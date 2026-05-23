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Thomas Tuchel a été sommé de démissionner si l’Angleterre ne remporte pas la Coupe du monde, un ancien attaquant ayant vivement critiqué la composition de l’effectif, qu’il qualifie sans ménagement de « deuxième équipe »
Deeney critique sévèrement le choix d’aligner une « équipe B ».
Les retombées de la première sélection annoncée par Tuchel pour la Coupe du monde continuent de faire des vagues dans le monde du football, Deeney menant la charge contre l’ancien entraîneur de Chelsea. Dans sa chronique pour The Sun, l’ancien attaquant de Watford a fait part de son incrédulité face aux talents laissés à Londres alors que les Three Lions se préparent pour la scène mondiale. « Pour une nation qui regorge de talents de premier plan, on dirait qu’on envoie une équipe de second plan à la Coupe du monde », a écrit Deeney. « Thomas Tuchel a complètement perdu ses repères et a sélectionné une équipe qui, si elle ne revient pas avec le trophée, devrait lui valoir d’être limogé. »
Au cœur du débat, un manque apparent de cohérence dans les critères de sélection. Il s’interroge : « Opte-t-on pour la réputation, la forme du moment ou le temps de jeu ? La présence de Jarell Quansah évoque la seconde option, tandis que la convocation de John Stones rappelle le poids des grands noms. Alors, quelle est vraiment la logique ? »
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Les absences surprenantes de Foden et Palmer
Les principaux sujets de discussion tournent autour de l'absence de Phil Foden, élu meilleur joueur de la saison 2023-2024 de la Premier League, et de Cole Palmer, figure emblématique de Chelsea. Tuchel a défendu sa décision, affirmant qu'il souhaitait constituer un groupe fondé sur « la soif de victoire et l'enthousiasme » plutôt que sur la seule réputation passée. Cependant, Deeney reste sceptique quant à la capacité de l'Angleterre à aller plus loin qu'elle ne l'a fait sous la houlette de Gareth Southgate sans ses éléments les plus créatifs.
« Les appels à laisser Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer et Phil Foden à la maison pourraient paraître incroyablement stupides dans quelques mois », a averti Deeney. « Tout le monde aime l’idée de ne pas sélectionner en fonction des noms ou des egos, mais cela représente énormément de talent laissé à la maison et, avec cette équipe, je ne vois pas comment Tuchel pourrait mener l’Angleterre plus loin que ne l’a fait Gareth Southgate. »
Le débat sur Henderson
La sélection du milieu de terrain de Brentford, Jordan Henderson, a suscité l’incompréhension de Deeney. Selon lui, ce choix contredit la ligne directrice de Tuchel, qui affirme que les joueurs doivent être convoqués en fonction de leur condition physique et de leur temps de jeu effectif. « Nous savons tous que Jordan est là pour l’ambiance, et ce n’est pas lui le problème, mais le message était clair : nous sélectionnons des joueurs qui sont prêts et qui jouent », a déclaré Deeney. « Jordan a été blessé et est entré en jeu pour Brentford. »
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Tuchel reste fidèle à sa philosophie
Malgré les critiques cinglantes, Tuchel est resté ferme sur ses choix, expliquant qu’ils avaient été guidés par les « éléments » observés lors des précédents stages internationaux. Il avait alors constaté un niveau de leadership et une cohésion d’équipe qu’il entendait préserver pour le tournoi en Amérique du Nord.
Il a souligné que le groupe profitait aujourd’hui d’un « vent de fraîcheur » et a mis en garde contre le risque de surcharger l’effectif avec trop de profils similaires. « Est-ce que cela signifie que les autres joueurs que vous avez mentionnés ont commis une erreur ? Non », a expliqué Tuchel. « Pour certains, c’est simplement une question de poste : nous avons cherché à constituer un effectif équilibré, sans emmener cinq numéros 10 pour les faire jouer hors de leur position, car à qui rendrions-nous service ? Au joueur ou à nous-mêmes ? Je ne pense pas. » Le sélectionneur, sous pression, devra désormais prouver ses choix dès le coup d’envoi du tournoi.