Craig Mercer
Traduit par
Thomas Tuchel admet regretter de ne pas avoir mangé l’herbe de l’Azteca après la célèbre victoire de l’Angleterre à 10 en Coupe du monde
Aveu révélé sur un terrain peu orthodoxe
Un héroïque succès 3-2 après prolongation à dix contre les coorganisateurs du tournoi, à Mexico, a laissé le sélectionneur totalement captivé par la magie de l’événement. Emporté par l’euphorie pure d’avoir guidé son équipe à travers une épreuve aussi monumentale à l’étranger, il a ressenti un besoin irrépressible de préserver cette exaltation de la manière la plus peu conventionnelle qui soit. Se remémorant un SMS envoyé à un ami peu après le coup de sifflet final, Tuchel a reconnu : « J’ai envoyé un message à un ami après le match et j’ai simplement écrit : “Je regrette de ne pas avoir mangé un peu d’herbe après le match pour garder quelque chose de ça dans mon corps pour toujours.” C’était ce que je ressentais. C’était ce moment-là. »
- Latin Sport Images
La blessure de Henderson met en lumière l’unité
Cette atmosphère enivrante a aussi révélé un esprit collectif extraordinaire, devenu indéniable lorsque Jordan Henderson s’est cassé le bras en chutant par-dessus un panneau publicitaire pendant les célébrations d’après-match.
S’exprimant auprès de Daniel Sturridge dans le cadre d’un entretien officiel accordé à la FA, le sélectionneur a expliqué : « Ce match avait tellement de tout ce que l’on peut souhaiter. S’il vous fallait une preuve de ce que cela signifiait pour ces joueurs et de la manière dont ils étaient les uns avec les autres, c’était ce moment où Jordan est tombé et s’est cassé le bras. En une seconde, les joueurs étaient là. Chaque joueur était là, arrêtant les célébrations, formant un bouclier, protégeant Jordan, sans bouger, en faisant preuve d’une totale empathie. C’était tout simplement si spécial. »
Le lien collectif nourrit l’ambition
La camaraderie indéfectible forgée ce soir-là a désormais posé les bases de l’avenir, servant de fondation inestimable à l’approche de l’Euro 2028.
Évoquant cette culture de vestiaire en pleine évolution, il a ajouté : « Cela a créé un lien énorme avec ces joueurs. J’ai l’impression que ce sont mes joueurs, maintenant. C’est toute la beauté de la chose. On connaît des succès et des moments douloureux ensemble, mais on passe tellement de temps ensemble qu’un lien naturel se crée. Je suis donc heureux de les voir. Je suis heureux de les mettre au défi, heureux de les pousser, et très fier de faire partie de cela. »
En voulant prolonger cet esprit collectif dans le prochain cycle, le technicien a insisté : « Je suis très enthousiaste. Je pense que nous nous sommes encore rapprochés d’un pas et je pense que nous y sommes. Il est très difficile de se préparer pour une Coupe du monde aux États-Unis, mais je pense qu’il est possible de se préparer pour un Euro et nous nous préparons en première division de la Ligue des nations.
« L’objectif est d’avoir encore 10 matches. Nous avons eu 10 matches aux États-Unis, avec huit victoires, un nul et une défaite douloureuse. C’est quelque chose sur quoi s’appuyer. Nous avons tous le droit de garder la tête haute et d’aborder les prochains défis avec courage et positivité. Nous avons quatre matches de Ligue des nations à venir, et c’est là-dessus que se porte l’attention. »
- ZUMA Press Wire
Un calendrier continental éprouvant se profile
L’Angleterre retrouvera la compétition plus tard ce mois-ci en recevant l’Espagne, championne du monde, en Ligue des nations. Un déplacement délicat en Croatie ainsi qu’une double confrontation aller-retour contre la Tchéquie pointent déjà à l’horizon. Tuchel annoncera sa dernière sélection vendredi, alors que les préparatifs s’intensifient en vue de cette série de rencontres exigeante.
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