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Thomas Tuchel a estimé que le traitement infligé à Kobbie Mainoo était « totalement injuste », après que le sélectionneur de l’Angleterre a critiqué le milieu de terrain de Manchester United
Warnock tance les critiques publiques de Tuchel
L’ancien entraîneur de Premier League Neil Warnock a critiqué Hansi Flick pour sa gestion du milieu de terrain de Manchester United, Kobbie Mainoo, resté sur le banc durant toute la Coupe du monde 2026. Alors que les Three Lions s’apprêtent à affronter la France lors du match pour la troisième place à Miami, après leur défaite en demi-finale face à l’Argentine, l’absence de temps de jeu de Mainoo suscite un vif débat.
« Il a déclaré que ses entraînements n’étaient pas très bons. On ne dit pas ça à la presse », a déclaré Warnock dans l’émission« Weekend Sports Breakfast » de talkSPORT. « On le dit au joueur. On lui passe le bras autour des épaules et on lui dit : "Écoute, tu ne t’entraînes pas très bien, mon garçon. Tu peux améliorer ton niveau ?" C’est totalement injuste. Ce genre de choses devrait rester au sein du groupe. »
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Des interrogations d’ordre tactique entourent l’absence de Mainoo.
Warnock estime que le profil technique unique de Mainoo a cruellement manqué à l’Angleterre lors de son effondrement angoissant en demi-finale contre l’Argentine à Atlanta (2-1). Plutôt que d’aligner la pépite de Manchester United, âgée de 21 ans, pour apporter du sang-froid, Tuchel a opté pour un bloc défensif ultra-compact, finalement submergé par la pression adverse.
« C’était exactement le genre de joueur dont on avait besoin pendant ces 25 dernières minutes, car il a de bonnes jambes, il sait garder le ballon et il est capable de courir avec », a déclaré Warnock.
Malgré sa sélection surprise en équipe nationale, Mainoo a été écarté.
La sélection de Mainoo dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2026 avait déjà surpris, puisqu’il avait été préféré à Adam Wharton (Crystal Palace) et au milieu d’Everton James Garner. Malgré ce vote de confiance de Tuchel lors de la phase de sélection, il n’a toujours pas joué dans le tournoi, ce qui rend sa situation encore plus intrigante à l’approche du dernier match en Amérique du Nord.
Warnock s’interroge ainsi sur la logique de Tuchel : « Va-t-il le faire jouer pour qu’il brille et le faire passer pour un idiot ? Ou va-t-il l’ignorer par crainte d’un bon match ? Je ne pense pas qu’il le lancera, mais il devrait le faire. Il doit donner sa chance à tout le monde, non ? »
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Foster met en garde contre une fracture au sein du vestiaire
Faisant écho à cette frustration, l’ancien gardien des Three Lions, Ben Foster, a laissé entendre qu’une exclusion totale de Mainoo du prochain match pour la médaille de bronze contre la France serait le signe d’un climat toxique en coulisses.
Interrogé sur talkSPORT, l’ancien gardien a lancé un avertissement : « Le problème surgira s’il ne le fait pas jouer. S’il ne l’aligne pas pour cette rencontre, c’est qu’il y a eu une rupture majeure ou un problème de taille. »
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