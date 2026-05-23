Les retombées de la première sélection annoncée par Tuchel pour la Coupe du monde continuent de faire des vagues dans le monde du football, Deeney menant la charge contre l’ancien entraîneur de Chelsea. Dans sa chronique pour The Sun, l’ancien attaquant de Watford a fait part de son incrédulité face aux talents laissés à Londres alors que les Three Lions se préparent pour la scène mondiale. « Pour une nation qui regorge de talents de premier plan, on dirait qu’on envoie une équipe de second plan à la Coupe du monde », a écrit Deeney. « Thomas Tuchel a complètement perdu ses repères et a sélectionné une équipe qui, si elle ne revient pas avec le trophée, devrait lui valoir d’être limogé. »

Au cœur du débat, un manque apparent de cohérence dans les critères de sélection. Il s’interroge : « Opte-t-on pour la réputation, la forme du moment ou le temps de jeu ? La présence de Jarell Quansah évoque la seconde option, tandis que la convocation de John Stones rappelle le poids des grands noms. Alors, quelle est vraiment la logique ? »



