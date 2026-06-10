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Thomas Müller ne connaîtra-t-il pas de retour triomphal ? La légende du Bayern doute d’un come-back futur en tant que directeur ou président après sa retraite
Muller minimise son retour au Bayern
Depuis qu’il a mis fin à ses 25 années au Bayern pour rejoindre les Vancouver Whitecaps en tant que joueur libre en août 2025, les rumeurs concernant un retour de Müller au club à un poste de direction n’ont cessé d’enfler.
Formé au club depuis 2000, il a progressivement intégré l’équipe première, ce qui a convaincu de nombreux supporters qu’il accéderait un jour à un poste clé dans la direction. Toutefois, dans une récente interview accordée à BILD, l’attaquant a rapidement calmé ces attentes grandissantes. Tout en se présentant comme ambassadeur de la marque, Müller a clairement indiqué que rejoindre directement la direction ne figurait pas dans ses projets immédiats.
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L'attaquant allemand prend son temps avant d'assumer un rôle clé.
Interrogé sur un éventuel retour rapide, Müller s’est dit flatté mais a immédiatement tempéré les attentes. « À long terme, je n’exclus rien, a-t-il expliqué. Mais je ne vois pas cela devenir d’actualité de sitôt. »
L’attaquant légendaire possède un palmarès inégalé, avec 13 titres de Bundesliga, deux Coupes d’Europe, six Coupes d’Allemagne et deux Coupes du monde des clubs de la FIFA remportés à Munich. Il a toutefois souligné que diriger le club exigeait bien plus que des succès sur le terrain.
« On ne prend pas un poste de dirigeant au Bayern Munich à la légère », a-t-il conclu.
L’avenir du football demeure entièrement ouvert.
À ce stade, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 n’a pas encore fixé son choix concernant son avenir professionnel après avoir définitivement raccroché les crampons. Avec 45 buts marqués en 131 sélections avec l’Allemagne, son héritage est solidement établi, et il a récemment ajouté à son palmarès déjà étoffé une Coupe du Canada conquise avec Vancouver.
« Est-ce que je veux rester dans le monde du football ? Est-ce que je veux m’essayer au métier d’entraîneur à un moment donné ? Ce sont des questions que je me poserai en temps voulu », a-t-il indiqué. Plutôt que de se précipiter dans un environnement très stressant, Müller prévoit de consacrer davantage de temps à ses passions personnelles, ajoutant sur le ton de la plaisanterie : « Je pense davantage au golf. »
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Le président du Bayern se réjouit du retour de son héros
À peine trois mois après le départ de Müller pour la MLS, le président du Bayern, Herbert Hainer, a révélé avoir conseillé à l’attaquant de s’installer aux États-Unis si il voulait rester actif dans le milieu du football après sa carrière de joueur. Outre son rôle d’ambassadeur potentiel du club, Hainer a ajouté : « Il pourrait même me succéder un jour. »