Thomas Müller ne connaîtra-t-il pas de retour triomphal ? La légende du Bayern doute d’un come-back futur en tant que directeur ou président après sa retraite

Depuis qu’il a mis fin à ses 25 années au Bayern pour rejoindre les Vancouver Whitecaps en tant que joueur libre en août 2025, les rumeurs concernant un retour de Müller au club à un poste de direction n’ont cessé d’enfler.

Formé au club depuis 2000, il a progressivement intégré l’équipe première, ce qui a convaincu de nombreux supporters qu’il accéderait un jour à un poste clé dans la direction. Toutefois, dans une récente interview accordée à BILD, l’attaquant a rapidement calmé ces attentes grandissantes. Tout en se présentant comme ambassadeur de la marque, Müller a clairement indiqué que rejoindre directement la direction ne figurait pas dans ses projets immédiats.