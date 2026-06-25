Thomas Müller souhaite son arrivée au FC Bayern : le transfert record de la révélation du Mondial semble désormais très probable

La liste des prétendants affichés est impressionnante. Outre Manchester United, Arsenal, Chelsea et Manchester City sont cités, tandis que le Real Madrid a également été évoqué. Cette surenchère implique les clubs les plus riches et place le SC Fribourg dans une position idéale. Avant même la Coupe du monde, une indemnité de 30 millions d’euros était jugée réaliste ; aujourd’hui, ce montant paraîtrait presque modeste aux standards anglais. La presse suisse évoque désormais des sommes de 60 à 70 millions d’euros, alors que les records actuels du club – les départs de Kevin Schade et Merlin Röhl en Angleterre – s’étaient négociés autour de 25 millions chacun.

À Freiburg, on prend donc le temps d’analyser sereinement la situation. Le club a prolongé le contrat du joueur jusqu’en 2030 et n’a aucune obligation de le céder cet été. « Nous sommes très sereins et avons notre propre calendrier », a déclaré le directeur sportif Klemens Hartenbach au magazine Kicker. « Soit nous réalisons une très bonne vente, soit nous conservons un excellent joueur si Johan reste. »

De son côté, l’attaquant souhaite se concentrer « uniquement sur la Coupe du monde ». Avec la Suisse, il est qualifié pour les seizièmes de finale ; la sélection est en pause jusqu’au 3 juillet, ce qui lui laisse le temps de préparer de nouveaux exploits capables de faire encore grimper sa cote.