Le 1er juillet, plusieurs joueurs prêtés sont officiellement revenus au FC Bayern. La plupart n’ont cependant pas d’avenir à Munich ; le club cherche donc activement des clubs d’accueil pour eux. Alexander Nübel a déjà été transféré définitivement à Besiktas Istanbul, Daniel Peretz au FC Southampton, Jonah Kusi-Asare au FC Fulham, Jonathan Asp Jensen au Deportivo La Corogne et Maurice Krattenmacher au SV Elversberg.
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Thomas Müller et Mats Hummels pourraient bientôt prendre les commandes de leur nouveau club : le FC Bayern Munich récupère un joueur de retour de prêt
Jeudi, Lovro Zvonarek a officiellement quitté le Bayern Munich. Après deux prêts au Sturm Graz puis aux Grasshoppers Zurich, le milieu de terrain croate de 21 ans s’est engagé de façon permanente avec le CF Estrela Amadora, club de première division portugaise, et a signé un contrat jusqu’en 2029. Le club bavarois n’a pas communiqué les détails financiers de la transaction. Arrivé à Munich en 2022, à seulement 17 ans, en provenance de Slaven Belupo contre un chèque de 1,8 million d’euros, il a principalement évolué avec l’équipe réserve, ne totalisant que cinq apparitions avec le groupe pro.
À Amadora, il retrouvera Max Scholze, son ancien partenaire de la réserve bavaroise, arrivé dès l’hiver dernier. Ce deuxième transfert express depuis Munich en quelques mois n’est pas un hasard et alimente les spéculations sur l’avenir du club portugais.
Thomas Müller et Mats Hummels pourraient-ils s’engager avec l’Estrela Amadora ?
Début juin, selon Bild, les ex-Bavarois Thomas Müller (36 ans), Mats Hummels (37 ans) et Yann Sommer (37 ans) auraient prévu de reprendre l’Estrela Amadora avec un groupe d’investisseurs. À ce stade, aucune confirmation officielle ni nouvelle information n’a été communiquée.
Hummels et Müller interviennent actuellement comme consultants pour MagentaTV lors de la Coupe du monde. Hummels a mis un terme à sa carrière de joueur en 2025 à l’AS Roma, tandis que Müller la conclut actuellement chez les Vancouver Whitecaps en MLS. Le gardien suisse Sommer a signé mardi un contrat de trois ans avec le Club de Bruges en Belgique.
Selon Bild, Johannes Mösmang, 35 ans, serait à l’origine de ce projet. En poste depuis dix ans comme responsable de l’intégration au FC Bayern, il pourrait prochainement intégrer la direction d’Estrela Amadora. La saison passée, le club lisboète a évité de justesse la relégation en deuxième division.
Après le départ de Zvonarek, le club bavarois cherche toujours à placer Joao Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza et Armindo Sieb. Noel Aseko, lui, serait sur le point de s’engager avec l’Eintracht Francfort.
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