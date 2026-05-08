Thomas Frank pourrait-il se relancer à Sunderland après son passage manqué à Tottenham ? La légende des Black Cats, Michael Gray, balaye d’un revers les rumeurs « farfelues » de changement

Regis Le Bris s'est imposé comme une figure culte en ramenant Sunderland au plus haut niveau dès sa première saison à la tête du club. Après huit ans d'absence de l'élite, ponctués par une chute humiliante qui les avait conduits jusqu'en League One, les supporters ont savouré la victoire en finale des barrages à Wembley en mai 2025.

Malgré les pronostics pessimistes concernant le retour des Black Cats dans l’antichambre de l’élite, une campagne de recrutement astucieuse a ouvert la voie à une place dans la première partie du classement, voire à une qualification européenne.

Les Black Cats ont même surclassé plusieurs formations plus établies, les Spurs luttant toujours pour éviter la relégation. Le technicien danois Frank, responsable du début de leur déclin en 2025-2026 après avoir traversé Londres en provenance de Brentford, est sans club depuis la mi-février.

Certains évoquent même la possibilité d’une arrivée dans le Nord-Est si l’on juge que Le Bris a atteint ses limites, mais Sunderland devrait-il offrir à Frank une chance de se racheter ?