Thomas Partey nie deux nouvelles accusations de viol après que l'ancien milieu de terrain d'Arsenal a plaidé non coupable pour cinq chefs d'accusation antérieurs
De nouvelles accusations pèsent sur le milieu de terrain de Villarreal
Le milieu de terrain de 32 ans a été dispensé de se présenter au tribunal vendredi, mais était représenté alors que la procédure judiciaire portait sur deux nouvelles accusations de viol remontant à décembre 2020. Ces accusations sont distinctes des cinq chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle retenus contre lui l'année dernière, impliquant trois autres femmes.
Le ministère public a expliqué que la dernière plaignante ne s'était manifestée qu'après que les premières accusations contre le footballeur eurent été rendues publiques. Malgré la pression judiciaire croissante, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a toujours clamé son innocence pour tous les chefs d'accusation depuis le début de l'enquête de la police métropolitaine.
L'équipe juridique fait savoir qu'elle plaidera non coupable
Au cours de l'audience, le tribunal a entendu les arguments du ministère public et de la défense concernant le calendrier du procès à venir. Le milieu de terrain a été libéré sous caution, sous réserve de conditions strictes lui interdisant tout contact avec la victime présumée.
« La plaignante s'est manifestée après que les autres affaires concernant M. Partey ont été largement médiatisées », a déclaré la procureure Arabella MacDonald à la cour. L'avocate de la défense, Emma Fenn, a ensuite indiqué que son client « a l'intention de plaider non coupable » pour les deux nouveaux chefs d'accusation lorsque l'affaire passera à l'étape suivante.
La complexité croissante du procès
Partey, qui a rejoint Arsenal pour 45 millions de livres sterling (57 millions de dollars) en 2020, est désormais confronté à une bataille juridique sur plusieurs fronts. Il a déjà plaidé non coupable pour les cinq chefs d'accusation antérieurs, qui remontent àla période comprise entre 2021 et 2022. Un procès complet portant sur ces allégations spécifiques est actuellement prévu en novembre prochain à la Southwark Crown Court.
Toutefois, les conditions de la libération sous caution de Partey ne l'empêchent pas de jouer au football professionnel. Il lui est interdit de contacter l'un des plaignants et il doit informer la police de tout voyage à l'étranger 24 heures avant son départ.
Partager la même concentration sur le terrain et en dehors
La procédure judiciaire reprendra le 10 avril lors d'une audience devant la Cour d'assises, qui constituera une dernière étape importante avant le procès principal prévu à l'automne. Malgré la situation actuelle en Angleterre, Partey continue de jouer pour Villarreal, qui se bat pour une place dans la première moitié du classement du championnat espagnol.
Villarreal occupe actuellement la quatrième place du classement avec 54 points en 27 matches, à égalité avec l'Atlético de Madrid, troisième. Le club se rendra ensuite à Mendizorroza pour affronter Alavés.
