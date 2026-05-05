Thierry Henry se dit « impressionné » par l'« intelligence » footballistique de Lamine Yamal et espère voir le jeune prodige du FC Barcelone et de l'Espagne atteindre son « apogée » lors de la Coupe du monde 2026

Henry a confié avoir été particulièrement impressionné par un instant précis de la demi-finale de l’Euro 2024, lorsque l’ailier a privilégié la gestion du match plutôt que sa propre gloire. Le Français a souligné qu’à 17 ans, la plupart des joueurs auraient poursuivi l’offensive ; or, Yamal a fait preuve d’une maturité rare en décidant de ralentir le jeu pour le bien de son équipe.

S’adressant à Marca, Henry a déclaré : « Vous savez ce qui m’étonne chez Lamine ? Je me souviens qu’en demi-finale contre la France, lors d’une contre-attaque, alors que nous menions déjà 2-1, il aurait pu continuer à attaquer, mais non : à 17 ans, il a eu l’intelligence de ralentir le jeu, de gérer le rythme, car c’était ce qu’il y avait de mieux pour l’équipe. Et il l’a dit à ses coéquipiers.

Il a contrôlé le ballon, l’a ramené vers lui et l’a transmis à Carvajal. À 17 ans ! Tout le monde parle de son talent et de sa technique, mais ce qui m’a impressionné, c’est son intelligence. Ce gamin joue comme s’il était dans son quartier. L’avenir nous dira ce qu’il adviendra, mais il m’a déjà prouvé qu’il pouvait être la star de n’importe quelle Coupe du monde. »