Le montant du transfert s’annoncerait colossal en cas de recrutement de Kroupi. D’après plusieurs sources, Bournemouth envisagerait de débourser environ 80 millions d’euros pour s’attacher les services de cet attaquant, réputé pour sa technique raffinée et son sens du but. Le joueur est encore sous contrat à long terme, jusqu’en 2030, avec le sixième de la dernière saison de Premier League.

Le Bayern devrait toutefois affronter une concurrence féroce pour s’attacher les services de l’international français U21. Début mai, le FC Barcelone était déjà cité parmi les prétendants, tandis que des géants anglais comme Manchester City et Arsenal suivraient également de près l’évolution du joueur.

Le Français peut en tout cas compter sur l’estime d’une légende d’Arsenal, Thierry Henry : « Je ne suis pas surpris par son évolution », a déclaré l’ancien sélectionneur des Bleuets sur Sky Sports, révélant qu’il avait voulu convoquer le jeune homme dès l’âge de 16 ans : « Ça n’a pas vraiment marché, car il n’avait même pas encore joué pour les U17, les U18 ou les U19 », a expliqué Henry, avant de s’enthousiasmer : « Mais quand je vois un joueur avec un tel talent brut et une telle volonté, son âge m’importe peu. »