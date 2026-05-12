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Thomas Frank s’apprête à faire son retour dans le monde du football en tant que rival de son ancien collègue de Tottenham, Ange Postecoglou
Le duel des anciens coachs des Spurs
Frank et Postecoglou, deux anciens occupants du banc de Tottenham, vont raviver leur rivalité cet été, non pas sur le pré, mais dans les studios télévisés.
Les deux techniciens, qui ont récemment occupé le banc de Tottenham, ont été recrutés par des chaînes concurrentes pour la Coupe du monde 2026 : Frank a accepté de rejoindre la BBC en tant qu’analyste vedette, tandis que Postecoglou a signé pour apporter son expertise à ITV.
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Les passages à vide dans les carrières
Pour Frank, cette nomination représente sa première apparition publique depuis son limogeage par les Spurs en février. Âgé de 52 ans, il a connu une période difficile dans le nord de Londres, ne remportant que 13 de ses 38 matchs.
Son taux de succès de 34,2 % constitue le plus faible de l’histoire du club pour un entraîneur permanent, même si l’échec ultérieur de l’intérimaire Igor Tudor a quelque peu atténué le préjudice porté à sa réputation.
Postecoglou s’est lui aussi fait discret depuis la fin de son bref passage de 39 jours à Nottingham Forest, conclu en octobre par une défaite à domicile contre Chelsea.
Les compositions des équipes All-Star ont été officialisées.
Le recrutement de Frank et de Postecoglou s’inscrit dans la cadre d’une guerre des talents plus large qui oppose les deux principaux diffuseurs britanniques. Selon les informations disponibles, la BBC aurait renforcé ses effectifs en intégrant l’ancien attaquant d’Arsenal Olivier Giroud à une équipe qui compte déjà des figures légendaires telles que Wayne Rooney, Alan Shearer et Joe Hart.
L’arrivée de Giroud apporte une touche continentale à l’équipe chargée de couvrir le tournoi élargi à 48 équipes, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
En réponse, ITV a enrôlé l’ancien international anglais Andros Townsend, qui intégrera son équipe de consultants de premier plan aux côtés du trio expérimenté Gary Neville, Ian Wright et Roy Keane.
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Le luxe new-yorkais face à la durabilité de Salford
Les stratégies logistiques des deux chaînes sont radicalement différentes. ITV joue la carte du glamour en implantant à Brooklyn un studio vitré offrant une vue dégagée sur les toits de Manhattan. Les présentateurs Mark Pougatch et Laura Woods seront basés à New York durant tout le tournoi et bénéficieront d’un budget publicitaire nettement plus important.
À l’inverse, la BBC privilégie une approche plus sobre et plus respectueuse de l’environnement : son équipe de présentation, emmenée par Mark Chapman, Gabby Logan et Kelly Cates, restera dans les studios de Salford jusqu’aux quarts de finale.