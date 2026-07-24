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Thierry Henry sera-t-il le prochain ? La légende du football français « adorerait » suivre les traces de ses anciens coéquipiers champions du monde, Didier Deschamps et Zinedine Zidane, en devenant sélectionneur national
Henry a été sélectionneur de l'équipe de France lors des Jeux Olympiques de 2024 à Paris.
C'est ce qu'il a fait lors des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, en menant le pays hôte jusqu'à la finale contre l'Espagne. Une déception cruelle les attendait alors en prolongation, et ce sont des médailles d'argent – et non d'or – qui ont été remises à Michael Olise et ses coéquipiers.
Il a ensuite effectué un bref passage sur le banc de son ancien club, Monaco, avant de revenir en MLS avec l’Impact de Montréal, puis de rejoindre le staff de Roberto Martínez en équipe de Belgique.
À 48 ans, il garde pour l’instant toutes ses options ouvertes, après être revenu au monde du commentaire sportif, et ne semble pas pressé de revenir sur le banc de touche. Il restera toutefois toujours ouvert à des offres alléchantes.
Prendre les rênes de l’équipe de France présenterait un attrait évident, plusieurs de ses coéquipiers vainqueurs de la Coupe du monde 1998 ayant déjà emprunté cette voie. Deschamps quitte un mandat de 14 ans couronné par le titre mondial 2018 et la Ligue des Nations de l’UEFA.
Le lauréat du Ballon d’Or, Zinédine Zidane, prendra la relève – pour son premier poste en dehors du Real Madrid – et l’on s’attend à ce qu’il conquière de nouveaux trophées à la tête d’une équipe pleine de stars, parmi lesquelles figurent notamment Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.
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Henry est-il le futur sélectionneur de l’équipe de France ?
Lorsque Zinédine Zidane quittera ses fonctions, Thierry Henry pourra-t-il prendre le relais et perpétuer l’héritage de la génération 1998 ? Interrogé sur le sujet, Jérôme Aladière, membre des « Invincibles » d’Arsenal sacrés en Premier League, a confié à GOAL dans le cadre d’un partenariat avec ToonieBet : « Pourquoi pas ? Je suis sûr que Thierry sera ravi d’obtenir ce poste.
Nous avons vu à quel point il est patriote et combien il aime la France. Nous l’avons également vu lors des Jeux Olympiques de 2024. Il y a réalisé un superbe tournoi. Je suis sûr que cela restera présent dans un coin de son esprit et qu’il adorera saisir cette opportunité un jour ou l’autre.
« Mais Zidane, en France, c’est une autre dimension ; on touche au statut de dieu vivant. Zidane restera toujours Zidane. Je lui souhaite donc, du fond du cœur, de réussir et j’espère que tout se passera bien.
Même si Deschamps n’a pas gagné cette Coupe du monde, il atteint régulièrement les demi-finales et a soulevé le trophée en 2018. Zidane devra donc relever le défi de franchir la ligne d’arrivée.
« La prochaine étape pour Zidane, c’est de remporter un titre. Il ne pourra pas se contenter d’une demi-finale ou d’un quart de finale. On sait à quel point c’est difficile : une seule équipe peut y arriver. C’est aussi le cas de l’Angleterre, qui échoue depuis plusieurs tournois à concrétiser son potentiel. La patience s’épuise alors. Espérons que Zidane y parvienne. »
Zidane entend capitaliser sur l'héritage laissé par Deschamps.
Interrogé sur les chances de la France de rester dans la course aux titres du Championnat d’Europe et de la Coupe du monde, alors que la génération dorée semble encore en mesure de briller lors de plusieurs tournois, Aliadière a affirmé : « Oui, à 100 %. Je le pense.
« Certains diront que Didier Deschamps n’a remporté qu’une seule Coupe du monde, mais c’est déjà bien plus que beaucoup d’autres. Il suffit de voir ce qu’il a accompli à la tête de cette équipe, avec un effectif aussi formidable et des joueurs aussi talentueux.
« Zidane va prendre la relève et, concrètement, il n’aura pas grand-chose à faire : tout est déjà en place pour qu’il réussisse. Oui, je pense que tu as raison. Il suffit de regarder la force de l’effectif, la jeunesse des joueurs, sans oublier les éléments actuellement absents qui reviendront bientôt.
« Prenons un joueur comme [Rayan] Cherki, qui n’a pas encore beaucoup joué : il restera deux, voire quatre ans. Prenons aussi [Hugo] Ekitike, qui était blessé avant. Avec tous ces noms et tout ce talent, Zidane n’aura qu’à ajouter sa petite touche de magie pour que tout fonctionne. »
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Calendrier des matchs de l'équipe de France : place à la Ligue des Nations après la déception de la Coupe du monde.
La France n’a pas tenu sa promesse lors de la Coupe du monde 2026, concédant une nouvelle défaite face à un adversaire familier, l’Espagne. Battue en demi-finale par la « Roja », future championne, elle a ensuite cédé dans un match pour la troisième place haletant, ponctué de dix buts, face à l’Angleterre.
Les Bleus, dont la nomination de Zidane à la tête de l’équipe devrait être officialisée sous peu, reprendront la compétition en septembre avec le coup d’envoi d’une nouvelle campagne de Ligue des Nations. Ils affronteront la Turquie, la Belgique et l’Italie au sein du groupe A1.
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