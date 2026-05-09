Henry n’a jamais caché son admiration pour Hazard, un joueur qui a fait trembler les défenses de la Premier League lors de son passage couronné de succès à Chelsea. Le Français a travaillé en étroite collaboration avec Hazard lorsqu’il était entraîneur adjoint des Diables Rouges belges, et a pu constater de ses propres yeux le talent brut qui permettait à l’ailier de faire basculer un match à lui seul.

« Eden est Eden. Il est dans une classe à part », a déclaré Thierry Henry aujournal L'Avenir, saluant le talent naturel de l'ailier et le génie unique dont il a constamment fait preuve pendant ses meilleures années à Chelsea en Premier League.