angleterre lors de la Coupe du monde

Tuchel a clairement indiqué que Palmer allait devoir se battre pour assurer son avenir à long terme dans le onze de départ de l'Angleterre. Le joueur de 23 ans a connu une saison en dents de scie en raison d'une blessure récurrente à l'aine, qui l'a limité à seulement 25 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Le sélectionneur des Three Lions estime que la pression repose désormais pleinement sur le joueur de Chelsea, qui doit transposer sa forme en club sur la scène internationale et prouver qu'il est en pleine forme.

S'exprimant avant le match amical international de l'Angleterre contre l'Uruguay demain, Tuchel a détaillé les défis auxquels est confrontée la star de Chelsea. « Honnêtement, il doit faire ses preuves, car nous avons plus de données sur ce qu'il apporte quand il n'est pas là que quand il est là, donc la pression est sur lui », a expliqué Tuchel. « Il a connu une saison difficile, mais il a également traversé une période difficile en équipe nationale. Il n’a été disponible qu’une seule fois pour nous et, lorsqu’il l’était, nous avons décidé de conserver le même effectif. La concurrence est donc rude pour son poste de prédilection, le numéro 10. Il fait vraiment de son mieux. »