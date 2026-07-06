Des vidéos virales, ou « mèmes », ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux pour se moquer de la lenteur du défenseur central de deux mètres. On y voyait notamment une poupée géante courir en vain après des enfants sans parvenir à les attraper, le tout accompagné de la légende : « Dan Burn contre l’Espagne à la Coupe du monde. »

Certes, le Mexique n’est pas l’Espagne, mais après ce huitième de finale débridé des Three Lions face au coorganisateur, il est déjà possible d’affirmer que Tuchel a eu tout juste en convoquant Burn. Car, dans la folie du mythique stade Aztèque, l’un des rares scénarios où le défenseur peut se révéler décisif pour l’Angleterre s’est matérialisé.

Lorsque Raúl Jiménez a réduit le score à 2-3 sur penalty à la 69e minute et que les forces des champions du monde 1966 s’amenuisaient après le carton rouge de Jarrell Quansah (54e), Tuchel savait exactement à quoi s’attendre pour les vingt dernières minutes et le temps additionnel. Les centres se succédaient dans la surface anglaise ; Tuchel a donc lancé l’homme dont la simple sélection le faisait encore moquer il y a quelques mois.