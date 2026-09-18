Tuchel a concédé que le fait d’avoir écarté Alexander-Arnold des récentes sélections de l’Angleterre n’avait peut-être pas été totalement juste pour le défenseur. Au micro de BBC Radio 5 Live, Tuchel a expliqué les raisons qui l’ont poussé à laisser Alexander-Arnold en dehors de ses plans, ce qui a abouti à l’absence du défenseur à la Coupe du monde.

Avant cette fenêtre internationale, Alexander-Arnold n’avait disputé qu’une seule entrée en jeu de 26 minutes contre l’Andorre depuis la prise de fonctions de Tuchel en octobre 2024. Malgré cette longue absence, Tuchel a défendu ses choix, invoquant la dynamique de la sélection nationale. Tuchel a déclaré : « Était-ce toujours juste ? Peut-être pas de mon côté. Mais si vous vous souvenez, le stage suivant était en septembre. »