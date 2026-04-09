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Thierry Henry tente de se faire discret tandis que Jamie Carragher et Peter Schmeichel s’écharpent au sujet de la piètre prestation de Liverpool face au PSG lors d’une émission télévisée en direct
Atmosphère électrique dans les studios de CBS
Liverpool a subi une défaite cuisante face au PSG au Parc des Princes, laissant le géant de la Premier League face à une tâche titanesque pour le match retour. Au studio de CBS, l’atmosphère s’est électrique lorsque Jamie Carragher a livré une analyse cinglante de la performance de son ancien club. Sans mâcher ses mots, l’ancien défenseur a estimé que les ajustements tactiques de l’entraîneur Arne Slot avaient placé les Reds en position d’infériorité face à leurs adversaires français. Cette critique virulente a déclenché un vif échange à l’antenne avec son collègue Schmeichel, créant une tension si palpable qu’on a pu voir Thierry Henry chercher à se mettre à l’abri des tirs croisés.
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Schmeichel salue la force de caractère des Reds
Carragher a vivement critiqué le choix d'abandonner la défense à quatre habituelle, estimant que l'entraîneur s'était « complètement trompé sur le plan tactique ». C’est facile pour moi de le dire après coup, c’est notre métier, nous sommes des consultants, nous analysons après la rencontre. Il s’y est pris de la mauvaise manière avec cette défense à cinq ; en réalité, ils étaient plus exposés à cinq qu’à quatre, car ils jouaient en marquage individuel sur tout le terrain, et les trois centraux devaient couvrir toute la largeur du terrain. »
Schmeichel a aussitôt rétorqué en direct : « Jamie, je comprends ton implication émotionnelle, mais depuis ma place, je ne les ai pas trouvés si exposés quand le PSG avait le ballon dans leur camp. Sur le moment, depuis les tribunes, on ne percevait pas tant de difficulté lorsque le PSG campait devant la surface adverse. Je valide certaines de tes analyses sur les deux buts, mais je crois au contraire que cette densité défensive leur a été bénéfique. Le PSG a été solide ; d’ailleurs, ils savent jouer au football. »
Henry se met en retrait pendant la polémique au sein du club.
Alors que la tension montait entre les deux anciens professionnels, la légende d’Arsenal, Henry, a préféré disparaître du champ de la caméra. Accroupi derrière un grand écran de studio, il a ainsi évité les salves verbales de la dispute. Carragher, refusant de céder, a continué à crier : « Tu es l’un des plus grands gardiens de but de tous les temps. Liverpool n’était pas du tout compact ce soir, Peter ! Laisse tomber, Peter, les occasions ! Ils étaient à la merci de l’adversaire, ils étaient partout, c’était tout sauf compact ! »
Une fois le calme revenu et alors que Carragher tentait de recentrer le débat sur les performances individuelles du PSG, Henry est ressorti, l’air penaud, de sa cachette. Le Français a alors apporté une touche d’humour bienvenue en plaisantant avec l’équipe de production : « Je peux revenir ? », avant de regagner son siège une fois l’échange apaisé.
- AFP
Et maintenant ?
Slot doit rapidement remobiliser les Reds avant la rencontre de Premier League face à Fulham ce week-end, puis se tourner vers le match retour de Ligue des champions contre le PSG. Liverpool risque désormais sérieusement de conclure la saison sans aucun trophée, et la pression s’accentue sur Slot à chaque rencontre.