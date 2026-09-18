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Thomas Tuchel admet un traitement injuste envers Trent Alexander-Arnold après avoir rappelé en Angleterre la star du Real Madrid
Tuchel admet un traitement injuste
Tuchel a concédé que le fait d’avoir écarté Alexander-Arnold des récentes sélections de l’Angleterre n’avait peut-être pas été totalement juste pour le défenseur. Au micro de BBC Radio 5 Live, Tuchel a expliqué les raisons qui l’ont poussé à laisser Alexander-Arnold en dehors de ses plans, ce qui a abouti à l’absence du défenseur à la Coupe du monde.
Avant cette fenêtre internationale, Alexander-Arnold n’avait disputé qu’une seule entrée en jeu de 26 minutes contre l’Andorre depuis la prise de fonctions de Tuchel en octobre 2024. Malgré cette longue absence, Tuchel a défendu ses choix, invoquant la dynamique de la sélection nationale. Tuchel a déclaré : « Était-ce toujours juste ? Peut-être pas de mon côté. Mais si vous vous souvenez, le stage suivant était en septembre. »
Faire confiance à l’effectif établi
Tuchel a en outre justifié ses décisions précédentes en soulignant sa confiance envers les joueurs qui avaient guidé avec succès l’équipe lors des rassemblements précédents. Alexander-Arnold a été titularisé à trois reprises avec le Real Madrid sous les ordres de Jose Mourinho cette saison, et sa forme en championnat lui a finalement permis de réintégrer la sélection.
Cependant, Tuchel a insisté sur le fait que ses choix passés reposaient sur des éléments concrets et sur la dynamique du moment. Il a ajouté : « Nous étions soudainement sur une très bonne dynamique et nous avons conservé le même groupe en octobre, et c’en était fini pour lui. Il n’y a jamais eu de possibilité pour lui de revenir, que cela ait été [juste] ou non. J’ai simplement fait confiance aux joueurs présents au rassemblement. »
Exigeant les plus hauts standards
Tuchel a clairement indiqué qu’une convocation est un privilège qui exige un immense dévouement, envoyant un message à l’ensemble du groupe avant ses prochains matches de Ligue des nations. Tuchel attend un engagement total de la part de tout le monde, y compris des joueurs de retour, plutôt que de se reposer sur les réussites passées.
Tuchel a expliqué : « Vous ne venez pas pour vous détendre. Vous ne venez pas pour faire une pause. Vous venez pour être performant et il est difficile d’être performant avec l’Angleterre, et les gars qui le sont actuellement ont notre confiance. Et des gars qui arrivent nouvellement au rassemblement, nous exigeons le maximum d’eux. Cela inclut Trent, mais ne s’adresse pas exclusivement à lui. C’est pour tout le monde qui vient dans nos rassemblements. »
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Quelle est la suite pour l’Angleterre ?
Alexander-Arnold va désormais chercher à prouver sa valeur à l'entraînement et à s'assurer une place de titulaire pour les prochains matches de la Ligue des nations de l'UEFA. L'Angleterre fera face à un test difficile contre l'Espagne, championne du monde, samedi, avant de se déplacer en Tchéquie. Alexander-Arnold doit rapidement démontrer qu'il peut reproduire sa forme affichée en club sur la scène internationale afin de retrouver sa place permanente sous les ordres de Tuchel.
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