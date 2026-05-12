Thomas Frank s’apprête à faire son retour dans le monde du football en tant que rival de son ancien collègue de Tottenham, Ange Postecoglou

Frank et Postecoglou, deux anciens occupants du banc de Tottenham, vont raviver leur rivalité cet été, non pas sur le pré, mais dans les studios télévisés.

Les deux techniciens, qui ont récemment occupé le banc de Tottenham, ont été recrutés par des chaînes concurrentes pour la Coupe du monde 2026 : Frank a accepté de rejoindre la BBC en tant qu’analyste vedette, tandis que Postecoglou a signé pour apporter son expertise à ITV.