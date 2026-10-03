Thomas Tuchel admet avoir de la « sympathie » pour Raheem Sterling alors que la carrière de l’ancien international anglais entre dans une « spirale descendante »

Tuchel, qui avait fait signer Sterling à Chelsea en 2022, est revenu sur la chute spectaculaire de l'ailier. L'actuel sélectionneur de l'Angleterre a reconnu que son ancien joueur avait eu énormément de mal à retrouver la forme dévastatrice qui avait marqué son passage à Manchester City sous Pep Guardiola.

« J'ai beaucoup de sympathie pour lui et j'ai le sentiment qu'il a du mal depuis qu'il a quitté Man City, alors qu'il était au sommet de sa carrière, a déclaré Tuchel. Je me suis battu pour ce transfert et il n'a jamais pu prouver l'importance qu'il avait normalement. C'était une grande étape pour lui à ce moment-là. »

L'entraîneur allemand a également fait part de sa tristesse face aux difficultés de Sterling en dehors du terrain, en soulignant la force de son caractère. « C'est triste de voir quelqu'un en difficulté, parce que c'était un père dévoué pour ses enfants et un homme de famille, quelqu'un de bien avec qui passer du temps. On dirait simplement qu'il traverse une période difficile, a-t-il ajouté. Je ne suis pas sûr de savoir à quel point c'est de sa faute, parfois on entre simplement dans une spirale étrange dans sa vie, une spirale descendante. Bien sûr, mes pensées vont vers lui, et on croit toujours qu'il peut renverser la situation, et je lui souhaite le meilleur. »



