Thierry Henry tente de se faire discret tandis que Jamie Carragher et Peter Schmeichel s’écharpent au sujet de la piètre prestation de Liverpool face au PSG lors d’une émission télévisée en direct

Carragher a vivement critiqué le choix d'abandonner la défense à quatre habituelle, estimant que l'entraîneur s'était « complètement trompé sur le plan tactique ». C’est facile pour moi de le dire après coup, c’est notre métier, nous sommes des consultants, nous analysons après la rencontre. Il s’y est pris de la mauvaise manière avec cette défense à cinq ; en réalité, ils étaient plus exposés à cinq qu’à quatre, car ils jouaient en marquage individuel sur tout le terrain, et les trois centraux devaient couvrir toute la largeur du terrain. »

Schmeichel a aussitôt rétorqué en direct : « Jamie, je comprends ton implication émotionnelle, mais depuis ma place, je ne les ai pas trouvés si exposés quand le PSG avait le ballon dans leur camp. Sur le moment, depuis les tribunes, on ne percevait pas tant de difficulté lorsque le PSG campait devant la surface adverse. Je valide certaines de tes analyses sur les deux buts, mais je crois au contraire que cette densité défensive leur a été bénéfique. Le PSG a été solide ; d’ailleurs, ils savent jouer au football. »