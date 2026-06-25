Thomas Müller a récemment tenu à se faire remarquer. « On va faire la une », a déclaré le champion du monde 2014 avant d’ajouter : « Ce Johan Manzambi est un joueur que le FC Bayern devrait aussi surveiller. Il pourrait devenir un élément du Bayern Munich. »
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Thomas Müller souhaite son arrivée au FC Bayern : le transfert record de la révélation du Mondial semble désormais très probable
En marge d’un match de la Suisse lors de la Coupe du monde, Müller s’est exprimé au micro de Magenta, mais ses propos n’ont pas eu l’effet sensationnel qu’il espérait. Johan Manzambi, l’attaquant du SC Fribourg, n’était déjà plus un secret sur le marché des transferts avant même le tournoi, et le jeune homme de 20 ans voit sa cote grimper chaque jour.
Les grands clubs anglais se le disputent déjà. « ManUnited ne peut plus l'ignorer », assurait jeudi le Manchester Evening News. Après trois rencontres dans cette Coupe du monde, l’attaquant a été désigné « homme du match » pour la deuxième fois, après son entrée décisive contre la Bosnie-Herzégovine (4-1) et sa nouvelle performance lors de la victoire 2-1 (0-0) face au Canada. Il compte désormais trois buts et une passe décisive, et s’impose comme l’un des grands animateurs de la phase de groupes.
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Le SC Fribourg s’apprête à réaliser un transfert record avec Manzambi : une surenchère entre les super-riches ?
La liste des prétendants affichés est impressionnante. Outre Manchester United, Arsenal, Chelsea et Manchester City sont cités, tandis que le Real Madrid a également été évoqué. Cette surenchère implique les clubs les plus riches et place le SC Fribourg dans une position idéale. Avant même la Coupe du monde, une indemnité de 30 millions d’euros était jugée réaliste ; aujourd’hui, ce montant paraîtrait presque modeste aux standards anglais. La presse suisse évoque désormais des sommes de 60 à 70 millions d’euros, alors que les records actuels du club – les départs de Kevin Schade et Merlin Röhl en Angleterre – s’étaient négociés autour de 25 millions chacun.
À Freiburg, on prend donc le temps d’analyser sereinement la situation. Le club a prolongé le contrat du joueur jusqu’en 2030 et n’a aucune obligation de le céder cet été. « Nous sommes très sereins et avons notre propre calendrier », a déclaré le directeur sportif Klemens Hartenbach au magazine Kicker. « Soit nous réalisons une très bonne vente, soit nous conservons un excellent joueur si Johan reste. »
De son côté, l’attaquant souhaite se concentrer « uniquement sur la Coupe du monde ». Avec la Suisse, il est qualifié pour les seizièmes de finale ; la sélection est en pause jusqu’au 3 juillet, ce qui lui laisse le temps de préparer de nouveaux exploits capables de faire encore grimper sa cote.