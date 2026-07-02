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Thierry Henry met en garde l’Angleterre avant la rencontre « dangereuse » face au Mexique et rappelle que « Sir Harry Kane » ne pourra pas à lui seul sauver les Three Lions à chaque match de Coupe du monde
Henry lance un avertissement à l’Azteca
L'Angleterre s'est qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à une victoire spectaculaire 2-1, ponctuée d'un retour en force face à la RD Congo, mais Henry n'a guère été convaincu par cette prestation. L'ancien champion du monde estime que l'humidité et l'altitude de Mexico représenteront un défi bien plus redoutable que tout ce que les hommes de Tuchel ont affronté jusqu'ici.
Interrogé sur Fox Sports, l’ancien champion du monde a exhorté les Three Lions à corriger leurs lenteurs en début de match avant de pénétrer dans la « tanière des lions » que représente l’Azteca. « Il ne faut pas s’avancer trop vite, mais il faut se pencher sur la situation », a-t-il déclaré. « S’ils commencent de la même manière qu’aujourd’hui [contre la RD Congo] à l’Azteca, en plus de devoir composer avec l’altitude, on ne sait pas comment sera la météo. Jouer dans un stade couvert et climatisé, c’est une chose ; évoluer en plein air à cette altitude, c’en est une autre. »
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L’effet Kane
Si Kane brille actuellement, ayant inscrit un doublé tardif pour offrir une victoire après avoir été menés, Henry rappelle qu’on ne peut pas éternellement s’en remettre à l’attaquant du Bayern Munich pour sauver l’équipe. Le Français salue les qualités du capitaine, mais pointe un phénomène préoccupant : la dépendance collective à son talent.
Henry a déclaré : « Nous savons tous que ce joueur, Sir Harry [Kane], est capable de déstabiliser n’importe quelle équipe à tout moment, mais on ne peut pas aborder le match de cette façon et on n’aura pas toujours cette pause pour se ressaisir et saisir une petite chance, car l’Équateur s’est retrouvé en difficulté après cette pause. Je veux dire, Harry Kane… c’est toujours lui qui les sauve. »
La forteresse défensive du Mexique
Le défi qui attend l’Angleterre s’avère encore plus redoutable au vu de l’impressionnant bilan défensif du Mexique dans cette compétition. « El Tri » a atteint les huitièmes de finale sans encaisser le moindre but, battant l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la République tchèque et l’Équateur. De plus, les coorganisateurs demeurent invaincus à l’Azteca en Coupe du monde, tandis que la victoire de l’Angleterre contre la RD Congo n’est que sa deuxième en phase finale après avoir ouvert le score en premier.
Henry s’interroge : l’Angleterre possède-t-elle la polyvalence tactique requise pour renverser une formation aussi solide si elle concède l’ouverture du score ? « Vu le Mexique que nous avons vu hier et la façon dont il a joué [contre l’Équateur], je ne sais pas si l’Angleterre pourra remonter au score face à une équipe qui n’a toujours pas encaissé de but », a-t-il averti. L’altitude de l’Azteca, situé à environ 2 200 mètres, ajoutera une pression supplémentaire sur le plan physique pour les Three Lions, déterminés à atteindre les quarts de finale.
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Il fallait un geste héroïque
Malgré les mises en garde, l’Angleterre garde confiance dans la capacité de son capitaine à débloquer la situation. Kane a lui-même souligné la force mentale indispensable pour traverser ces phases à élimination directe. « On a parlé des moments où certains deviennent des héros. Ça peut être n’importe qui dans l’équipe, que ce soit moi, un arrêt du gardien, un tacle défensif, peu importe », a-t-il déclaré. « Chacun a ses moments de héros et, pour moi, c’était aujourd’hui. Il faut rester patient dans ce genre de matchs. Les deux dernières rencontres ont suivi un scénario similaire et, évidemment, en phase à élimination directe, la pression est plus forte, le risque est plus grand. » Si l’Angleterre veut atteindre les quarts de finale, elle devra s’appuyer sur d’autres héros que son capitaine emblématique.