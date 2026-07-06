Lorsque Thomas Tuchel a dévoilé en mai sa sélection pour la Coupe du monde, les absences de stars comme Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire ou Trent Alexander-Arnold n’ont pas été les seules à faire débat. La présence de Dan Burn, le défenseur géant de Newcastle United âgé de 34 ans, a également été scrutée, voire moquée.
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Thomas Tuchel a failli être raillé pour cette nomination ! Un héros anglais totalement inattendu entre dans l’histoire de la Coupe du monde face au Mexique
Des vidéos virales, ou « mèmes », ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux pour se moquer de la lenteur du défenseur central de deux mètres. On y voyait notamment une poupée géante courir en vain après des enfants sans parvenir à les attraper, le tout accompagné de la légende : « Dan Burn contre l’Espagne à la Coupe du monde. »
Certes, le Mexique n’est pas l’Espagne, mais après ce huitième de finale débridé des Three Lions face au coorganisateur, il est déjà possible d’affirmer que Tuchel a eu tout juste en convoquant Burn. Car, dans la folie du mythique stade Aztèque, l’un des rares scénarios où le défenseur peut se révéler décisif pour l’Angleterre s’est matérialisé.
Lorsque Raúl Jiménez a réduit le score à 2-3 sur penalty à la 69e minute et que les forces des champions du monde 1966 s’amenuisaient après le carton rouge de Jarrell Quansah (54e), Tuchel savait exactement à quoi s’attendre pour les vingt dernières minutes et le temps additionnel. Les centres se succédaient dans la surface anglaise ; Tuchel a donc lancé l’homme dont la simple sélection le faisait encore moquer il y a quelques mois.
Dan Burn, défenseur anglais évoluant en cinquième division, s’est mué en héros de la Coupe du monde. Un exploit digne d’une mission impossible.
Entré en jeu à la 75e minute à la place d’Elliott Anderson, Burn s’est immédiatement imposé comme le verrou de la défense anglaise. Le vétéran s’est interposé sur chaque tir et a capté presque tous les ballons aériens, avant de marquer l’histoire de la Coupe du monde à l’issue de ce combat acharné. Il a réalisé six interventions défensives et deux blocages décisifs. Selon Opta, aucun joueur n’avait accompli autant d’actions défensives en si peu de temps lors d’une phase finale de Coupe du monde depuis le début de la collecte de données détaillées en 1966.
Avec le temps additionnel, il a donc passé près de 28 minutes sur la pelouse à verrouiller la surface anglaise. Que lui a dit son mentor et admirateur Tuchel avant cette première entrée en jeu dans le tournoi ? « Juste ce qu’il attendait de moi. Il sait de quoi je suis capable. Il s’agissait de contrer, de défendre les centres et simplement de m’accrocher. »
Mission accomplie, sans équivoque. Pourtant, voir Dan Burn devenir professionnel, et encore moins disputer une Coupe du monde avec l’Angleterre, tenait longtemps de l’utopie. Adolescent, il est écarté par Newcastle ; à 18 ans, il évolue chez les amateurs de Darlington tout en travaillant à temps partiel pour une chaîne de supermarchés.
Il a dû passer par Fulham, Birmingham, Wigan puis Brighton pour enfin devenir le professionnel qu’il espérait. À 30 ans, Burn, désormais défenseur confirmé de Premier League, est revenu là où il avait autrefois été rejeté : à Newcastle United. Titulaire chez les Magpies depuis plusieurs saisons, il n’a pas échappé à la baisse de niveau générale l’an passé, commettant lui aussi plusieurs erreurs.
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Thomas Tuchel encense Dan Burn : « Un joueur d'équipe exceptionnel. »
C’est aussi pour cette raison que sa sélection a surpris certains, car Maguire avait réalisé une excellente deuxième partie de saison à Manchester United et n’avait finalement pas ménagé ses critiques à l’égard de Tuchel pour l’avoir écarté. Burn, quant à lui, est l’un des chouchous incontestés de Tuchel. Lorsque l’Allemand a convoqué pour la première fois en mars ce joueur alors âgé de 32 ans dans l’équipe des Three Lions, beaucoup ont été très surpris. Tuchel n’a pas du tout compris cette décision. « J’ai été surpris qu’il n’ait encore jamais été sélectionné, c’est un joueur de grande envergure, mais apparemment, il est tout de même facile de le passer sous silence », avait déclaré Tuchel à l’époque en conférence de presse à propos de Burn.
Peu après, il a expliqué que le défenseur central l’avait « beaucoup impressionné » lors de plusieurs conversations téléphoniques : « Après cela, j’étais tout à fait serein quant à ma décision. Nous avons désormais un excellent joueur d’équipe qui va nous aider à construire la bonne équipe », s’est enthousiasmé Tuchel à propos de Burn.
Tuchel s’est même permis une petite plaisanterie avec son nouveau venu. Burn a raconté avoir attendu pendant des heures l’appel du sélectionneur pour confirmer sa première convocation. N’ayant toujours rien reçu à 18 heures, il avait perdu tout espoir lorsque Tuchel l’a contacté par SMS à 22 heures pour lui demander s’il était encore réveillé. Le joueur confirma, puis Tuchel lui fit aussitôt la leçon : « Il m’a dit que ce n’était pas professionnel de ma part d’être encore éveillé après 22 heures. »
Depuis, Burn a quasiment toujours été sélectionné. Il n’a manqué qu’un seul match, lors d’une série de matchs amicaux où Tuchel avait convoqué un groupe élargi : la moitié de l’effectif a joué contre l’Uruguay, l’autre moitié contre le Japon quelques jours plus tard.
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Erling Haaland attend : l'Angleterre va-t-elle connaître un nouveau « scénario Dan Burn » ?
Au final, il n’était donc pas si surprenant que Tuchel compte aussi sur son leader discret aux côtés de Harry Kane, Declan Rice, Jude Bellingham et Jordan Pickford lors de la Coupe du monde. Peut-être pas dans un rôle déterminant sur le plan sportif, mais apparemment d’autant plus important en tant que « ciment » de l’esprit d’équipe. Un rôle similaire avait été confié à Jordan Henderson, ancien capitaine aujourd’hui blessé, qui avait surpris en réintégrant le groupe après avoir été écarté par le prédécesseur de Tuchel, Gareth Southgate.
Burn a passé les quatre premiers matchs sur le banc, avant de vivre son quart d’heure de gloire face au Mexique. « Je n’oublierai jamais cette soirée, c’était tout simplement surréaliste », a-t-il déclaré après cette qualification dramatique pour les quarts de finale, où les attend désormais la Norvège et son redoutable buteur de tête, Erling Haaland. Une occasion idéale, a priori, de reconduire Burn, ne serait-ce que pour gérer une fin de match qui s’annonce serrée. Les deux hommes se connaissent bien pour s’être déjà affrontés à plusieurs reprises en Premier League.
Contre le Mexique, il a d’ailleurs rendu la pareille à Tuchel de manière impressionnante. Et d’autres occasions de voir Burn à l’œuvre pourraient bien se présenter au fil de la Coupe du monde.
Dan Burn : statistiques de carrière
Club Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes Expulsions Newcastle United 193 10 10 37 1 Wigan Athletic 111 7 2 22 - Brighton & Hove 85 2 - 15 - Fulham 69 2 2 17 - Yeovil Town 41 3 - 9 1 Birmingham 28 1 1 3 - Darlington 14 - - - -
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