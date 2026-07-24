C'est ce qu'il a fait lors des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, en menant le pays hôte jusqu'à la finale contre l'Espagne. Une déception cruelle les attendait alors en prolongation, et ce sont des médailles d'argent – et non d'or – qui ont été remises à Michael Olise et ses coéquipiers.

Il a ensuite effectué un bref passage sur le banc de son ancien club, Monaco, avant de revenir en MLS avec l’Impact de Montréal, puis de rejoindre le staff de Roberto Martínez en équipe de Belgique.

À 48 ans, il garde pour l’instant toutes ses options ouvertes, après être revenu au monde du commentaire sportif, et ne semble pas pressé de revenir sur le banc de touche. Il restera toutefois toujours ouvert à des offres alléchantes.

Prendre les rênes de l’équipe de France présenterait un attrait évident, plusieurs de ses coéquipiers vainqueurs de la Coupe du monde 1998 ayant déjà emprunté cette voie. Deschamps quitte un mandat de 14 ans couronné par le titre mondial 2018 et la Ligue des Nations de l’UEFA.

Le lauréat du Ballon d’Or, Zinédine Zidane, prendra la relève – pour son premier poste en dehors du Real Madrid – et l’on s’attend à ce qu’il conquière de nouveaux trophées à la tête d’une équipe pleine de stars, parmi lesquelles figurent notamment Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.