Thomas Müller recommande au Bayern Munich de surveiller de près un joueur vedette de la Bundesliga, après avoir été désigné « homme du match » lors d’une rencontre de la Coupe du monde

Thomas Müller a indiqué que le Bayern Munich devrait surveiller de près Manzambi, après la prestation remarquable du milieu de terrain sous le maillot de la Suisse lors de la Coupe du monde. L’ancien international allemand, intervenant comme consultant pour MagentaTV, a ainsi salué le jeune joueur de Fribourg.

« Pour moi, c’est un joueur – et là, les titres vont faire mouche – que le FC Bayern devrait aussi surveiller », a affirmé Müller.