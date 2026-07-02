L'Angleterre s'est qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à une victoire spectaculaire 2-1, ponctuée d'un retour en force face à la RD Congo, mais Henry n'a guère été convaincu par cette prestation. L'ancien champion du monde estime que l'humidité et l'altitude de Mexico représenteront un défi bien plus redoutable que tout ce que les hommes de Tuchel ont affronté jusqu'ici.

Interrogé sur Fox Sports, l’ancien champion du monde a exhorté les Three Lions à corriger leurs lenteurs en début de match avant de pénétrer dans la « tanière des lions » que représente l’Azteca. « Il ne faut pas s’avancer trop vite, mais il faut se pencher sur la situation », a-t-il déclaré. « S’ils commencent de la même manière qu’aujourd’hui [contre la RD Congo] à l’Azteca, en plus de devoir composer avec l’altitude, on ne sait pas comment sera la météo. Jouer dans un stade couvert et climatisé, c’est une chose ; évoluer en plein air à cette altitude, c’en est une autre. »



