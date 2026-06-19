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Thomas Müller recommande au Bayern Munich de surveiller de près un joueur vedette de la Bundesliga, après avoir été désigné « homme du match » lors d’une rencontre de la Coupe du monde
Un impact depuis le banc
Manzambi a joué un rôle décisif dans la victoire 4-1 de la Suisse face à la Bosnie-Herzégovine au SoFi Stadium de Los Angeles. Entré en cours de jeu, le joueur de 20 ans a ouvert le score à peine deux minutes après son entrée sur le terrain, d’une volée puissante à la 74e minute. Il a ensuite inscrit son deuxième but à la 90e minute, contribuant ainsi à sceller la victoire et remportant le titre d’homme du match. Cette performance éclatante consolide encore sa notoriété après une saison déjà remarquée à Fribourg, où il a pris part à 16 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues.
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Muller salue le potentiel de Manzambi
Thomas Müller a indiqué que le Bayern Munich devrait surveiller de près Manzambi, après la prestation remarquable du milieu de terrain sous le maillot de la Suisse lors de la Coupe du monde. L’ancien international allemand, intervenant comme consultant pour MagentaTV, a ainsi salué le jeune joueur de Fribourg.
« Pour moi, c’est un joueur – et là, les titres vont faire mouche – que le FC Bayern devrait aussi surveiller », a affirmé Müller.
Rester concentré à Fribourg
Malgré les éloges retentissants d’une légende comme Müller, Manzambi reste concentré sur ses objectifs immédiats. Le milieu de terrain est actuellement sous contrat avec Fribourg jusqu’en 2030 et ne se projette pas encore trop loin dans l’avenir.
Interrogé sur la suggestion de Müller, selon laquelle le Bayern devrait le recruter, le joueur s’est contenté d’en rire, conscient de l’ampleur d’un tel transfert. Il a déclaré : « Je suis toujours à Fribourg. Je me concentre sur la Coupe du monde. Je ne sais pas ce que je ferai la saison prochaine. »
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La Suisse vise la première place du groupe
Avec quatre points glanés en deux journées, la Suisse occupe une position favorable pour atteindre les huitièmes de finale. Son dernier match de groupe face au Canada, qui se jouera pour la première place, sera décisif.
Entré en jeu et décisif lors des rencontres précédentes, Manzambi a renforcé son argumentaire pour une place de titulaire. Le sélectionneur suisse, Murat Yakin, a d’ailleurs laissé entendre que le milieu de terrain de Fribourg pourrait être aligné d’entrée pour cette rencontre décisive.