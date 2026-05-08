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Thomas Frank pourrait-il se relancer à Sunderland après son passage manqué à Tottenham ? La légende des Black Cats, Michael Gray, balaye d’un revers les rumeurs « farfelues » de changement
Sous l’impulsion de Le Bris, Sunderland a retrouvé la Premier League.
Regis Le Bris s'est imposé comme une figure culte en ramenant Sunderland au plus haut niveau dès sa première saison à la tête du club. Après huit ans d'absence de l'élite, ponctués par une chute humiliante qui les avait conduits jusqu'en League One, les supporters ont savouré la victoire en finale des barrages à Wembley en mai 2025.
Malgré les pronostics pessimistes concernant le retour des Black Cats dans l’antichambre de l’élite, une campagne de recrutement astucieuse a ouvert la voie à une place dans la première partie du classement, voire à une qualification européenne.
Les Black Cats ont même surclassé plusieurs formations plus établies, les Spurs luttant toujours pour éviter la relégation. Le technicien danois Frank, responsable du début de leur déclin en 2025-2026 après avoir traversé Londres en provenance de Brentford, est sans club depuis la mi-février.
Certains évoquent même la possibilité d’une arrivée dans le Nord-Est si l’on juge que Le Bris a atteint ses limites, mais Sunderland devrait-il offrir à Frank une chance de se racheter ?
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Frank pourrait-il succéder à Le Bris au Stadium of Light ?
Interrogé sur ces rumeurs insolites et sur la possibilité qu’un homme fort d’une grande expérience en Premier League puisse remplacer quelqu’un qui n’a passé qu’une seule saison à ce niveau, l’ancien défenseur des Black Cats, Gray, s’est confié en exclusivité à GOAL via betFirstBelgium, le site de cotes de la Coupe du monde, en déclarant : « J’ai été vraiment surpris lorsque ces rumeurs ont émergé il y a quelques semaines : Regis risquerait de perdre son poste cet été, alors que je me disais qu’il allait sûrement recevoir une nouvelle offre de contrat pour mener Sunderland au niveau supérieur.
« À certaines occasions cette saison – et c’est peut-être ce que les propriétaires de Sunderland ont noté –, l’équipe semblait perdue, en quête d’un véritable leader quand Granit Xhaka n’était pas sur la pelouse, et elle a parfois échoué, ce qui a surpris plus d’un observateur.
Le foot est fou, n’est-ce pas ? Si le club change d’entraîneur, les supporters seront déçus. Mais si c’est pour recruter quelqu’un comme Thomas Frank, qui connaît déjà la Premier League, le choix pourrait s’avérer judicieux.
« Les dirigeants ont souvent raison, mais si l’objectif est de franchir un cap, le changement devient indispensable. »
Comment les Black Cats doivent rebondir à partir de là
Une série de trois matchs sans victoire, qui n’a rapporté qu’un seul point, a fait chuter Sunderland vers le bas du peloton des sept équipes en lice pour une place européenne. Compte tenu des progrès rapides réalisés, manquer l’Europe pourrait-il s’avérer bénéfique pour l’instant – sachant que les deuxièmes saisons en Premier League sont réputées difficiles à gérer sans les exigences du football continental ?
Interrogé sur le sujet, Gray a répondu : « Si l’opportunité se présente, il faut la saisir, mais il est essentiel d’avancer pas à pas ; pour l’instant, nous ne faisons que des petits pas.
« Nous avons recruté en masse cet été, 14 nouveaux joueurs sont arrivés, et ils ont dépassé les attentes du manager comme celles du groupe ; personne ne prévoyait que Sunderland affiche un tel niveau cette saison.
« C’est une histoire très similaire à celle de Leeds. Je pense qu’il faut d’abord s’imposer comme une équipe de Premier League au cours des deux prochaines saisons, puis les attentes augmentent un peu et on veut essayer de terminer dans le top 10 si possible, et peut-être même avoir chaque saison la chance de décrocher une place européenne.
Pour y parvenir, il faudra un effectif plus large et un recrutement irréprochable à chaque nouvelle recrue. Des départs sont également à prévoir, mais le parcours, déjà bien engagé sous la houlette de Régis Le Bris, laisse présager un bel avenir. »
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Calendrier de Sunderland pour la saison 2025-2026 : les affiches incontournables en fin de saison
Le chapitre se clôturera officiellement le 24 mai. D’ici là, Sunderland doit encore affronter Manchester United, Everton et Chelsea, les Red Devils et les Blues se présentant au Stadium of Light.
Des affiches que les supporters réclamaient à cor et à cri lors de leurs années en League One. Le Bris a exaucé ces vœux, mais on ignore encore si le technicien français de 50 ans aura l’opportunité de conduire cette équipe ambitieuse vers de nouveaux sommets.