Mbappé a beau avoir fait la une des journaux en inscrivant un doublé lors de la victoire 3-1 de la France face au Sénégal, devenant ainsi officiellement le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 58 buts, Henry estime que le véritable moteur du succès de l’équipe se trouve ailleurs. L’ancienne icône d’Arsenal a désigné Olise comme le joueur qui permet véritablement à la sélection française de fonctionner à son meilleur niveau.

En tant qu’analyste pour FOX Sports, Henry a salué la manière dont Olise a dicté le tempo du match. Le milieu de terrain a terminé la rencontre avec 76 touches de balle et quatre occasions créées, dont la passe décisive pour l’ouverture du score de Mbappé. Henry a souligné que toute la dynamique du match avait basculé dès qu’Olise s’était positionné dans un rôle plus central en deuxième mi-temps.