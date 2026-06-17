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Thierry Henry snobe Kylian Mbappé en désignant le « joueur le plus important » de l’équipe de France après la victoire en Coupe du monde face au Sénégal
Olise, l’homme clé de la victoire du Sénégal
Mbappé a beau avoir fait la une des journaux en inscrivant un doublé lors de la victoire 3-1 de la France face au Sénégal, devenant ainsi officiellement le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 58 buts, Henry estime que le véritable moteur du succès de l’équipe se trouve ailleurs. L’ancienne icône d’Arsenal a désigné Olise comme le joueur qui permet véritablement à la sélection française de fonctionner à son meilleur niveau.
En tant qu’analyste pour FOX Sports, Henry a salué la manière dont Olise a dicté le tempo du match. Le milieu de terrain a terminé la rencontre avec 76 touches de balle et quatre occasions créées, dont la passe décisive pour l’ouverture du score de Mbappé. Henry a souligné que toute la dynamique du match avait basculé dès qu’Olise s’était positionné dans un rôle plus central en deuxième mi-temps.
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Henry distingue clairement le MVP (Most Valuable Player) du MIP (Most Improved Player).
Malgré les exploits records de Mbappé – dont le doublé de mardi porte son total en Coupe du monde à 14 buts, à seulement deux unités des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, Lionel Messi, qui l’a rattrapé grâce à son triplé après la victoire de la France, et Miroslav Klose –, Henry a pris soin de faire la distinction entre le génie individuel et l’importance tactique. S’il conserve toute son admiration pour le capitaine français, il estime désormais que l’équilibre tactique des Bleus dépend en grande partie de la présence d’Olise dans le dernier tiers.
Henry a déclaré : « Mbappé restera toujours notre MVP. Michael Olise commence à devenir notre MIP, le joueur le plus important. Kylian a répondu présent et j’étais très confiant. J’ai dit que je le soutiendrais pour qu’il réponde présent, et c’est ce qu’il a fait. Il restera toujours notre MVP. Michael Olise commence à devenir notre MIP, le joueur le plus important. »
Le virage tactique qui a fait basculer le Sénégal
Longtemps brouillonne, l’équipe de France n’a cadré qu’une seule tentative lors du premier acte – son plus faible total en phase de groupes de Coupe du monde depuis 1966, selon Opta – avant que des ajustements tactiques ne libèrent enfin le meneur du Bayern Munich. Henry a salué le travail défensif et l’intelligence de placement d’Olise, qui ont étouffé les velléités de contre-attaque sénégalaises dans l’œuf.
Henry a expliqué : « J’aime sa façon de jouer et je pense que le match a basculé en seconde mi-temps lorsqu’il s’est positionné au poste de numéro 10. Je sais que c’est lui qui a créé ce but sur la droite [pour Kylian Mbappé]. Mais quand il jouait au centre, il empêchait tout simplement le Sénégal de développer son jeu. Il empêchait constamment les milieux de terrain de récupérer le ballon. Il voit tout. Il a un impact sur les matchs que je ne peux pas vous expliquer. Si vous commettez la moindre erreur en ne sachant pas ce qu’il va faire, il vous punira d’une passe. Son influence a permis à l’équipe de fonctionner en deuxième mi-temps. »
- AFP
Trouver la pièce manquante du puzzle français
Depuis des années, la France cherche un successeur naturel à ses architectes créatifs du passé. Pour Henry, Olise – auteur de 28 passes décisives en club et en sélection cette saison, soit plus que tout autre joueur des cinq grands championnats européens selon Opta – est enfin ce profil capable de faire éclore une attaque de stars en assurant une liaison fluide entre les phases de jeu.
Henry a conclu : « C’est ce lien dont nous avons besoin entre la défense, le milieu de terrain et lui… C’est le joueur qui manquait depuis longtemps à la France. Ce petit numéro 10, je pense que c’est sa place. » À l’approche des phases à élimination directe, le duo formé par le « Meilleur Joueur » et le « Joueur le plus important » semble appelé à constituer le pilier de la quête du titre des Bleus.