Thomas Tuchel a failli être raillé pour sa sélection ! Un héros anglais totalement inattendu entre dans l’histoire de la Coupe du monde face au Mexique

Des vidéos virales, ou « mèmes », ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux pour se moquer de la lourdeur de ce défenseur central de deux mètres. On y voyait notamment une poupée géante courir en vain après des enfants sans parvenir à les attraper, avec la légende : « Dan Burn contre l’Espagne à la Coupe du monde. »

Certes, le Mexique n’est pas l’Espagne, mais après ce huitième de finale débridé des Three Lions face au coorganisateur, on peut déjà affirmer que Tuchel a eu tout juste en convoquant Burn. Car, dans la fureur du mythique stade Aztèque, l’un des rares scénarios où le défenseur peut se révéler décisif pour l’Angleterre s’est matérialisé.

Lorsque Raúl Jiménez a réduit le score à 2-3 sur penalty à la 69e minute et que les forces des champions du monde 1966 s’amenuisaient après le carton rouge infligé à Jarrell Quansah à la 54e, Tuchel savait exactement à quoi s’attendre pour les vingt dernières minutes et le temps additionnel. Les centres se succédaient dans la surface anglaise ; Tuchel a donc fait entrer l’homme dont la sélection lui avait valu des railleries quelques mois plus tôt.