Thomas Partey sera officiellement sans club à la fin du mois : Villarreal a décidé de ne pas prolonger son contrat pour une saison supplémentaire. Selon The Athletic et Sport, le sous-marin jaune a choisi de ne pas lever l’option qui lui permettait de prolonger l’engagement du milieu de terrain d’une année.

Recruté à l’été 2025 en provenance d’Arsenal, le milieu de terrain avait signé un contrat d’un an. Au cours de son unique saison en Espagne, il a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues et contribué à la troisième place du Sous-marin jaune en Liga. Son avenir s’écrit désormais ailleurs, le club devant se restructurer sans lui.