Selon Absolut Bayern, le joueur concerné est Junior Kroupi, qui évolue actuellement à l’AFC Bournemouth en Premier League. Les recruteurs du club le plus titré d’Allemagne suivraient de très près ce jeune attaquant de 19 ans.
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Thierry Henry ne tarit pas d’éloges sur son « talent brut ». Le FC Bayern Munich envisagerait de recruter cet attaquant évalué à 80 millions d’euros comme alternative à Anthony Gordon
Le montant du transfert s’annoncerait colossal en cas de recrutement de Kroupi. D’après plusieurs sources, Bournemouth envisagerait de débourser environ 80 millions d’euros pour s’attacher les services de cet attaquant, réputé pour sa technique raffinée et son sens du but. Le joueur est encore sous contrat à long terme, jusqu’en 2030, avec le sixième de la dernière saison de Premier League.
Le Bayern devrait toutefois affronter une concurrence féroce pour s’attacher les services de l’international français U21. Début mai, le FC Barcelone était déjà cité parmi les prétendants, tandis que des géants anglais comme Manchester City et Arsenal suivraient également de près l’évolution du joueur.
Le Français peut en tout cas compter sur l’estime d’une légende d’Arsenal, Thierry Henry : « Je ne suis pas surpris par son évolution », a déclaré l’ancien sélectionneur des Bleuets sur Sky Sports, révélant qu’il avait voulu convoquer le jeune homme dès l’âge de 16 ans : « Ça n’a pas vraiment marché, car il n’avait même pas encore joué pour les U17, les U18 ou les U19 », a expliqué Henry, avant de s’enthousiasmer : « Mais quand je vois un joueur avec un tel talent brut et une telle volonté, son âge m’importe peu. »
- Getty Images Sport
FC Bayern : Junior Kroupi, polyvalent en attaque
Formé au FC Lorient, club de Ligue 1, Kroupi y a fait ses débuts avec l’équipe première à seulement 16 ans. En février 2025, Bournemouth a versé 13 millions d’euros pour s’attacher ses services. Prêté immédiatement à Lorient pour le reste de la saison 2024/25, il a mené son club formateur à la remontée en inscrivant 22 buts en 30 matchs.
Après quelques semaines d’adaptation, il a brillé en fin de saison avec Bournemouth, inscrivant 13 buts en 33 matchs de Premier League. Polyvalent, il peut jouer en pointe, en soutien ou sur les ailes, ce qui correspond au profil recherché par le Bayern, désireux de recruter cet été un attaquant capable de multiplier les positions.
Anthony Gordon était jusqu’ici la priorité bavaroise pour animer le flanc gauche et couvrir le poste de numéro 9 derrière Harry Kane, mais l’Anglais de Newcastle United s’apprête à rejoindre le FC Barcelone.
Outre Gordon, Yan Diomande a également été cité ces dernières semaines au Bayern. Mais l’artiste offensif du RB Leipzig coûterait probablement plus de 100 millions d’euros et semble plutôt flirter avec un transfert à Liverpool, tandis que le Paris Saint-Germain suit aussi de près le dossier.
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