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Thomas Tuchel admet avoir de la « sympathie » pour Raheem Sterling alors que la carrière de l’ancien international anglais entre dans une « spirale descendante »
Sterling plaide coupable des accusations de conduite routière
Sterling a récemment plaidé coupable de conduite dangereuse, de possession de protoxyde d’azote et de refus de fournir un échantillon. Le joueur de 31 ans a percuté avec sa Lamborghini un portail métallique à la suite d’un incident sur la M25 et la M3 en mai. La police a ensuite découvert six cartouches de protoxyde d’azote dans son véhicule endommagé, tandis que des images de caméra-piéton montraient l’ailier tenter de les déplacer vers la banquette arrière.
À la suite d’une immense attention médiatique, l’ancien attaquant de Manchester City et d’Arsenal a publié un message cryptique sur Instagram, se contentant d’écrire : « Progress over perfection. » L’avocat de Sterling a indiqué que le joueur avait volontairement entrepris des démarches pour faire face à des difficultés personnelles, bien qu’il soit actuellement interdit de conduire en attendant sa condamnation.
- Action Plus
Tuchel exprime sa compassion face à la spirale descendante
Tuchel, qui avait fait signer Sterling à Chelsea en 2022, est revenu sur la chute spectaculaire de l'ailier. L'actuel sélectionneur de l'Angleterre a reconnu que son ancien joueur avait eu énormément de mal à retrouver la forme dévastatrice qui avait marqué son passage à Manchester City sous Pep Guardiola.
« J'ai beaucoup de sympathie pour lui et j'ai le sentiment qu'il a du mal depuis qu'il a quitté Man City, alors qu'il était au sommet de sa carrière, a déclaré Tuchel. Je me suis battu pour ce transfert et il n'a jamais pu prouver l'importance qu'il avait normalement. C'était une grande étape pour lui à ce moment-là. »
L'entraîneur allemand a également fait part de sa tristesse face aux difficultés de Sterling en dehors du terrain, en soulignant la force de son caractère. « C'est triste de voir quelqu'un en difficulté, parce que c'était un père dévoué pour ses enfants et un homme de famille, quelqu'un de bien avec qui passer du temps. On dirait simplement qu'il traverse une période difficile, a-t-il ajouté. Je ne suis pas sûr de savoir à quel point c'est de sa faute, parfois on entre simplement dans une spirale étrange dans sa vie, une spirale descendante. Bien sûr, mes pensées vont vers lui, et on croit toujours qu'il peut renverser la situation, et je lui souhaite le meilleur. »
Le déclin rapide d’un grand de Premier League
La situation actuelle de Sterling contraste fortement avec l’époque où il faisait partie des plus grands talents de la Premier League. Quadruple champion d’Angleterre, il a dominé le football anglais lors d’un passage de sept ans couronné de succès à l’Etihad Stadium. Cependant, la trajectoire de sa carrière a plongé depuis son départ de Manchester.
Des passages décevants à Chelsea et à Arsenal ont finalement conduit à une résiliation de contrat d’un commun accord à Stamford Bridge en janvier 2026. Un transfert qui a suivi aux Pays-Bas, au Feyenoord, s’est soldé par zéro contribution à un but en huit apparitions, le laissant sans club.
La recherche d’une nouvelle équipe par l’international anglais aux 82 sélections s’est révélée extrêmement difficile. Des informations récentes indiquent que Le Havre, en difficulté en Ligue 1, ainsi qu’un autre club français non nommé, ont refusé l’opportunité de recruter l’ailier après avoir estimé qu’ils étaient déjà bien fournis dans les secteurs offensifs.
- AFP
Le verdict du tribunal approche alors que la recherche d’un club patine
Sterling retournera devant le tribunal le 25 novembre pour connaître sa sanction, l’affaire ayant été officiellement renvoyée afin de permettre l’élaboration des rapports présentenciels. Tant que cette procédure judiciaire ne sera pas réglée, son illustre carrière de footballeur restera totalement à l’arrêt.
Actuellement actif au sein de sa propre RS7 Academy, l’homme de 31 ans fait face à un défi de taille pour convaincre un club professionnel de prendre le risque de miser sur lui. Trouver un club prêt à lui offrir une voie de retour dans le football dépendra probablement entièrement de l’issue de sa condamnation à venir.
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