Thomas Tuchel admet regretter de ne pas avoir mangé l’herbe de l’Azteca après la célèbre victoire de l’Angleterre à 10 en Coupe du monde

La camaraderie indéfectible forgée ce soir-là a désormais posé les bases de l’avenir, servant de fondation inestimable à l’approche de l’Euro 2028.

Évoquant cette culture de vestiaire en pleine évolution, il a ajouté : « Cela a créé un lien énorme avec ces joueurs. J’ai l’impression que ce sont mes joueurs, maintenant. C’est toute la beauté de la chose. On connaît des succès et des moments douloureux ensemble, mais on passe tellement de temps ensemble qu’un lien naturel se crée. Je suis donc heureux de les voir. Je suis heureux de les mettre au défi, heureux de les pousser, et très fier de faire partie de cela. »

En voulant prolonger cet esprit collectif dans le prochain cycle, le technicien a insisté : « Je suis très enthousiaste. Je pense que nous nous sommes encore rapprochés d’un pas et je pense que nous y sommes. Il est très difficile de se préparer pour une Coupe du monde aux États-Unis, mais je pense qu’il est possible de se préparer pour un Euro et nous nous préparons en première division de la Ligue des nations.

« L’objectif est d’avoir encore 10 matches. Nous avons eu 10 matches aux États-Unis, avec huit victoires, un nul et une défaite douloureuse. C’est quelque chose sur quoi s’appuyer. Nous avons tous le droit de garder la tête haute et d’aborder les prochains défis avec courage et positivité. Nous avons quatre matches de Ligue des nations à venir, et c’est là-dessus que se porte l’attention. »