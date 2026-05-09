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Thierry Henry salue Eden Hazard comme étant « dans une catégorie à part », tandis que Kevin De Bruyne « voit les choses différemment », l’ancienne star d’Arsenal rendant hommage aux légendes de la Premier League
La magie de Hazard
Henry n’a jamais caché son admiration pour Hazard, un joueur qui a fait trembler les défenses de la Premier League lors de son passage couronné de succès à Chelsea. Le Français a travaillé en étroite collaboration avec Hazard lorsqu’il était entraîneur adjoint des Diables Rouges belges, et a pu constater de ses propres yeux le talent brut qui permettait à l’ailier de faire basculer un match à lui seul.
« Eden est Eden. Il est dans une classe à part », a déclaré Thierry Henry aujournal L'Avenir, saluant le talent naturel de l'ailier et le génie unique dont il a constamment fait preuve pendant ses meilleures années à Chelsea en Premier League.
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Un lien plus fort avec De Bruyne
Cependant, lorsqu’il a évoqué l’ancien milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, le ton de Henry a pris une tournure empreinte d’un profond respect intellectuel. Le Français a admis qu’il se reconnaissait souvent dans l’intensité et la vision du monde de ce milieu de terrain. Après une pause réfléchie, Henry a expliqué : « Mais Kevin De Bruyne… Il est différent. Il voit les choses autrement. Je me suis souvent retrouvé en lui. Parce qu’il a une façon bien à lui de voir les choses, de voir la vie, de s’exprimer, de comprendre certaines choses. »
Les propos d’Henry éclairent le tempérament du Belge, dont le perfectionnisme sur le terrain est parfois pris pour de la frustration par les fans et les observateurs. Pour l’ancien Gunner, cette intensité est simplement le signe d’un cerveau de footballeur d’élite qui tourne plus vite que celui de son entourage.
Ce meneur de jeu « extraordinaire » perçoit ce que les autres ne voient pas.
La star des « Invincibles » d’Arsenal estime que la maîtrise technique de De Bruyne repose sur une compréhension unique du jeu. Il souligne que la capacité du milieu de terrain à réaliser des passes qui laissent les spectateurs bouche bée tient à sa vision singulière du football. « Souvent, les gens se demandent : “Pourquoi s’énerve-t-il ?” C’est simplement que Kevin est différent », explique Henry.
Pour Henry, c’est précisément ce tempérament qui fait du milieu de terrain belge l’un des plus grands meneurs de jeu de l’histoire du football. « C’est pourquoi, de temps à autre, il effectue une passe qui vous fait vous demander : “Qu’est-ce qu’il a vu ?” C’est un joueur extraordinaire », a ajouté le Français.
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De Bruyne continue d'être le métronome du jeu.
Alors qu'Hazard a pris sa retraite après une période marquée par les blessures au Real Madrid, De Bruyne continue de briller au plus haut niveau. Le meneur de jeu, qui a quitté Manchester City l'été dernier après un passage très fructueux et couronné de succès à Naples, a disputé 19 matches toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant cinq buts et délivrant trois passes décisives.