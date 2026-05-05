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Thierry Henry se dit « impressionné » par l'« intelligence » footballistique de Lamine Yamal et espère voir le jeune prodige du FC Barcelone et de l'Espagne atteindre son « apogée » lors de la Coupe du monde 2026
Les éloges d'une légende
Lors d’un événement Samsung à Londres, Henry a partagé ses réflexions sur le prochain rendez-vous mondial et sur l’émergence des nouveaux talents d’élite du football. Alors qu’il évoquait la Coupe du monde 2026, l’ancien buteur a désigné Yamal, jeune prodige de 18 ans du FC Barcelone, comme un joueur susceptible de marquer le tournoi de son empreinte. L’icône française a rappelé le rôle clé joué par le jeune joueur dans le triomphe de l’Espagne à l’Euro 2024, soulignant un sang-froid et une maturité bien au-delà de son âge.
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Un éclair de génie
Henry a confié avoir été particulièrement impressionné par un instant précis de la demi-finale de l’Euro 2024, lorsque l’ailier a privilégié la gestion du match plutôt que sa propre gloire. Le Français a souligné qu’à 17 ans, la plupart des joueurs auraient poursuivi l’offensive ; or, Yamal a fait preuve d’une maturité rare en décidant de ralentir le jeu pour le bien de son équipe.
S’adressant à Marca, Henry a déclaré : « Vous savez ce qui m’étonne chez Lamine ? Je me souviens qu’en demi-finale contre la France, lors d’une contre-attaque, alors que nous menions déjà 2-1, il aurait pu continuer à attaquer, mais non : à 17 ans, il a eu l’intelligence de ralentir le jeu, de gérer le rythme, car c’était ce qu’il y avait de mieux pour l’équipe. Et il l’a dit à ses coéquipiers.
Il a contrôlé le ballon, l’a ramené vers lui et l’a transmis à Carvajal. À 17 ans ! Tout le monde parle de son talent et de sa technique, mais ce qui m’a impressionné, c’est son intelligence. Ce gamin joue comme s’il était dans son quartier. L’avenir nous dira ce qu’il adviendra, mais il m’a déjà prouvé qu’il pouvait être la star de n’importe quelle Coupe du monde. »
En espérant une performance « au sommet »
Au-delà des considérations tactiques, Henry a exprimé le souhait désintéressé de voir les meilleurs joueurs briller sur la plus grande scène, même si cela représente une menace pour sa France natale. Le vainqueur de la Coupe du monde 1998 estime que le tournoi mérite de voir la jeune star du FC Barcelone au sommet de son art.
La légende d’Arsenal a déclaré : « J’espère le voir à son meilleur niveau, car lors d’une Coupe du monde, on veut admirer les meilleurs joueurs au sommet de leur art. Même si cela joue contre la France, je souhaite assister à l’éclosion du meilleur Lamine Yamal possible. On sait qu’il est exceptionnel, et il l’a déjà démontré lors du dernier Championnat d’Europe, remporté par l’Espagne, entre nous. »
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La scène internationale l’appelle
Yamal, qui compte désormais 25 sélections et six buts avec la Roja, aborde la Coupe du monde 2026 comme l’un des joueurs les plus scrutés de la planète. L’Espagne figure dans le groupe H avec l’Arabie saoudite, le Cap-Vert et l’Uruguay, et lancera sa campagne au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta le 15 juin.
Reste à savoir s’il sera suffisamment en forme pour débuter la phase de groupes, après avoir manqué les dernières sorties du FC Barcelone en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Les supporters espagnols pourraient ainsi ne découvrir l’adolescent à son meilleur niveau qu’à partir des huitièmes de finale.