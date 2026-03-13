Thomas Partey nie deux nouvelles accusations de viol après que l'ancien milieu de terrain d'Arsenal a plaidé non coupable pour cinq chefs d'accusation antérieurs

Le milieu de terrain de 32 ans a été dispensé de se présenter au tribunal vendredi, mais était représenté alors que la procédure judiciaire portait sur deux nouvelles accusations de viol remontant à décembre 2020. Ces accusations sont distinctes des cinq chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle retenus contre lui l'année dernière, impliquant trois autres femmes.

Le ministère public a expliqué que la dernière plaignante ne s'était manifestée qu'après que les premières accusations contre le footballeur eurent été rendues publiques. Malgré la pression judiciaire croissante, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a toujours clamé son innocence pour tous les chefs d'accusation depuis le début de l'enquête de la police métropolitaine.