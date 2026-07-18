Thomas Tuchel a estimé que le traitement infligé à Kobbie Mainoo était « totalement injuste », après que le sélectionneur de l’Angleterre a critiqué le milieu de terrain de Manchester United

L’ancien entraîneur de Premier League Neil Warnock a critiqué Hansi Flick pour sa gestion du milieu de terrain de Manchester United, Kobbie Mainoo, resté sur le banc durant toute la Coupe du monde 2026. Alors que les Three Lions s’apprêtent à affronter la France lors du match pour la troisième place à Miami, après leur défaite en demi-finale face à l’Argentine, l’absence de temps de jeu de Mainoo suscite un vif débat.

« Il a déclaré que ses entraînements n’étaient pas très bons. On ne dit pas ça à la presse », a déclaré Warnock dans l’émission« Weekend Sports Breakfast » de talkSPORT. « On le dit au joueur. On lui passe le bras autour des épaules et on lui dit : "Écoute, tu ne t’entraînes pas très bien, mon garçon. Tu peux améliorer ton niveau ?" C’est totalement injuste. Ce genre de choses devrait rester au sein du groupe. »