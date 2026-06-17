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Thomas Partey va explorer les options qui s’offrent à lui alors que Villarreal doit bientôt statuer sur l’avenir de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal
Partey s'apprête à quitter Villarreal
Thomas Partey sera officiellement sans club à la fin du mois : Villarreal a décidé de ne pas prolonger son contrat pour une saison supplémentaire. Selon The Athletic et Sport, le sous-marin jaune a choisi de ne pas lever l’option qui lui permettait de prolonger l’engagement du milieu de terrain d’une année.
Recruté à l’été 2025 en provenance d’Arsenal, le milieu de terrain avait signé un contrat d’un an. Au cours de son unique saison en Espagne, il a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues et contribué à la troisième place du Sous-marin jaune en Liga. Son avenir s’écrit désormais ailleurs, le club devant se restructurer sans lui.
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Questions juridiques et défense du club
Cette décision intervient alors qu’une procédure judiciaire est en cours au Royaume-Uni à l’encontre du joueur, poursuivi pour sept viols et une agression sexuelle. Il a plaidé non coupable et son procès est fixé à juin 2027. Son arrivée à Villarreal avait suscité de vives critiques. À l’époque, le président du club, Fernando Roig, avait défendu ce transfert en déclarant : « Le joueur fait l’objet d’une procédure judiciaire, il clame son innocence et nie les accusations. C’est à la justice britannique qu’il appartient de déterminer ce qui s’est passé. Pour l’instant, Partey est aussi innocent que nous tous ici. Le respect de la présomption d’innocence est une valeur fondamentale à Villarreal. »
Problèmes liés à la Coupe du monde
Au-delà de son avenir en club, Partey affronte actuellement des obstacles de taille sur la scène internationale avec le Ghana. Si la sélection nationale est qualifiée pour la Coupe du monde 2026, son vice-capitaine a été écarté du match d’ouverture. Le joueur s’est récemment vu refuser l’entrée au Canada, ce qui lui a interdit de rejoindre ses coéquipiers à Toronto pour la rencontre cruciale contre le Panama.
Un recours a été déposé pour faire annuler cette interdiction, mais il a été rejeté mardi, confirmant ainsi son absence pour la rencontre. Selon certaines informations, certains joueurs du vestiaire de Villarreal auraient auparavant exprimé des réticences à l’idée de l’avoir comme coéquipier, ce qui aggrave encore une période déjà mouvementée pour le milieu de terrain chevronné.
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Quelle sera la prochaine étape pour le milieu de terrain ?
Partey va désormais devoir chercher un nouveau club en tant que joueur libre, tout en gérant sa situation complexe en dehors du terrain. Sa priorité immédiate restera la Coupe du monde avec le Ghana, même si les restrictions de déplacement limitent considérablement sa participation. Trouver un club européen de haut niveau prêt à lui proposer un contrat alors qu’un procès est imminent pourrait s’avérer extrêmement difficile dans les mois à venir.