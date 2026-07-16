Début juin, selon Bild, les ex-Bavarois Thomas Müller (36 ans), Mats Hummels (37 ans) et Yann Sommer (37 ans) auraient prévu de reprendre l’Estrela Amadora avec un groupe d’investisseurs. À ce stade, aucune confirmation officielle ni nouvelle information n’a été communiquée.

Hummels et Müller interviennent actuellement comme consultants pour MagentaTV lors de la Coupe du monde. Hummels a mis un terme à sa carrière de joueur en 2025 à l’AS Roma, tandis que Müller la conclut actuellement chez les Vancouver Whitecaps en MLS. Le gardien suisse Sommer a signé mardi un contrat de trois ans avec le Club de Bruges en Belgique.

Selon Bild, Johannes Mösmang, 35 ans, serait à l’origine de ce projet. En poste depuis dix ans comme responsable de l’intégration au FC Bayern, il pourrait prochainement intégrer la direction d’Estrela Amadora. La saison passée, le club lisboète a évité de justesse la relégation en deuxième division.

Après le départ de Zvonarek, le club bavarois cherche toujours à placer Joao Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza et Armindo Sieb. Noel Aseko, lui, serait sur le point de s’engager avec l’Eintracht Francfort.